有線・無線でハイレゾ認証取得、バイアンプ アクティブ 2ウェイ設計と72W RMS出力でバランスの取れたサウンド ハイレゾ対応Hi-Fiデスクトップスピーカー「Creative XF1」発売のお知らせ

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■2026年6月24日

PC用サウンドカード「Sound Blaster」シリーズや様々なスピーカーやヘッドホン等を開発し、ワールドワイドで展開をしているCreative Technology Ltdの日本法人であるクリエイティブメディア株式会社（東京都千代田区外神田4-7-7、略称：クリエイティブメディア）から以下の発表を行います。

●ハイレゾ対応Hi-Fiデスクトップスピーカー「Creative XF1」発売のお知らせ

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▼ハイレゾ対応Hi-Fiデスクトップスピーカー「Creative XF1」発売のお知らせ

この度、クリエイティブメディアは、ハイレゾ対応Hi-Fiデスクトップスピーカー「Creative XF1」を7月下旬より発売します。発売に先立ち、本日よりクリエイティブメディア直販オンラインストア クリエイティブストア（弊社ホームページ内）にて予約購入の受付を開始します。

原音に忠実なサウンド再生を追求したCreative XF1は、音楽鑑賞や映像視聴はもちろん、ゲームやクリエイティブワークなど、さまざまなシーンにおいて繊細なディテールと高い明瞭度を備えたサウンドを提供し、あらゆるリスニングシーンをより豊かなものへと導くHi-Fiデスクトップスピーカーです。

Creative XF1は、各ドライバーに専用アンプを割り当てるバイアンプ アクティブ2ウェイ設計を採用しています。72W RMSの余裕ある出力と帯域ごとに最適化された駆動により、小音量から大音量まで自然でバランスの取れたサウンドを実現します。さらに、有限要素解析（FEA）を用いて設計された専用3インチウーファーと0.75インチツイーターを搭載し、力強く歪みの少ない低音と、40kHzまでの再生に対応した繊細で伸びやかな高音により、豊かな表現力を実現します。

また、USB オーディオやBluetooth(R)、AUX入力を搭載し、PCやスマートフォン、レコードプレーヤーなど様々な機器との接続に対応しています。加えて、サブウーファー出力を搭載しており、2.1システムへ拡張することで、映画やゲームなどのエンターテインメントコンテンツをより迫力あるサウンドで楽しめます。USB オーディオおよびアナログ入力によるハイレゾ再生に加え、Bluetooth 6.0とLDACによる高品位なワイヤレス再生も可能です。有線・無線の両方でハイレゾ認証を取得しており、接続方法を問わずハイレゾならではの豊かなサウンドをご堪能いただけます。

Creative XF1は、着脱可能なコルクスタンドにより、リスナーへ向けた最適な角度で設置でき、デスクトップ環境においてより没入感のあるリスニング体験を実現します。Creative Nexusアプリでは、デスクトップ環境向けのオーディオ最適化モードに加え、10バンド パラメトリックEQによる詳細な音質調整が可能です。各周波数帯のゲインやQ値を細かく設定できるため、音の質感や定位感までこだわった本格的なサウンドチューニングを行えます。また、120種類以上のEQプリセットを搭載しており、音楽や映画、ゲームなどコンテンツに合わせたサウンドへ手軽に切り替えることができます。使用環境やコンテンツに応じて、自分好みのサウンドへ調整し、より快適で没入感のあるデスクトップオーディオ環境を実現します。

Creative Technology Ltd. CEO兼Executive ChairmanのErnest Simは、次のように述べています。

「多くの人にとって、デスクは仕事やエンターテインメント、創作活動の中心となっています。Creative XF1は、そのデスクトップ環境において、より深みのあるサウンドと高い明瞭度を実現するために作られており、ひとつひとつの音色から人の声、効果音に至るまで、より鮮明で臨場感あふれるサウンドをお届けします。」

Creative XF1は、国内最大級のオーディオビジュアルアワード「VGP 2026 SUMMER」において、ライフスタイル分科会 金賞を受賞したほか、ピュアオーディオ部門において部門賞および企画賞を受賞し、トリプル受賞を達成しました。企画賞は、バイアンプ駆動による2ウェイ構成とハイレゾワイヤレス再生を両立した小型アクティブスピーカーという商品コンセプトが高く評価されたものです。

なお、クリエイティブメディア直販オンラインストア クリエイティブストア（弊社ホームページ内）では、Creative XF1の発表にあわせて各種キャンペーンを実施します。Creative XF1を予約購入いただいたお客様には、アナログ接続に適した金メッキプラグ仕様のステレオケーブルをプレゼントします。

また、クリエイティブストアにて、これまでにSound Blaster X5またはSound Blaster AE-Xをご購入されたお客様を対象とした、Creative XF1特別優待10%オフキャンペーンについても、メールにて順次ご案内します。

Creative XF1は、高品位なサウンドと柔軟な拡張性、優れたカスタマイズ性を兼ね備え、音楽や映像、ゲームなど様々なコンテンツをより豊かに楽しむためのHi-Fiデスクトップスピーカーです。

■ ステレオ スピーカー

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製品名：Creative XF1（クリエイティブ エックスエフ1）

型番

ブラック：SP-XF1-BK

ホワイト：SP-XF1-WH

標準価格：オープン プライス

クリエイティブ ストア価格：26,800円（税込）

発売時期：7月下旬

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▼Creative XF1直販ストア 予約購入特典 金メッキ仕様ステレオケーブル プレゼントキャンペーン

クリエイティブメディア直販オンラインストア クリエイティブストア（弊社ホームページ内）では、Creative XF1の7月下旬発売に先立ち、本日より予約受付を開始します。

Creative XF1を予約購入いただいたお客様を対象に、アナログ接続に適した金メッキ仕様のステレオケーブルをプレゼントします。

なお、プレゼント品の金メッキ仕様ステレオケーブルは、ご予約購入いただいたCreative XF1の出荷とあわせてお届けします。

* Creative XF1予約購入特典 金メッキ仕様ステレオケーブル プレゼントキャンペーンは、クリエイティブメディア直販オンラインストア クリエイティブストア（弊社ホームページ内）で実施するプロモーションです。予定数量に達した場合は、予告なく終了することがあります。Creative XF1のご注文をキャンセルされた場合、プレゼント品の提供も無効となります。

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▼【直販限定】Sound Blaster X5/AE-Xご購入者向け Creative XF1特別優待10%オフキャンペーン

クリエイティブメディア直販オンラインストア クリエイティブストア（弊社ホームページ内）では、これまでに直販ストアにてSound Blaster X5またはSound Blaster AE-Xをご購入いただいたお客様を対象に、Creative XF1を特別優待価格でご購入いただける10%オフキャンペーンを実施します。

本キャンペーンの詳細およびご利用方法については、準備が整い次第、対象のお客様へメールにて順次ご案内します。また、今後直販ストアにてSound Blaster X5またはSound Blaster AE-Xをご購入いただいたお客様につきましても、順次ご案内を予定しています。

* Creative XF1特別優待10%オフキャンペーンは、クリエイティブメディア直販オンラインストア クリエイティブストア（弊社ホームページ内）で実施するプロモーションです。適用条件や実施期間などの詳細は、対象のお客様へのご案内をご確認ください。

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▼Creative XF1発売記念 Xフォロー＆リポストキャンペーン

この度のCreative XF1の発売を記念して、クリエイティブメディアの公式Xアカウント x.com/CreativeCMKK をフォローし、対象のキャンペーン投稿をいいね＆リポストした方の中から抽選でCreative XF1をプレゼントする「XF1 フォロー＆リポストキャンペーン」を、本日より実施します。

クリエイティブメディア公式Xアカウントはこちら

https://x.com/CreativeCMKK

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▼Creative XF1レビューワー募集

クリエイティブメディアでは、Creative XF1のレビューワーを募集します。選出された方にはCreative XF1をご提供し、実際にご使用いただいたレビューをYouTubeやブログ、各種SNSへご投稿いただく予定です。募集内容や応募方法などの詳細は、後日ホームページやクリエイティブメディア公式アカウント（X/Facebook/Instagram）などにてご案内します。

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※詳細は、以下、弊社WEBサイト上のプレスリリースにてご確認ください。

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ハイレゾ対応Hi-Fiデスクトップスピーカー「Creative XF1」発売のお知らせ

https://jp.creative.com/corporate/pressroom?id=13864

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クリエイティブメディア ホームページ

https://jp.creative.com/

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以下、クリエイティブメディア 直販オンラインストア

クリエイティブストア

https://jp.creative.com/store

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※本商品の外観、仕様、パッケージ内容、及び価格は、予告なく変更される場合があります。

※本リリースに記載された全てのブランドや製品は各社の商標または登録商標です。