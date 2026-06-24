ノジマ イオン船堀店６月26日オープン！～地域密着で皆様の暮らしをサポート～

株式会社ノジマ

株式会社ノジマ（代表執行役社長 野島廣司 以下「ノジマ」）は、「イオン船堀」2階に「ノジマ イオン船堀店」をオープンいたします。イオン船堀は都営新宿線船堀駅から徒歩３分の立地となり、２階のリニューアルに合わせてノジマもオープンいたします。

６月26日（金）～７月17日（金）の期間中、オープン限定特価としてノジマポイントが最大20％還元になるお得なセールも開催いたします。皆さまのご来店をお待ちしております！

■オープンセール実施概要

１.６月26日（金）～７月17日（金）の期間中ノジマポイント最大20%還元！

２.ノジマアプリ新規登録でプレゼント！

500円引きの入会特典／BOXティッシュ／ノジマオリジナルエコバッグ

３.既にノジマアプリをご登録の方は、商品ご購入でコットンエコバッグプレゼント！

４.人気の商品を大特価でご用意しております。ぜひ店頭にお越しくださいませ！

■ノジマ イオン船堀店 概要

オープン：2026年６月26日（金）

場所： 東京都江戸川区船堀１丁目１-５１ イオン船堀２階

営業時間：10:00～20：00

ノジマはメーカー販売員、携帯会社派遣がいない唯一の家電専門店です。これからもより一層お客様に喜ばれ、社会や地域に貢献する企業となるべく努力してまいります。