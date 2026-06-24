JAXA宇宙戦略基金（第二期）「軌道上データセンター構築技術」に参画

株式会社DigitalBlast

小型ライフサイエンス実験装置の開発や宇宙産業の活性化・新事業創出をサポートする株式会社DigitalBlast（東京都千代田区、代表取締役CEO：堀口真吾）は、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構（JAXA）に設置された宇宙戦略基金事業（探査等 第二期）において、株式会社SpaceBlast（東京都千代田区、代表取締役CEO：堀口真吾）を代表機関として採択された技術開発テーマ「軌道上データセンター構築技術」に連携機関として参画することをお知らせします。

本事業において当社は、将来の「宇宙版AIクラウド」事業の主体者として、宇宙領域・非宇宙領域といった枠組みにとらわれず、産官学の皆様との連携を一層深め、社会実装を推進することで、軌道上データセンター構築の実現に貢献してまいります。

■軌道上データセンターが必要とされる背景と事業概要

衛星の増加とともに軌道上で生成されるデータ量は飛躍的に増えていますが、通信インフラや技術上の制約により、それらのデータは十分に活用されていません。

そこで本事業では、株式会社SpaceBlastが代表機関としてプロジェクト全体を統括し、宇宙ステーションや人工衛星などのアセットを活用し、宇宙で生成されるデータを軌道上で処理するための高信頼性エッジコンピューティング技術を開発するとともに、地上の大規模AIによる計画・分析と、宇宙機に搭載された小規模AIによるリアルタイムの判断・制御の実行を組み合わせ、迅速に宇宙データを活用できる「宇宙版AIクラウド」サービスを提供し、すべての産業領域のユーザーに革新をもたらします。

■株式会社DigitalBlast（デジタルブラスト）について

株式会社DigitalBlastは「宇宙に価値を（Make Space Valuable）」をミッションに掲げ、宇宙環境を活用した産業創出に向けて、技術開発と研究基盤の構築に取り組む宇宙スタートアップです。

国際宇宙ステーション（ISS）・「きぼう」日本実験棟で培った実績と運用ノウハウを土台に、次世代の民間宇宙ステーション（ポストISS）時代を見据えた宇宙環境利用のユーザーインテグレーション（計画・開発・打上・実験・回収支援）と民需開拓を推進しています。

また、地球低軌道（LEO）領域におけるライフサイエンス研究を進化させるため、小型実験装置「AMAZ」の自社開発や、研究から事業化までを支えるR&Dプラットフォームの構築を進めています。

さらに、宇宙で生成されるデータの処理・活用を高度化する基盤として「宇宙版クラウド（軌道上データセンター）」の開発にも注力し、宇宙利用の持続的拡大と新産業創出に貢献します。

【会社概要】

会社名：株式会社DigitalBlast（英文表記：DigitalBlast, Inc.）

所在地：〒101-0051 東京都千代田区神田神保町1-105 神保町三井ビルディング19階

代表者：代表取締役CEO 堀口真吾

設立：2018年12月

ホームページ：https://digitalblast.co.jp/

事業内容：宇宙開発事業

関係会社：株式会社SpaceBlast