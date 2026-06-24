全国CATV局を通じた地域の安心・安全インフラを構築。グローバルメディアラボ、ビーマップ「おうちモニタ」の全国代理店に

株式会社グローバルメディアラボ

株式会社グローバルメディアラボ（本社：東京都千代田区神田佐久間町1丁目14、代表取締役：徳永慶一郎、以下「当社」）は、株式会社ビーマップ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：杉野文則、東証グロース：4316）と営業連携し、同社の電力データ活用型見守りサービス「おうちモニタ」の全国代理店として、全国のCATV（ケーブルテレビ）局を通じた販売を開始することをお知らせいたします。

本取り組みは、地域に密着するCATVのインフラと顧客基盤を活用することで、高齢者・単身者の見守りニーズに応えるだけでなく、自治体の地域包括ケア推進、不動産オーナー・管理会社の物件価値向上にも貢献するものです。当社は「おうちモニタ」の普及を通じ、全国各地域に「安心・安全なくらしのインフラ」を届けてまいります。

■ 提携の背景と社会的意義

日本では高齢化の進行とともに、独居高齢者・高齢者世帯の孤独死や異変の発見遅れが深刻な社会課題となっています。また、単独世帯も増加しており、「離れた場所からの見守り」ニーズはあらゆる世帯に広がっています。

一方、CATVは地方を中心に約3,000万世帯超の加入実績を持ち（※）、地域住民との強固な信頼関係と安定したインフラを有しています。当社はCATV事業者向けデジタルサービスの開発・展開を通じて、CATVの利用率向上・収益拡大を支援してきた実績を持ちます。このCATVネットワークと「おうちモニタ」のAI見守り技術を掛け合わせることで、全国の地域課題に横断的に応えられると判断し、今回の代理店契約締結に至りました。

（※）一般社団法人日本ケーブルテレビ連盟 統計データより

■ 導入で広がる価値：すべてのステークホルダーへのメリット

■ 各ステークホルダーへの具体的な価値

■ ビーマップ「おうちモニタ」について

CATV局様- 新たな付加価値サービスの提供による加入率・解約率の改善 月額課金モデルで安定収益を確保- 地域住民・自治体との関係強化 "地域の安心インフラ"として社会的ブランド価値が向上- 機器設置・工事が不要な低コスト導入 既存顧客への即時クロスセルが可能エンドユーザー（加入世帯・ご家族）様- 専用機器・工事一切不要 既存のスマートメーターの活用で、機器・回線・電池交換不要- 24時間365日、AIが生活リズムを自動監視 万が一の異変をLINE・メールで家族に通知- カメラ不使用でプライバシーに配慮 映像ではなく電力データの変化で見守るため心理的負担ゼロ自治体様- 地域包括ケアシステムのデジタル強化 民間サービスとの連携で行政コストを低減- 独居高齢者の異変早期発見・孤独死防止- 地域への定住促進・安全なまちづくりのPRにも活用可能不動産オーナー・不動産管理会社様- 孤独死発生リスクと事後対応コストの低減 異変を早期発見することで最悪の事態を回避- 単身者・高齢者向け物件の付加価値・差別化訴求に直結 "見守り付き物件"として入居率向上- 管理会社の入居者サポート体制強化 オーナーへの提案営業ツールとしても活用可能

「おうちモニタ」は、住宅に設置されたスマートメーターから取得される電力使用データをAI技術で解析し、生活リズムの変化・異常を検知する非接触型見守りサービスです。就寝・起床パターンを把握し、「通常と異なる状態」（例：深夜に電力使用量が低下しない、一日中電力変動がない等）を検知した際は、登録済みの家族・関係者へLINEやメールで即時通知します。

【主な特徴】- 期費用ゼロ・工事不要 既存スマートメーターをそのまま活用- 信頼性の高いデータ基盤 経済産業大臣認定・一般社団法人電力データ管理協会経由の電力データを使用- プライバシーに最大限配慮 カメラ・マイク不使用。電力データのみで見守りを実現- 家族・関係者への即時通知 SMS・LINE・メール等、使い慣れたツールで通知を受信

■ 今後の展開

当社は、本代理店契約に基づき、2026年内を目処に全国主要CATVエリアでの「おうちモニタ」提供体制を順次整備します。CATV局を起点に地域自治体・不動産管理会社との連携を深め、地域全体の見守りエコシステムの構築を推進します。

なお、「おうちモニタ」は各地のCATV事業者を通じてお申込みいただける体制を整備し、対象地域を順次全国に拡大してまいります。サービスのお申込み・お問い合わせは、お近くのCATV事業者または当社までお気軽にご連絡ください。

今後も当社は、CATVが持つ地域ネットワークのポテンシャルを最大限に活かし、デジタル技術を通じた「安心・安全なくらし」の実現と、地域社会への継続的な価値提供に努めてまいります。

■ 会社概要

株式会社グローバルメディアラボ（発表会社）[表1: https://prtimes.jp/data/corp/176512/table/5_1_24fcbcc885bdb67655c760ed4e3382a7.jpg?v=202606240651 ]

株式会社ビーマップ（サービス提供会社）[表2: https://prtimes.jp/data/corp/176512/table/5_2_fe6d1cfda759923169ed93fd5e45d3ce.jpg?v=202606240651 ]

■ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社グローバルメディアラボ

電話：03-6822-4848

メール：info@globalmedialab.co.jp

以上