AlmaLinux 9 が情報セキュリティに関する国際評価規格「CC認証」を取得

サイバートラスト株式会社

サイバートラスト株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：北村 裕司 以下、サイバートラスト）は、AlmaLinux OS（以下、AlmaLinux）9.2 がIT製品全体のセキュリティ機能を評価する国際標準規格である「CC（ISO/IEC 15408）」認証を取得したことを発表します。日本国内におけるOSでの認証取得は、現行の認証制度では初めてとなります。

サイバートラストは、AlmaLinuxを管理するThe AlmaLinux OS Foundationに2023年から日本企業で初めてプラチナスポンサーとして参画し、コミュニティメンバーと協働してAlmaLinuxの共同開発を行っています。このたびの認証取得の対応は、プラチナスポンサーシップの活動の一環として当社社員が主導し、実現に貢献しました。

＜背景＞

独立行政法人情報処理推進機構（IPA）が発表した「情報セキュリティ 10 大脅威 2026」※1 では、組織向けの脅威として、「サプライチェーンや委託先を狙った攻撃」が4年連続で2位にランクインしており、「ランサム攻撃による被害」に次ぐ脅威となっています。国家サイバー統括室による「重要インフラのサイバーセキュリティに係る安全基準等策定指針」※2 においても、政府機関や金融、医療といった重要インフラ事業の安全かつ継続的な提供のためにはサプライチェーン全体のリスクマネジメントの実施が必要であると言及されています。

CC（Common Criteria）認証は、IT製品のセキュリティ機能が国際標準規格（ISO/IEC 15408）に基づいて正しく設計・開発され、十分な安全性を備えていることを第三者機関が評価・認証する制度です。製品のセキュリティ機能が規格通りに実装され、確実に動作することの保証となるため、サプライチェーン全体においてリスクを排除した包括的なセキュリティ対策が求められる重要インフラにおいて、信頼性の高い第三者評価とされています。

AlmaLinux 9.2 がCC認証を取得したことにより、高いレベルのセキュリティとコンプライアンスが求められる重要なシステムにおいても、システムの根幹を支えるOSとしてAlmaLinuxを安心してご利用いただくことが可能です。

サイバートラストは今後も、日本国内でLinuxディストリビューションとエンタープライズレベルのサポートを20年以上継続して提供している実績を活かして、AlmaLinuxのセキュリティと信頼性の向上に向けた活動を支援し、お客様のビジネスを強固にサポートしてまいります。

※1 出典 「情報セキュリティ 10 大脅威 2026」(https://www.ipa.go.jp/security/10threats/10threats2026.html)

※2 出典 「重要インフラのサイバーセキュリティに係る安全基準等策定指針」(https://www.cyber.go.jp/pdf/policy/infra/shishin_202506.pdf)

■関連Webサイト

・AlmaLinux OS について(https://almalinux.org/ja/)

・Enterprise Pack for AlmaLinux(https://www.cybertrust.co.jp/almalinux-ep/index.html)

■サイバートラスト株式会社について

サイバートラストは、日本初の商用電子認証局として 2000年より提供している認証・セキュリティの技術を活用したトラストサービスと、Linuxのカーネル技術やオープンソースソフトウェア（OSS）の知見を応用したオンプレミス、クラウド、組込み領域向けのプラットフォームサービスを展開しています。また、これらの技術や実績を組み合わせ、IoTをはじめとする先端分野に向けて、「ヒト・モノ・コト」の正しさを証明し、お客様のサービスの信頼性を支えるサービスを推進しています。

「すべてのヒト、モノ、コトに信頼を」。サイバートラストは、ITインフラに関わる専門性・中立性の高い技術で、安心・安全な社会を実現します。

■本リリースのURL

https://www.cybertrust.co.jp/pressrelease/2026/0624-almalinux-common-criteria.html

* 本プレスリリースに記載されている会社名、製品名、サービス名は、当社または各社、各団体の商標もしくは登録商標です。

* Linux は、Linus Torvalds 氏の日本およびその他の国における登録商標または商標です。