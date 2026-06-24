SpaceBlast、日本発「宇宙版AIクラウド」実現へ ──「軌道上データセンター構築技術」開発を本格始動

株式会社SpaceBlast

宇宙領域およびデジタル領域における技術開発・コンサルティング・新事業創出サポート・メディア事業を展開する株式会社SpaceBlast（東京都千代田区、代表取締役CEO：堀口真吾）は、このたびJAXA宇宙戦略基金「軌道上データセンター構築技術」の実施機関として採択されたことを受け、2026年6月16日(火)にキックオフミーティングを開催したことをお知らせします。

当日は、中須賀真一プログラムオフィサー（PO）をはじめとするPO/PO補佐による開会挨拶、および研究代表者を務める当社最高技術責任者（CTO）坂本佳史による研究代表者挨拶の後、代表機関・連携機関・JAXA技術開発マネジメント体制の紹介が行われました。その後、技術開発計画の概要・進捗報告や意見交換、高信頼性コンピューティングシステムのシミュレーションデモなどが行われ、オンライン参加を含めた社内外の関係者約35名により非常に活発な議論が交わされました。

当社では今後も、「軌道上データセンター構築技術」開発を通じ、効率よく迅速に、宇宙データを活用できる環境を作り上げ、すべての産業領域のユーザーに革新をもたらす「宇宙版AIクラウド」の構築に努めてまいります。

永井大樹PO補佐・東北大学教授（左）から盾を受け取る当社CEOの堀口真吾（右）

■ 概要（JAXA宇宙戦略基金ホームページ 「技術開発課題の概要」公表資料より）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/155075/table/15_1_430ae1245143ff1deee6d9a9d9c1c2dd.jpg?v=202606240651 ]

■ 開発体制

代表機関：株式会社SpaceBlast

連携機関（順不同）：株式会社DigitalBlast / 国立大学法人東京科学大学/ 株式会社テックラボ / 大学共同利用機関法人 高エネルギー加速器研究機構（KEK）/ モルゲンロット株式会社

■ 参考

当社プレスリリース「SpaceBlastがJAXA宇宙戦略基金「軌道上データセンター構築技術」の実施機関に採択されました」（2026年1月26日）：

URL: https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000009.000155075.html

【株式会社SpaceBlast（スペースブラスト）について】

株式会社SpaceBlastは「Launching the Future from Space.（宇宙から未来を起動する）」をミッションに掲げ、人類のフロンティアである「宇宙」を起点に社会や私たちの生活にイノベーションを創出します。

国際社会や経済が目まぐるしく複雑に変化している中、宇宙開発・生成AI・web3・XR・次世代高速通信・先端コンピューティングなどに代表される新たなテクノロジーは大きく変化し、これまでにない発展を遂げています。

このような状況下において私たちは未知の領域に挑戦し続け、異能の融合によって新たな産業を創造するイノベーションの担い手として、宇宙技術開発事業・コンサルティング事業・メディア事業の三位一体による価値を提供していきます。私たちは、今後も「宇宙」を起点とした事業活動を通じて豊かで持続的な未来社会づくりに貢献いたします。

会社名：株式会社SpaceBlast（英文表記：SpaceBlast, Inc.）

所在地：〒101-0051 東京都千代田区神田神保町1-105 神保町三井ビルディング19階

代表者：代表取締役CEO 堀口真吾

設立：2023年11月

ホームページ：https://spaceblast.co.jp/

事業内容：宇宙領域およびデジタル領域における技術開発・コンサルティング・新事業創出サポート・メディア事業

関連会社：株式会社DigitalBlast