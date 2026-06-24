ノジマ イオン船堀店６月26日オープン！～地域密着で皆様の暮らしをサポート～

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株式会社ノジマ

株式会社ノジマ（代表執行役社長　野島廣司　以下「ノジマ」）は、「イオン船堀」2階に「ノジマ イオン船堀店」をオープンいたします。イオン船堀は都営新宿線船堀駅から徒歩３分の立地となり、２階のリニューアルに合わせてノジマもオープンいたします。


６月26日（金）～７月17日（金）の期間中、オープン限定特価としてノジマポイントが最大20％還元になるお得なセールも開催いたします。皆さまのご来店をお待ちしております！




■オープンセール実施概要


１.６月26日（金）～７月17日（金）の期間中ノジマポイント最大20%還元！


２.ノジマアプリ新規登録でプレゼント！


500円引きの入会特典／BOXティッシュ／ノジマオリジナルエコバッグ


３.既にノジマアプリをご登録の方は、商品ご購入でコットンエコバッグプレゼント！


４.人気の商品を大特価でご用意しております。ぜひ店頭にお越しくださいませ！




■ノジマ　イオン船堀店　概要


オープン：2026年６月26日（金）


場所： 東京都江戸川区船堀１丁目１-５１　イオン船堀２階


営業時間：10:00～20：00




ノジマはメーカー販売員、携帯会社派遣がいない唯一の家電専門店です。これからもより一層お客様に喜ばれ、社会や地域に貢献する企業となるべく努力してまいります。