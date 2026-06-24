物流ドローンによる物資輸送の運用イメージを石川県で確認。DJI FlyCart 100 性能紹介実演セミナーを7月17日（金）金沢市で開催〔参加無料・事前申込制〕

株式会社セキド

DJI（ディージェイアイ）正規販売代理店として物流ドローンの導入支援を行う株式会社セキド（本社: 東京都港区、代表取締役: 大下貴之）は、セキド新潟上越（運営：株式会社フォト・オフィスオーツー、新潟県上越市）主催による無料実演会「DJI FlyCart 100 性能紹介実演セミナー in 石川」を、2026年7月17日（金）14時00分より、石川県金沢市の金沢市ものづくり会館 多目的広場にて開催します。

本セミナーでは、DJIの物流ドローン「DJI FlyCart 100」の機能紹介、実演デモンストレーション、活用事例紹介を行います。あわせて、物資輸送を安全かつ効率的に行うための運用方法や、配送管理プラットフォーム DJI DeliveryHubの活用方法も紹介します。農林業、建設、電力、官公庁、自治体など、物資輸送の効率化を検討している方に向けて、物流ドローンの機体性能と運用イメージを現地で確認できる内容です。参加費は無料で、事前申込制です。

▼お申込はこちら（参加無料・事前申込制）▼

https://sekido-rc.com/?pid=191879516

［メディア関係者の皆さまへ］

当日は、機体展示や実演の撮影が可能です。取材や記事掲載をご希望の場合は、お申込フォームに取材希望内容をご入力ください。

物流ドローンの機体性能と運用方法を現地で確認

ドローンを活用した物資輸送は、農林業、建設、電力などの現場で実施・実装が進んでいます。一方で、導入前には、積載物の条件、飛行時の安全性、現場環境への適合性、運用管理体制など、確認すべき項目があります。

今回の実演セミナーでは、DJI FlyCart 100の実機確認とデモンストレーションを通じて、資材運搬や現場間輸送などの業務でどのように活用できるのかを具体的に確認できます。導入を検討している法人・団体にとって、機体性能だけでなく、実際の運用イメージまで把握できる機会です。

機体説明、実演、活用事例を通じて導入判断を支援

本セミナーでは、DJI FlyCart 100の基本機能、実演デモンストレーション、活用事例を紹介します。

また、配送管理プラットフォーム DJI DeliveryHubの運用方法もあわせて説明します。機体を飛ばすだけでなく、配送計画、運用状況の確認、チームでの管理など、物流ドローンを業務に組み込む際に必要な運用全体の考え方を確認できます。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=QCU3fBOJ0H0 ]

このセミナーで分かること

・DJI FlyCart 100の基本機能と活用イメージ

・物流ドローン導入時に確認すべき運用ポイント

・農林業、建設、電力、官公庁、自治体業務での活用可能性

・DJI DeliveryHubを活用した配送管理の基本

・実演デモンストレーションを通じた現場運用の具体像

こんな方におすすめ

・ドローン物流に興味がある方

・農林業での資材運搬や作業効率化を検討している方

・建設、建築、電力関連の現場で物資輸送の効率化を検討している方

・官公庁、自治体で災害対応や地域インフラ管理への活用を検討している方

・DJI FlyCart 100の導入を具体的に検討している法人の方

・実機確認とデモンストレーションを通じて導入判断を進めたい方

DJI FlyCart 100 性能紹介実演セミナー in 石川 開催概要

開催日：2026年7月17日（金）

時間 ：14時00分～16時00分（受付：13時50分～）

会場 ：金沢市ものづくり会館 多目的広場

〒920-0226 石川県金沢市粟崎町4丁目80番地1

参加費：無料（事前申込制）

定員 ：30名（※定員に達し次第、締め切り）

主催 ：セキド新潟上越

▼お申込はこちら（参加無料・事前申込制・先着30名）▼

https://sekido-rc.com/?pid=191879516

参加をご希望の方は、お早めにお申込ください。

実演・紹介対象製品

・DJI FlyCart 100

林業、建設、電力、災害対応など、重量物や資材の運搬負担が大きい現場での物資輸送を支援する物流ドローンです。

デュアルバッテリーで60kgのペイロード容量を備え、デュアルペイロードシステムに対応します。安全性に配慮したシステムと高度な保護機能により、山間部や広域現場など、人手や車両だけでは運搬負担が大きい環境での活用を検討できます。

https://sekido-rc.com/?pid=189572743

ドローンを活用した業務効率化がわかる無料セミナー／イベント開催中

セキドでは、より多くの事業者の方にドローンを活用した業務効率化を実現していただくため、業務用ドローンや関連ソリューションをご紹介する無料セミナーやイベントを定期的に開催しています。今後もオンラインや全国各地での開催を予定しておりますので、ご興味をお持ちのイベントにはぜひご参加ください。

・今後開催予定の無料セミナー／イベント 一覧

https://sekido-rc.com/?mode=grp&gid=1965470(https://sekido-rc.com/?mode=grp&gid=1965470)

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【セキドについて】

日本国内において45,000社以上の企業や官公庁との取引実績を持つ、ドローン販売および各種サポート業務を手がけるリーディングカンパニーです。日本で先駆けてドローン事業を開始し、後にドローンの世界最大手であるDJIの日本初の代理店となり、東京 虎ノ門と神奈川県横浜市、福岡県福岡市にてドローン総合施設を運営しています。関係会社の株式会社セキドパートナーズでは、他社と共同で次世代農業関連の研究・開発事業を行うプロジェクト「春日部みどりのPARK共同事業体」を構成し、研究・開発を進めています。



［セキド 産業用ドローン相談窓口］

https://sekidocorp.com/industry/

東京都港区西新橋2丁目35番5号

TEL：03-5843-7836 FAX：03-5843-7837

受付時間：平日 10時00分～17時30分



［セキドオンラインストア］

https://sekido-rc.com/



［DJI認定ストア 東京虎ノ門］

https://sekidocorp.com/toranomon/



［DJI認定ストア 福岡博多］

https://sekidocorp.com/hakata/



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