【SBI証券】公式YouTubeチャンネル登録者数”金融業界No.1”の「ビジネスドライブ！」チャンネル登録者数100万人突破のお知らせ

株式会社SBI証券

株式会社SBI証券（本社：東京都港区、代表取締役社長：高村正人、以下「当社」）が運営する公式YouTubeチャンネル「ビジネスドライブ！」(https://www.youtube.com/@bysbi4805?sub_confirmation=1)のチャンネル登録者数が2026年6月24日（水）に100万人を突破しましたので、お知らせします。

「ビジネスドライブ!」は、金融業界No.1※のチャンネル登録者数であり、100万人が金融・資産形成を楽しく学べるYouTubeチャンネルに成長しました。

当社は、2021年10月のチャンネル開設以降、投資や資産形成をより身近に感じていただけるコンテンツを発信してきました。「マネーセラピー」シリーズをはじめ、家計管理や節約など身近なお金の悩みに寄り添うコンテンツや、「マネーチョイス」シリーズにおける推し活など若年層の価値観をテーマにした企画、さらには「ABEMA」とのタイアップ企画など、金融とエンターテインメントを掛け合わせた新たなコンテンツ発信にも取り組んでいます。

こうした取り組みを通じて、「ビジネスドライブ！」は、すでに投資や資産形成に取り組んでいる方だけでなく、これまで投資に関心のなかった方々にもお金について考え、学びはじめるきっかけを提供してきました。20～30代を中心とした幅広い世代の方々に視聴いただき、このたびチャンネル登録者数100万人突破を達成することができました。

チャンネル登録者数100万人突破は、当社にとって大きな節目であると同時に、より多くの方に金融や資産形成に関する情報をお届けしていくための新たなスタートラインと捉えています。今後も投資初心者の方をはじめ、お金に関する悩みや不安を抱える方々に向けて、金融機関の枠を超えた革新的なコンテンツを提供し、「投資をはじめるなら、まずビジネスドライブ！を見よう」--そんな新しいスタンダードの確立を目指していきます。

＜100万人突破を支えたおすすめコンテンツ＞

「ビジネスドライブ！」では、投資や資産形成に関する情報に加え、家計改善や推し活、恋愛観など、若年層を中心とした幅広い世代のリアルなお金の悩みや価値観に寄り添うコンテンツを配信しています。特に以下の動画は、多くの方に視聴いただき、「ビジネスドライブ！」の視聴者数増加に寄与し、お金について考えるきっかけになったとご好評をいただいています。

■借金300万円を抱える22歳女性の再起に密着したドキュメンタリー企画

https://www.youtube.com/watch?v=gj_Ng4YN8Z0&t=1343s(https://www.youtube.com/watch?v=gj_Ng4YN8Z0&t=1343s)

■K-POP推し活に月50万円を費やす女性と投資家による価値観討論企画

https://www.youtube.com/watch?v=zjqVE2PT4zs&t=29s(https://www.youtube.com/watch?v=zjqVE2PT4zs&t=29s)

■人気恋愛リアリティショーとのコラボレーション企画

https://www.youtube.com/watch?v=rWr-vEB499w

■節約指導を受けた相談者のその後を追ったドキュメンタリー企画

https://www.youtube.com/watch?v=tKSWiS-8_TA&t=28s(https://www.youtube.com/watch?v=tKSWiS-8_TA&t=28s)

「ビジネスドライブ！」とは？

当社が2021年10月から運営する公式YouTubeチャンネル「ビジネスドライブ！」は、「#ジブン可能性が加速する。」をコンセプトにしたコンテンツの配信を通じて、普段、投資に馴染みのない若年層の方や資産形成に興味をお持ちの方が、未来に向けて第一歩を踏み出すきっかけとなることを目指しています。

チャンネル登録はこちら！

https://www.youtube.com/@bysbi4805?sub_confirmation=1

※ 国内の金融機関（銀行、証券、保険、カード会社）が運営する公式YouTubeチャンネルにおける登録者数比較（2026年6月24日時点、当社調べ）

＜金融商品取引法等に係る表示＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/7957/table/921_1_62d2793553fa52434e031c6e57a82f85.jpg?v=202606240352 ]

＜手数料等及びリスク情報について＞

SBI証券で取り扱っている商品等へのご投資には、商品毎に所定の手数料や必要経費等をご負担いただく場合があります。また、各商品等は価格の変動等により損失が生じるおそれがあります（信用取引、先物・オプション取引、商品先物取引、外国為替保証金取引、取引所CFD（くりっく株365）、店頭CFD取引（SBI CFD）では差し入れた保証金・証拠金（元本）を上回る損失が生じるおそれがあります）。各商品等への投資に際してご負担いただく手数料等及びリスクは商品毎に異なりますので、詳細につきましては、SBI証券WEBサイトの当該商品等のページ、金融商品取引法等に係る表示又は契約締結前交付書面等をご確認ください。