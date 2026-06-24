究極のMMORPG『レイヴン2（RAVEN2）』サマーバケーションイベントを開催水着聖衣や限定使い魔が登場！

ネットマーブルジャパン株式会社

ネットマーブルは、究極のMMORPG『レイヴン2（RAVEN2）』（開発：Netmarble Monster Inc.）において、サマーバケーションイベントやシステム拡張アップデートを実施したことをお知らせいたします。

本アップデートでは、サマーバケーションイベントの一環として、水着をテーマにした新聖衣「熱い夏の海 （希少）」を獲得できる特別ログインイベントを開催いたします。

また、新イベントダンジョン「貪欲の島」をオープンしたほか、夏限定の聖衣「大洋の息吹（英雄）」や使い魔「アロハブギ（英雄）」を獲得できるさまざまなイベントも実施しております。

さらに、イベント期間では「夏のバカンス謎のプレゼント箱」や「夏のバカンスピクニックバスケット」など、多彩な報酬を獲得できます。「夏のバカンス謎のプレゼント箱」からは、恩寵の聖衣/使い魔1回召喚書、伝説ステラ1回召喚書、【大洋の息吹】聖衣1回召喚書、【熱い夏の海】聖衣1回召喚書など、様々な報酬の中から1つを一定の提供割合で獲得できます。 また、「 夏のバカンスピクニックバスケット」からは、【アロハブギ】使い魔1回召喚書、スペシャル聖衣/使い魔11回召喚書、最上級聖衣/使い魔11回召喚書など、様々な報酬の中から1つを一定の提供割合で獲得できます。

システム面では、複数の機能拡張を実施いたしました。混合術増幅追加や使い魔遠征隊派遣エリア拡張を実施いたしました。

また、新機能「統合プリセット」も実装いたしました。本機能では、装備、スキル、聖衣、使い魔、武器共鳴、潜在能力の設定を一括で管理でき、目的に応じた設定を保存・適用することで、状況に合わせた切り替えをスムーズに行えます。

さらに、特別ルールが適用される「ZERO」サーバー向けコンテンツも継続して提供しております。新たに「ZERO2」サーバーをオープンしたほか、6月30日まで初の「ZEROワールドサーバー移転」を実施しております。成長負担や競争ストレスを軽減した環境でゲームを楽しめるほか、ZERO限定イベントも開催中です。

ZERO限定イベントでは、常設イベントを通じて最大550枚の召喚書を獲得できるほか、プレイするだけでレベル達成報酬ボックスを受け取れます。また、7月15日までの期間中、伝説等級の使い魔や聖衣を獲得できるイベントも開催しております。

本アップデートの詳細は、公式フォーラムでご確認ください。

・『レイヴン2』 公式フォーラム：6月24日(水) アップデート詳細のご案内

https://forum.netmarble.com/raven2_jp/view/7/967

・開催中のイベント

https://forum.netmarble.com/raven2_jp/list/10/1

『レイヴン2』は、公式フォーラムや公式サイト、X、YouTubeなどの公式チャンネルで最新情報を発信していきます。ぜひフォローしてください。

・『レイヴン2』 公式フォーラム

https://ntiny.link/jp_Forum

・『レイヴン2』 公式サイト

https://ntiny.link/raven2_jp

・『レイヴン2』 公式X

http://ntiny.link/raven2_jp_x

・『レイヴン2』 公式YouTubeチャンネル

https://ntiny.link/raven2_jp_yt

・『レイヴン2（RAVEN2）』ダウンロードページ

https://ntiny.link/raven2ja

※上記のリンクはご利用の端末により、App Store（iOS）、Google Play（Android）、公式サイト（PC）へ自動的に遷移いたします。

◆『レイヴン2（RAVEN2）』とは◆

『RAVEN2』は、2015年に韓国ゲーム大賞を席巻した前作『RAVEN』の正式な続編で、『RAVEN』のアクション性を受け継ぎ、Unreal Engineで構築された最高級のグラフィックで壮大なストーリーと爽快なアクションが楽しめるMMORPGです。ダークファンタジーの世界を舞台に、プレイヤーは王命を受けた特殊な力を持つ特務隊の新入隊員になり、危険で奇怪な事件の調査に乗り出しながら神と悪魔が共存する世界で冒険を繰り広げていきます。

◆『レイヴン2（RAVEN2）』ついて◆

［ タイトル ］ RAVEN2

［ ジャンル ］ ダークファンタジーMMORPG

［ 提供元 ］ Netmarble Corp.

［ 開発元 ］ Netmarble Monster Inc.

［対応OS］iOS ／ Android ／ PC ※クロスプレイ対応

［ 価格 ］ 基本無料（アプリ内課金あり）

［ サービス開始日 ］ 2025年5月28日

◆Netmarble Corp.について◆

2000年に韓国で設立されたネットマーブルは、世界中でトップクラスの売上を誇るゲームの開発およびパブリッシングを行うリーディングカンパニーです。ネットマーブルは、強力なフランチャイズと高い評価を得ているIPホルダーとのコラボレーションを通じてゲーム体験を向上させ、世界中の顧客を楽しませることに努めています。

KabamとSpinX Games、Jam Cityの親会社であり、HYBEとNCSOFTの主要株主でもあるネットマーブルは、『俺だけレベルアップな件：ARISE』、『セブンナイツ：ReBIRTH』、『RAVEN2』、『マーベル・フューチャーファイト』、『七つの大罪 ～光と闇の交戦～』など、多様なポートフォリオを有しています。詳細については、 https://company.netmarble.com/en をご覧ください。

日本国内では、ネットマーブルの日本法人であるネットマーブルジャパン株式会社がスマートフォン向けモバイルゲームなどのサービス提供を行っています。詳しい情報は、 https://www.netmarble.co.jp をご覧ください。

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