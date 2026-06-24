【フィリピン・統合型リゾート】オカダマニラ、「Travel + Leisure」の『ラグジュアリー・アワード・アジアパシフィック2026』2部門でトップ3に輝く

Tiger Resort, Leisure and Entertainment, Inc.

フィリピンの統合型リゾート「オカダマニラ」は、米国・大手旅行専門誌「Travel + Leisure」が2026年6月18日に発表した『ラグジュアリー・アワード・アジアパシフィック2026（Luxury Awards Asia Pacific 2026）』において、アジア太平洋地域の「ベスト統合型リゾート」3位およびフィリピンの「ベスト・シティ・ホテルズ」2位に選出され、2部門でトップ3入りを果たしました。

オカダマニラのExecutive Vice President and Chief Marketing Officer for Integrated Sales and MarketingであるShirley Tam氏（右）と、Brand and Product MarketingのVan Manansala氏（左）

今回の受賞は、アジア太平洋各地の優れた施設の中から選出されたもので、Travel + Leisure Southeast Asia編集部および専門寄稿者による選考と、読者投票の両方に基づいて決定されました。

本アワードは、地域における優れた旅行体験を評価する信頼性の高い指標として広く認知されています。

「ベスト統合型リゾート」部門での評価は、ダイニング、ウェルネス、エンターテインメント、ショッピング、ラグジュアリー宿泊体験を凝縮したオカダマニラの総合力を示しています。40を超える飲食施設にはミシュランガイド掲載の「銀座長岡」を含み、フォーブス・トラベルガイド5つ星の「ザ・リトリート・スパ」のほか、多彩な施設や体験が国内外からのゲストを魅了し続けています。

また「ベスト・シティ・ホテルズ」部門では、都市型リゾートとしての利便性とラグジュアリーな体験を、高品質なサービスとともに提供している点が評価されました。ニノイ・アキノ国際空港から約15分という好立地と、広々とした客室、充実した施設、レストラン、スパ、ショッピング、エンターテインメントへのアクセスの良さから、ビジネスおよびレジャーの旅行者、ファミリー、記念日を祝うゲストに最適な滞在先として支持されています。

「今回の受賞は、オカダマニラ、そしてフィリピンのホスピタリティ業界にとって大きな誇りです。お客様からの信頼、チームの尽力、そしてアジア太平洋で忘れられないような体験を提供し続けるという私たちのコミットメントの賜物です。」（オカダマニラ 代表取締役社長 COO 佐藤暢樹）



この受賞により、オカダマニラは、日本の洗練されたおもてなしの精神とフィリピンの温かいホスピタリティを融合させた独自のサービス哲学を背景に、地域を代表する統合型リゾートとしての地位をさらに強固なものとしました。オカダマニラはこれからも、細部へのこだわり、真心のこもったサービス、そして記憶に残る体験を追求しながら、ラグジュアリーホスピタリティのさらなる高みを目指してまいります。

■Travel + Leisure - Luxury Awards Asia Pacific とは

https://www.travelandleisureasia.com/sea/hotels/luxuryawards/

1971年創刊の米国旅行専門誌「Travel + Leisure」が主催するアジア太平洋地域を対象としたアワードで、毎年多彩な部門において優れたホスピタリティ施設や体験を選出・発表しています。歴史あるラグジュアリーホテルから新進のブティックホテル、航空会社やスパ、旅行体験まで幅広く対象とし、読者の審美眼と専門家の知見をもとに選ばれます。対象はフィリピンを含むアジア太平洋各国に及び、世界中の旅行者が投票を行い、各カテゴリーにおいてトップ5または10が選出されます。

■オカダマニラについて www.okadamanila.com(https://okadamanila.com/)

フィリピン・マニラに位置する「オカダマニラ」は、7年連続でフォーブス・トラベルガイド5つ星を獲得した、アジアを代表する統合型リゾートです。東京ドーム約6個分に相当する約30ヘクタールの広大な敷地に、多彩な施設が集積し、訪れる人々に“ひとつの街”のような体験を提供しています。

オカダマニラの2冠達成は、総合的な統合型リゾート体験の質の高さを証明するものですオカダマニラは、家族が集まり、くつろぎ、忘れられないひとときを共有できる、ゆったりとした空間を提供します

オカダマニラは、日本からのアクセスにも優れています。東京・大阪などの主要都市から直行便で約4～5時間、時差はわずか1時間と気軽に訪れることができ、現地の空港から車で約15分という立地で、到着後すぐにリゾート滞在を楽しめます。

フォーブス・トラベルガイド５つ星の「ザ・リトリート・スパ」は、オカダマニラのウェルネスに対する癒しのアプローチを体現しています

館内には、全1,001室の客室・スイート・ヴィラを擁するラグジュアリーホテルを中心に、ミシュランガイド掲載の「銀座長岡」をはじめとする40以上のレストランやカフェが揃います。

さらに、洗練されたショッピングエリアや、世界的に知られる噴水ショー「ザ・ファウンテン」、充実したスパ・ウェルネス施設など、多彩な魅力を備え、滞在そのものを目的としたデスティネーションとして高い注目を集めています。

また、ファミリー向け施設も充実しており、体験型エンターテインメントやアクティビティ施設など、子どもから大人まで楽しめる幅広いコンテンツを提供。家族旅行にも安心の環境が整っています。

さらに、ビジネス利用にも対応した大規模MICE施設や、最大5,000名を収容可能な全天候型イベント空間「コーヴ・マニラ」など、多様な用途に応えるインフラも充実。観光・レジャーからビジネス、イベントまで、あらゆる滞在ニーズに応えます。

オカダマニラは、日本の洗練されたおもてなしの精神とフィリピンの温かいホスピタリティを融合させたサービスを特徴とし、国際色豊かなゲスト一人ひとりに寄り添った体験を提供しています。今後も、アジアを代表する統合型リゾートとして、その魅力をさらに進化させていきます。

ミシュランガイド掲載の「銀座長岡」では、わずか10席の特別な空間で、極上の鮨をご堪能いただけます

■こんな方におすすめ

- 海外でも安心して滞在できるラグジュアリーリゾートを探している方- グルメ・スパ・ショッピングなどを一度に楽しみたい方- 記念日や特別な旅行で非日常を味わいたい方- 家族旅行やグループ旅行で幅広いアクティビティを求める方- 日本語対応など、快適な滞在環境を重視する方

■施設概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/183337/table/4_1_20b71fc02cc393939e419fdc766d0f95.jpg?v=202606240352 ]