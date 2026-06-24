AtoJとライフカード、カード業界初「対話型の債務解決」を目指し実証実験を開始

株式会社AtoJ

株式会社AtoJ（本社:大阪市北区、代表取締役CEO：冨田信雄、代表取締役CLO：森理俊、以下：「当社」）とライフカード株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：増井 啓司、以下：「ライフカード」）は、裁判や対応の断念に代わる第三の選択肢として、返済に不安を抱えるお客様との「対話型債務解決」を推進する実証実験を開始します。当社が提供するオンライン紛争解決プラットフォーム『OneNegotiation（ワンネゴ）』を活用することで、支払い方法や期限に関する双方の合意形成と解決率の向上を目指します。

なお、クレジットカード業界において、ODR（オンライン紛争解決）を活用した本格的な対話型債務解決への取り組みは、国内初（※）となります。

※当社調べ

当社が提供する『ワンネゴ』は、直接の対話が難しいというお客様の課題に対し、オンライン上で債務者が支払いを完結できるプラットフォームです。事業者が、対象者のお名前、連絡先、未払いの金額を入力することで、『ワンネゴ』から申立て通知が送られます。通知を受け取った債務者は、QRコードから支払い方法（即時払い、分割払いなど）を選択し、支払うことができるサービスです。

ライフカードは、20～30代の若年層を中心に幅広い利用者を持つクレジットカード会社です。これまでライフカードでは、返済が滞ったお客様に対し、専任の担当者がハガキの送付や電話連絡を行うことで返済相談機会の創出を図ってきました。しかしこの手法は、人員・印刷・通信にかかるコストや労力が膨大であり、かつお客様は直接個別事情を相談する必要がありました。

『ワンネゴ』は、スマートフォンでQRコードを読み取ると「今すぐ支払います」「翌月末までに全額支払います」「毎月末日分割で支払います」「金額の修正を提示します」「オンライン弁護士調整を希望します」など、お客様の状況に合わせた支払いが可能です。

当社が少額の未払いを経験した方へ調査して分かったことは、支払い遅れや未払いの理由として上位を占めるのは「決済エラーに気が付かなかった」「生活が苦しく優先順位が下がってしまった」など、「うっかり」や「悪意のない理由」が上位を占めていたことです。

こうした課題を根本から見直すべく、中立的なプラットフォームを介してお客様自身が解決策を選び取れる「対話型の債務解決モデル」の実証実験を開始することになりました。

当社とライフカードは、実証実験を通じて、督促業務にかかる人的・金銭的コストの削減や回収率向上を図るとともに、借り手一人ひとりの事情に応じた合意形成を支援し、督促に依存しない持続可能な債務解決モデルの実現を目指してまいります。

■実証実験の概要

■両社のコメント

- 回収が困難なお客様債務者とのコミュニケーションに『ワンネゴ』を活用、プロセスの有効性を検証- 解決率および顧客体験への影響を測定・評価ライフカード株式会社 管理部 部門長・佐賀仁氏

お客様が時間や場所にとらわれず、安心して相談・解決できる環境を提供したいとの考えから、ODR制度としてワンネゴを導入しました。対面に依らない柔軟な対応により心理的負担の軽減と納得感のある合意形成の実現に繋がることを期待しています。

株式会社AtoJ 代表取締役CEO 冨田信雄

未払いの多くは、悪意ではなく「言い出しにくさ」や「相談窓口へのアクセスの難しさ」から生じています。ワンネゴは、そうしたお客様に「解決の場」を届けるプラットフォームです。ライフカード様との実証実験を通じて、督促に依存しない債務解決の新しいスタンダードを、カード業界から生み出していきたいと考えています。

■「OneNegotiation（ワンネゴ）」について

BtoBにおける少額債権の未回収という課題に対し、オンライン上で債務者による支払いまでを完結できるプラットフォームです。企業と顧客の対話を通じたオンライン上での合意形成を促進し、回収業務にかかる負担を軽減するとともに、解決までのスピード向上を支援。これまでに50％以上の解決率を実現しています。現役弁護士が開発し、法務大臣認証を取得。

特長：（１）回収におけるすべての業務をワンストップで完結- 氏名・未払い金額・連絡先などの基本情報を入力するだけで申立てが可能- 通知の送付から、支払い条件に関する合意形成、入金確認まで、回収に関わる一連のプロセスをすべてオンライン上で完結- メールや電話による個別対応にかかる業務負担を大幅に削減（２）複数の支払い方法に対応、スマートフォンで完結- 債務者には、ハガキやメール、SMSなどで通知し、「即日払い」「分割払い」「翌月払い」などの選択肢を提示- スマートフォンやPCからそのまま支払い手続きが可能で、スムーズな解決を促進（３）弁護士によるサポート体制- 当事者間で合意に至らない場合には、弁護士へのオンライン相談やオンライン調停の利用が可能- 法的知見に基づいたサポートにより、適切かつ公正な解決を支援

料金体系：月額サブスクリプション型（無料トライアル有り）

URL：https://service.1nego.jp/

■会社概要

ライフカード株式会社

社 名：ライフカード株式会社

所 在 地：神奈川県横浜市青葉区荏田西 1-3-20

設 立：2010 年 7 月

代 表：代表取締役社長 増井 啓司

企 業 サ イト：https://www.lifecard.co.jp

株式会社AtoJ

社名：株式会社AtoJ

所在地: 〒530-0017 大阪市北区角田町8番47号 阪急グランドビル26階

設立: 2020年

代表者: 代表取締役CEO 冨田 信雄（弁護士）

事業内容: オンライン紛争解決プラットフォームの開発・運営

企業理念: "Access to Justice" - 法の安心を世界中の手のひらに

認証: 法務大臣認証 裁判外紛争解決事業者（認証番号176）

サービスサイト: https://service.1nego.jp/