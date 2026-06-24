エメラダと七十七銀行、オンライン融資サービスで協業開始

エメラダ株式会社

エメラダ株式会社（以下「エメラダ」）と株式会社七十七銀行（以下「七十七銀行」）は、オンライン融資サービスの提供に向けた協業を開始いたしましたので、お知らせいたします。

近年の金利上昇局面における顧客の預金・決済をめぐる銀行間競争の激化、社会全体でのさらなるデジタル化への要請の中で、地域金融機関には従来型のサービスに依存しない新たな価値提供が求められています。こうした環境下で、事業者のお客さまが時間や場所を問わず金融サービスを利用できる環境を整え、金融機関が将来にわたり安定したサービス提供を続けられる基盤を構築することが重要であると、両社は捉えています。

エメラダは協業パートナーとして、サービス構想の策定段階から参画し、ビジネス戦略の立案、システムアーキテクチャの設計・開発、サービス設計および立ち上げ、サービスの推進戦略や活用設計に至るまでを一気通貫で伴走させていただきました。

（ご参考）七十七銀行様のプレスリリース

https://emerada.co.jp/img/449000c89b83cf85018549a373c69140-1.pdf

両者で提供予定のサービスについて

両社は、本パートナーシップの具体的取組みとして、金融業務を効率化するDX支援ソリューション「Smart Bank Assistant(以下、スマートバンク・アシスタント)」を活用した新たなオンライン融資ソリューションの提供を予定しております。

本サービスでは、事業者は完全非対面で融資の申込から契約手続きまでを完結することができ、銀行と事業者双方の申込受付・審査・契約手続きにかかる事務負荷を大幅に軽減することで、事業性融資の実行の迅速化に加え、行員がお客さま一人ひとりに寄り添ったコンサルティングを提供できる体制の構築を目指します。

まずは事業性融資の中でも特にニーズの高い少額・短期の資金ニーズに対応するサービスから開始し、サービスの安定性と顧客満足度を確保しながら段階的に展開してまいります。将来的には、本プラットフォームを基盤として既存の融資業務全般へと適用範囲を拡大し、事業者が時間や場所を問わず七十七銀行の金融サービスを利用できる基盤の構築を目指します。

七十七銀行について

企業名：株式会社七十七銀行

所在地：宮城県仙台市青葉区中央3-3-20

代表者 : 代表取締役頭取 小林英文

創業 : 1878年12月

URL : https://www.77bank.co.jp/

エメラダについて

企業名 : エメラダ株式会社

所在地：東京都港区南青山7-1-5 &CALM minamiaoyama 304

代表者 : 代表取締役 猪野慎太郎

設立 : 2016年6月

URL : https://www.emerada.co.jp/