【JPIセミナー】（株）Space Compass「“宇宙統合コンピューティング・ネットワーク構想” その進捗と実装フェーズ」7月2日(木)開催

株式会社日本計画研究所

JPI（日本計画研究所）は、株式会社Space Compass 代表取締役 Co-CEO 小松 大実 氏を招聘し、「宇宙統合コンピューティング・ネットワーク構想」の進捗と実装フェーズについて詳説いただくセミナーを開催します。

〔詳細・お申込みはこちら〕https://www.jpi.co.jp/seminar/17817(https://www.jpi.co.jp/seminar/17817?utm_source=prtimes)

〔タイトル〕

【（株）Space Compass】:「宇宙統合コンピューティング・ネットワーク構想」

その進捗と実装フェーズ

〔開催日時〕

2026年07月02日(木) 09:30 - 11:30

※セミナー開催終了後も、アーカイブ配信のお申し込みを受け付けております。

〔講師〕

株式会社Space Compass

代表取締役 Co-CEO

小松 大実 氏

■スカパーJSATにて衛星技術・宇宙事業の中核を担い、30年以上にわたり宇宙通信の実務と事業開発を主導してきた 実績を有する

〔セミナーで得られる実務知見〕

・宇宙統合コンピューティングネットワーク構想の最新進捗と実装フェーズ

・光データリレー衛星を核とした通信インフラ構築の要点

・宇宙データセンターサービスの事業化に向けた課題と打ち手

〔対象業種・部門〕

・通信・ITインフラ戦略を担う経営企画部門

・宇宙ビジネス参入を検討する事業開発部門

・衛星通信・データ利活用に関わる技術部門

・新規インフラ投資を検討する金融・商社部門

〔講義概要〕

2022年7月、NTTとスカパーJSATは、地上・非地上インフラの統合による次世代ICT基盤の構築を目指し、ジョイントベンチャーを設立した。

現在、宇宙空間におけるデータ処理・伝送需要の拡大や、衛星通信・地球観測技術の高度化を背景に、「宇宙統合コンピューティング・ネットワーク」構想の実現に向けた事業開発を推進している。

本講演では、代表取締役Co-CEO 小松が、宇宙産業を取り巻く国内外の最新動向を俯瞰するとともに、宇宙DCサービスや衛星光データリレーサービス等の取り組み、地上・非地上インフラ統合に向けた技術的・事業的課題、今後の展望について詳説する。

〔講義項目〕

1. 宇宙産業の現状と今後の展望

2. 会社概要と事業戦略

3. 宇宙DCサービスの取り組み

4. 宇宙統合コンピューティング・ネットワーク構想の進捗と課題

5. 衛星光データリレーサービスの概要と活用可能性

6. 関連質疑応答

7. 名刺交換・交流会

通常はお会いすることの難しい講師との直接対話や質疑応答に加え、業種・業界の枠を超えた受講者同士のネットワーキングから、実務に活きる情報や新たな連携のきっかけを得られる、JPIセミナーならではの貴重な機会です。

〔受講形態〕

● 会場受講（アーカイブ配信は含まれません）

● ライブ配信受講（アーカイブ配信は含まれません）

● アーカイブ配信受講

※会場受講・ライブ配信受講の方は、特別料金 18,500円（税込）にてアーカイブ配信を追加いただけます。

〔受講料〕

1名：37,680円（税込）

2名以降：32,680円（税込／同一法人・同時申込）

※地方公共団体所属の方は、2名まで11,000円（税込／会場・ライブ配信限定・同一受講形態）

〔詳細・お申込みはこちら〕https://www.jpi.co.jp/seminar/17817(https://www.jpi.co.jp/seminar/17817?utm_source=prtimes)

◆セミナー終了後、講師へのご質問やお取り次ぎもさせていただいております。

◆講師やご参加者同士での人的ネットワークの構築や、新たなビジネスの創出に大変お役立ていただいております。

◆セミナー開催終了後も、アーカイブ配信のお申し込みを受け付けております。

【お問合せ】

株式会社日本計画研究所

〒106-0047東京都港区南麻布5-2-32 興和広尾ビル

TEL.03-5793-9761 FAX.03-5793-9767

URL https://www.jpi.co.jp

【JPI（日本計画研究所）について】

“「政」と「官」と「民」との知の懸け橋”として国家政策やナショナルプロジェクトの敷衍化を支え、国家知の創造を目指す幹部・上級管理職の事業遂行に有益な情報をご参加者を限定したリアルなセミナーという形で半世紀、提供し続けています。