エー・ディー・ワークス、系統用蓄電所事業拡大に向け、 愛知県東浦町にて第９号開発用地を取得

株式会社ADワークスグループ

株式会社ＡＤワークスグループ（所在地：東京都千代田区､代表者：代表取締役社長CEO田中秀夫､以下「ADWG」）の子会社で、収益不動産事業を推進する株式会社エー・ディー・ワークス（本社：東京都千代田区､代表取締役社長：鈴木俊也、以下「ADW」）は、愛知県東浦町にて第９号となる系統用蓄電所開発用地を取得したことをお知らせいたします。これにより、2026年中に累計10か所を確保する目標に対して、累計９か所まで進捗いたしました。

稼働済みの蓄電所における運用実績を通じて事業性の検証が着実に進んでおり、早期の案件積み上げは、将来の収益機会の拡大につながる重要な取り組みであると認識しております。

系統用蓄電所は、再生可能エネルギーの普及拡大に伴う需給変動を吸収する調整インフラとしての重要性が高まっており、近年ではAI・データセンター等による電力需要の増加も見込まれる中、安定的な電力需給を支えるインフラとしての役割が一層期待されております。

当社は、本事業を社会課題解決に貢献可能な事業であるとともに、高い成長期待によって当社のビジョン（2034年に税前利益200億円）実現を後押しする新規事業として位置づけております。

１．本件の概要

第９号用地にて開発予定の「ADW愛知東浦町蓄電所」の概要は以下の通りです。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/160356/table/78_1_4394e25b430df9beb680d05f9fc868ec.jpg?v=202606240352 ]

※稼働開始時期は、工事進捗、系統接続手続きその他の状況により変動する可能性があります。

２．稼働済み蓄電所の運用は順調に進捗、将来の収益機会拡大に向けて案件取得を推進

本件により、ADWが取得した開発用地は累計９か所（取得契約締結済みを含む）に到達しました。

そのうち稼働済みの第１号蓄電所「ADW三重県松阪市蓄電所」において、卸電力市場や需給調整市場での運用が順調に推移しており、電力市場での運用や事業推進に係る知見の蓄積が進むとともに、事業性の検証も着実に進捗しております。こうした運用進捗を踏まえ、案件の積み上げを早期に推進することが、将来の収益獲得機会の拡大に向けて重要であると認識しております。

引き続き、累計10か所の目標に向けて取り組むとともに、事業実績を蓄積することで、中長期的に利益貢献可能な成長事業として推進してまいります。

詳細は、以下のURLよりご覧ください。

〇エー・ディー・ワークス、系統用蓄電所事業拡大に向け、 愛知県東浦町にて第９号開発用地を取得

https://contents.xj-storage.jp/xcontents/32500/40efed6c/ebab/492a/8caf/26e0fdfd5862/140120260623577609.pdf

株式会社ADワークスグループ

株式会社ADワークスグループは、不動産を中心とした投資ソリューションカンパニーです。東証プライム市場上場。東京に本社を持ち、大阪、福岡、ロサンゼルスにも拠点を置きながら国内外で事業を展開しております。



当社グループの発祥は1886（明治19）年に遡り、時代の流れと共に変化し続けてきました。北極星（パーパス）・ビジョンを掲げ、個人・法人を問わず多様なニーズに応じた不動産投資商品を提供しています。



会社名: 株式会社ADワークスグループ

所在地: 東京都千代田区内幸町2-2-3 日比谷国際ビル 5F

代表者: 代表取締役社長CEO 田中 秀夫

設立: 1886年2月

証券コード: 2982（東証プライム）

URL: https://www.adwg.co.jp/