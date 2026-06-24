絶対リーチ！RCS、MCPサーバーの提供を開始。AIエージェントからRCS/SMS配信を操作可能に

AI CROSS株式会社

AI CROSS株式会社（東京都港区、代表取締役CEO：原田典子、以下「AI CROSS」）は、RCS/SMS配信プラットフォーム「絶対リーチ！RCS」のMCPサーバー（※１）を2026年6月24日より提供開始いたします。これにより、普段お使いのAIエージェント（※２）へのテキスト入力だけで、RCS/SMS配信の送信・管理・分析が完結するようになります。

背景

近年、AIエージェントが業務自動化のツールとして広く普及しています。さまざまなサービスをAIから統一的に操作できるよう、業界標準プロトコル「MCP（Model Context Protocol）」の普及が急速に進んでいます。MCPサーバーを活用することで、連携するAIエージェントであればどのツールからでも、外部サービスを自然言語で操作することが可能になります。

AI CROSSは、「絶対リーチ！RCS」のMCPサーバーを提供することで、AIエージェントからRCS/SMS配信基盤を直接操作できる環境を整備しました。

RCSとは

RCS（Rich Communication Services）は、SMSの後継として普及が進む次世代メッセージング規格です。従来のSMSの特性を活かしながら、画像・動画・ボタンリンクといったリッチコンテンツの配信が可能で、公式認証マークによるブランドの信頼性確保や、開封確認による情報到達の可視化にも対応しています。テキスト中心のメールやSMSでは伝えきれなかった情報を、視覚的かつ確実に届ける手段として、国内でも急速に普及が進んでいます。

「絶対リーチ！RCS」 とは

「絶対リーチ！RCS」は、AI CROSSが提供する法人向けRCS/SMS統合配信プラットフォームです。一斉配信から個別チャット、アンケート、詳細レポートまでを一元管理できる機能を備え、多くの企業の顧客コミュニケーション基盤として活用いただいています。

MCPサーバーの提供

今回提供を開始するMCPサーバーは、「絶対リーチ！RCS」の主要機能をAIエージェントから直接呼び出せるよう設計しています。これにより、プログラミングの知識がなくても、AIとのテキストのやり取りの中でRCS/SMS配信業務を完結させることが可能になります。

ユースケース

【配信】

「この電話番号リストに、以下の本文でRCSを送ってください」とAIに入力するだけで配信が完了します。スクリプトの作成やAPIの手動操作は一切不要です。

キャプチャ：ユースケース【配信】の例

【配信結果の確認・分析】

「先月の配信レポートをまとめて」と入力すると、月別レポートや開封・クリック状況をAIが取得・集計して回答します。システムにログインする手間なく、会話の中で状況を把握することができます。

提供概要

キャプチャ：ユースケース【配信結果の確認・分析】の例

・対象：「絶対リーチ！RCS」をご契約の利用者様

・提供形態：オンライン提供。AIエージェント側の設定ファイルに接続情報を追加するだけで即時利用可能

・動作確認済み環境：Claude Desktop、Claude Code、GitHub Copilot（※2026年6月時点。各ツールの仕様により設定方法が異なります）

MCPサーバーが対応するAPI一覧

MCPサーバーは、「絶対リーチ！RCS」の各機能を外部から呼び出すための接続口（API）に対応しています。

・配信結果検索

・配信詳細取得

・配信キャンセル

・シナリオ結果取得

・受信メッセージ取得

・URLクリック数取得

・月別レポート取得

・配信送信

今後の展望

AI CROSSは、「Smart Work, Smart Life」を理念に掲げ、AIやテクノロジーで企業の業務効率化や生産性向上を支援しています。今回のMCP対応は、その理念をRCS/SMS配信領域で体現するものです。

今後は対応するAIエージェントや機能を順次拡充するとともに、配信業務全体のAI活用を推進してまいります。AIとのテキスト対話を通じて、担当者がより創造的な業務に集中できる環境づくりを支援します。

【「絶対リーチ！RCS」について】

「絶対リーチ！RCS」は、従来のSMSの特性を活かしつつ、画像・動画・ボタンリンクなどのリッチコンテンツを配信できる次世代型メッセージサービスです。SMSとRCSを組み合わせることで、端末やキャリアの対応状況に左右されにくい確実な情報到達を実現し、企業と顧客の双方向コミュニケーションを支援します。テンプレート管理、チャットボットシナリオ、アンケート機能、詳細レポートを備え、多くの企業の顧客コミュニケーション基盤として活用いただいています。

https://aicross.co.jp/zettai-reach-rcs/(https://aicross.co.jp/zettai-reach-rcs/)

※1：AIエージェントと外部サービスをつなぐための標準規格。これに対応することで、さまざまなAIツールから「絶対リーチ！RCS」を操作できるようになります。プログラミングの知識がなくても、対応AIツールがあれば利用可能です。

※2：ユーザーの指示を受けて、検索・操作・分析などの作業を自律的に実行するAIシステム。Claude（Anthropic社）やGitHub Copilot（Microsoft社）などが代表的です。

【AI CROSS株式会社】

会社名：AI CROSS株式会社

代表者：代表取締役CEO 原田 典子

所在地：東京都港区虎ノ門四丁目3番1号 城山トラストタワー 20F

設立：2015年3月

事業内容：「Smart Work, Smart Life」を理念に、SMS／RCS配信やAI予測分析、生成AI導入支援などのテクノロジーを通じて、企業の業務効率化と生産性向上を支援。2019年に東京証券取引所グロース市場へ上場。

https://aicross.co.jp/

【本リリースに関するお問い合わせ窓口】

AI CROSS株式会社 広報担当 アブドゥール

E-mail: pr@aicross.co.jp / 電話：050-1745-3057

AI CROSS株式会社

AI CROSS株式会社は、法人向けのメッセージングサービスとAIを活用したソリューションを提供する企業です。主力サービスには、SMS配信サービス「絶対リーチ！SMS」、RCS配信プラットフォーム「絶対リーチ！RCS」およびAIを活用した様々なデータ分析サービス「Deep Predictor」などがあり、企業の業務効率化と顧客との円滑なコミュニケーションを支援しています。