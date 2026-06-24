代表取締役の交代 及び役員人事について

クラブ・コンシェルジュ株式会社

クラブ・コンシェルジュ株式会社（本社：東京都渋谷区、以下「当社」）は、本日、2026年6月24日（水）付で、代表取締役の交代を行いましたので、下記の通りお知らせいたします。

新社長には取締役副社長の三枝 良茂（66歳）が就任し、同日付で前社長の宮山 直之は取締役に就任いたしました。新たに代表取締役社長に就任する三枝は、広く国内外において富裕層ビジネスに携わり、新規事業の開発と収益基盤の強化を牽引してまいりました。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/11888/table/6_1_9d9edec42d397ca52fc59c8a833a74e0.jpg?v=202606240352 ]

■代表交代の背景

弊社を取り巻く環境は日々激変しており、お客様にご提供するサービスの幅と深さ、そして、それらを最上級の丁寧さで提供させていただくことが、より一層重要になってきております。

こうした大きな転換期において、次なる成長フェーズに向けて体制の強化を図るため、このたび経営体制を拡充いたしました。これまで長年培ってきた大切なお客様や提携先様との信頼関係、コンシェルジュ・サービスについての深い知識と経験、築いてきたお客様との絆を礎とし、三枝が持つグローバルな視点での戦略とサービスの充実を経営と組織運営の核に据え、新たな富裕層サービスに向けた展開をさらに加速してまいります。あわせて、企業価値の向上と事業拡大を推進してまいります。

■新 代表取締役社長 三枝 良茂からのメッセージ

私たちは、大切なお客様や提携先様との信頼関係、コンシェルジュ・サービスについての深い知識と経験、そしてチーム一丸となってお客様にお仕えするチームワークなど、他社にはない強みを持っています。私は、この先も、それらを大切にしつつ、「変化を恐れず常に挑戦を続けて、お客様に最高のサービスと付加価値を提供することができる会社になること」、そして、「時代の変化に合わせた新しい価値を創造するビジネスモデルの構築を、役社員全員がさまざまなステークホルダーのみなさまと一緒に実現する会社になること」を目指して参ります。

＜プロフィール＞

1982年4月日興証券入社、Fidelity Japan、三菱UFJ銀行、SMBC日興証券、パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス海外持株会社Pan Pacific Strategy Instituteを経て、2025年8月当社取締役副社長に就任。東京の他、ロンドン4年、香港3年、シンガポール12年駐在。