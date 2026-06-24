タイミー、楽天、北海道上士幌町および JAL、「ふるさと住民登録制度」に向けて共同施策を開始

株式会社タイミー

スキマバイトサービス「タイミー」を提供する株式会社タイミー（所在地：東京都港区、代表取締役：小川 嶺）は、楽天グループ株式会社（以下「楽天」）、北海道上士幌町（以下「上士幌町」）、日本航空株式会社（以下「JAL」）と共に、総務省が創設を目指す「ふるさと住民登録制度」の推進に向けて共同施策（以下「本施策」）を開始しました。

4者は上士幌町における関係人口の拡大に向けて様々な取り組みを行い、地域産業のさらなる成長を支援してまいります。

ふるさと住民登録制度とは

実際に居住していなくても、任意で継続的に関わりたい地域を選び登録できる仕組みです。居住地以外の自治体に「ふるさと住民」として登録すると、その地域の情報提供や行政サービスなどを受けられることが検討されています(※1)。

※1 総務省 関係人口ポータルサイト

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/kankeijinkou.html

本施策の目的

本施策の目的は、上士幌町の基幹産業である酪農・農業・林業などの担い手確保をはじめとする、地域課題の解決です。

タイミーがスポットワーク事業で培った「雇用創出ノウハウ」、楽天のEコマースや旅行関連サービスを起点とした「地域創生ノウハウ」、そしてJALの「JALマイルを活用したキャンペーン」を掛け合わせることで、上士幌町における関係人口の拡大と、地域の事業者や宿泊事業者における人材確保を目指します。

取り組みの内容

本施策により、上士幌町に関心を持つ生活者は、各社のサービスを通じて同町との結びつきを深めることが可能となります。具体的には以下の取り組みを推進してまいります。

短期間からの就労・活動支援（タイミー）

スポットワークの仕組みを活用し、地域の担い手として短時間から気軽に就労・活動できる環境を整備します。

特産品購入による地域応援と滞在促進（楽天）

インターネット・ショッピングモール「楽天市場」の特設ページ「集まれ！未来のふるさと住民」を通じて、特産品の購入による地域応援を促します。また、旅行予約サービス「楽天トラベル」では、町内の宿泊施設で利用可能なクーポンを提供し、気軽な町内滞在をサポートします。

JALマイルを活用した来町促進（JAL）

JALマイルを活用したキャンペーンなどを実施し、上士幌町への訪問を後押しします。

各社コメント

■株式会社タイミー 執行役員 石橋 孝宜

タイミーは、スポットワークを通じて地域の多様な働き方やキャリアの可能性を広げる取り組みを推進してまいりました。今回の連携において、上士幌町様における「ふるさと住民登録制度」の一翼を担えることを大変嬉しく思います。

従来の観光のような「消費活動」としての関わりとは異なり、「現地でともにはたらく」という地域との新しい関わりにより、地域の方々と同じ目線で作業を共にし、一歩踏み込んだ地域の魅力や貢献実感を味わうことができます。楽天様、JAL様とも連携しながら、上士幌町を訪れる方々が「お客様」を超えて地域を支える一員となるような、新しく深い関係人口の創出を全力でサポートしてまいります。

▪️楽天グループ株式会社 地域創生事業 ヴァイスマネージャー 鳥海 彩

（「ふるさと住民応援コンソーシアム」代表）

楽天は、これまで「楽天ふるさと納税」等を通じ、地域経済の活性化を図ってきまし

た。今回の取り組みは、地域との関係性により一歩踏み込み、より能動的にユーザーの

皆様に関わっていただくことを目指しています。各社の強みを掛け合わせ、地域と人が

継続的につながる持続可能なモデルを上士幌町から全国へ広げられるよう、楽天として

だけでなく、コンソーシアムとしても一丸となって支援してまいります。

■北海道上士幌町 竹中 貢町長

上士幌町は、全国の皆様に支えられ、これまで挑戦を続けてきました。今回、日本を代表

する3社と連携することで、「ふるさと住民」の皆様とのつながりを、より深く、より楽しいものへと進化させます。自宅にいても、町に来ても、上士幌町との関わりが日常の一部となるような新しい仕組みを、皆様とともに作り上げていきたいと考えています。

▪️日本航空株式会社 関係・つながり創造部 部長 関谷 岳久

JALは、これまでも二地域居住をはじめ、先進的な取り組みを様々な自治体さまと数

多くご一緒させていただいています。今回 4者が組むことで、上士幌町における「ふる

さと住民登録制度」の積極的な活用を通じ、上士幌町のさらなる発展に寄与できるもの

と考えております。

参照ページ一覧

■特集ページ「集まれ！未来のふるさと住民 2026」概要

URL： https://event.rakuten.co.jp/area/japan/furusatoresidents/

概要： 地域ならではの一次産業などにおけるスポットワークに関する魅力や詳細情報

を紹介

■上士幌町ふるさと住民登録制度特設サイト「日々、ときどき、かみしほろ。」

URL: https://kamishihoro.life/

■上士幌町×楽天×タイミー×JAL 関係者座談会

URL： https://www.kamishihoro.jp/files/up/0003/00012407_6a39cb08386c0.pdf

概要： 「ふるさと住民登録制度」の本格開始に向け、4 者にて座談会を実施

■会社概要

設立 ：2017年8月

代表者：小川 嶺

所在地：東京都港区東新橋1丁目5-2 汐留シティセンター35階

証券コード：215A

URL ：https://corp.timee.co.jp/

タイミーラボ：https://lab.timee.co.jp/

スポットワーク研究所：https://spotwork.timee.co.jp/