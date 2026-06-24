都市に洗練された空間を創造するフェイスネットワーク　空と緑が集う「隠れ家」のような賃貸マンション『GranDuo(グランデュオ)世田谷17』が完成！

株式会社FAITHNETWORK

株式会社フェイスネットワーク（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：蜂谷二郎、以下「当社」）は、『GranDuo世田谷17』（東京都世田谷区）が2026年６月24日（水）に完成したことをお知らせいたします。

【『GranDuo世田谷17』外観・内観】

本物件は、松陰神社の参道でもある松陰神社商店街周辺に位置しており、古くから地域の方々に愛される個人商店や飲食店が軒を連ね、心休まる時間を楽しめる店舗が点在しています。こうした穏やかな街の特性を背景に、本計画では「隠れ家」をコンセプトに掲げ、街に流れる落ち着きを感じられる計画といたしました。

外観は、緑豊かな街並みになじむ色合いとし、粒状の凹凸とコテ押さえによる陰影が特徴のミーティア仕上げとしました。また、各階ごとに窓枠とバルコニーの位置をずらすことでリズム感のあるファサードを形成。さらに外壁から窓枠をわずかに突出させることで、建物に個性と奥行きを与えています。

エントランスは、秘密基地の入口のような雰囲気としつつ、共用部には大きな窓を設けています。階段の踏み板の間にオープン階段のような隙間を設けることで、外光がやわらかく全体に広がり、心地よい空間を生み出しています。

内装は、グレーを基調とし木のぬくもりが感じられるあたたかみのある仕上がりとなっています。また、建具は高さを天井に揃えたオーダーメイドで、部屋がより広く感じられるとともに、扉を閉めた際に横のラインが美しく整うよう細部にまでこだわりました。

さらに、住戸はすべて角部屋で、高位置に設けた窓からは空や都市を象徴するさまざまな建物がのぞめます。上層階の一部の部屋からは、東京タワーとスカイツリーを同時に一望できる、特別な景色が広がっています。各住戸に配置したバルコニーは、緑や光、風を感じられる開放的な場でありながら、ひと息つける“自分だけの空間”として特別な心地よさをもたらしてくれます。

なお、１階は店舗空間とし、館銘板や照明にも洗練されたデザインを採用。周囲の緑とあいまって、歴史ある街にふさわしい、上品なたたずまいに仕上げています。

◆『GranDuo世田谷17』物件概要

所在地 ：東京都世田谷区世田谷４丁目20-10

アクセス ：東急世田谷線 松陰神社前駅 徒歩４分

東急世田谷線 世田谷駅 徒歩５分

構造 ：鉄筋コンクリート造 地上５階建

敷地面積 ：194.01平方メートル

延床面積 ：543.60平方メートル

設計・監理：株式会社フェイスネットワーク

建築・施工：株式会社フェイスネットワーク

詳細情報 ：https://faithnetwork.co.jp/project/p19922/

◆『GranDuo世田谷17』賃貸情報

入居可能戸数 ：10戸（１R×２戸、１LDK×６戸、２LDK×２戸）

賃貸専有面積 ：住居／34.96平方メートル ～51.07平方メートル

敷金／礼金 ：なし／なし

備考 ：ペット相談可（「小型犬～中型犬」または「猫」合計２匹まで ※総体重15Kg以内）

物件情報サイト：「３区MIRAIE」https://3kumiraie.jp/rent/316

募集状況 ：入居申込受付中（満室になり次第終了）

◆会社概要

会社名 ：株式会社フェイスネットワーク

会社HP ：https://faithnetwork.co.jp

住所 ：東京都渋谷区千駄ヶ谷４丁目23番５号 プライム千駄ヶ谷ビル３階

代表者 ：代表取締役社長 蜂谷二郎

事業内容 ：不動産業／建設業／一級建築士事務所

（城南３区にワンストップサービスで新築一棟RCマンションを提供する不動産投資支援事業を展開）

証券コード：東証スタンダード市場3489