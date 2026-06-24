【能登の熱狂を全国へ】伝統文化の継承と復興への思いを込めた「あばれ祭」ライブ配信2026を実施

株式会社シーマ

2026年7月3日（金）・4日（土）に石川県能登町宇出津で開催される「あばれ祭」のライブ配信を、株式会社シーマが自主企画として実施いたします。

あばれ祭は、巨大なキリコや神輿が町を練り歩く、能登を代表する伝統的な祭礼です。迫力ある神事として毎年多くの人々を魅了し、地域に受け継がれてきました。

シーマでは、地域文化の継承と発信、そして震災復興支援の一助となることを願い、映像技術を活用したライブ配信に取り組んでおります。

今年は新たな試みとして、現地で撮影した映像を大阪のシーマテクニカルセンターへ伝送し、遠隔地からライブ制作・配信オペレーションを実施いたします。

離れた拠点同士をネットワークで接続し、リアルタイムで映像制作を行うことで、地方イベントにおける新たなライブ制作手法として、遠隔地からの安定した配信運用の検証を進めてまいります。

ライブ配信日時・配信URL

【1日目】7月3日（金）20:00～23:00頃

https://youtube.com/live/mCr4BheSME4

【2日目】7月4日（土）21:00～24:00頃

https://youtube.com/live/YMEqJXCu67M

ぜひ多くの方にご視聴いただけますと幸いです。

株式会社シーマ

シーマは、映像・音響・通信機器のレンタルを中心に、LEDビジョン、ライブ配信、イベント運営支援、システムソリューションを提供しています。企業・自治体・教育機関をはじめ、多様な現場に向けた映像演出と情報発信をサポートしています。

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