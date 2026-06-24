【６月30日（火）まで！】ドトールバリューカードアプリ限定！　正解するとドトール バリューポイントがもらえる「おとなくもんクイズ」開催中！

株式会社くもん出版

株式会社くもん出版（本社：東京都品川区、代表取締役社長：泉田義則）は、株式会社ドトールコーヒー（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：星野正則）と合同で、ドトール バリューカードアプリ限定「おとなくもんクイズ」を実施します。 ドトール バリューカードアプリ会員様に向けて、弊社が刊行している大人向け書籍「解きながら」シリーズをもとに作成したオリジナル問題を出題し、正解者にドトール バリューポイントを付与する企画です。

第一回は2026年6月１日から。あなたの『語彙力』をはかります。

2026年6月1日より始まった「おとなくもんクイズ」のテーマは”語彙力“。『解きながら身につける 大人の語彙力』など、おとなの学びを応援する書籍を刊行しているくもん出版が、間違いやすい漢字の読み書きや敬語などを楽しく学べる問題を２択で出題します。

また、今後も開催予定の「おとなくもんクイズ」の内容は、皆さんからのアンケート結果も参考に決めていきます。ご参加をお待ちしています！

正解者はドトール バリューポイントが獲得できます。正解数に応じてボーナスポイントも

クイズの正解者にはドトールコーヒーショップ、エクセルシオール 等のドトール バリューカード取り扱い店舗で使える「ドトール バリューポイント」をプレゼント。１日１問出題され、正解すると２ポイントずつ、さらに正解数に応じてボーナスポイントがあり、最大200ポイント付与します。

さらに、クイズ参加者限定で掲出されるバナーからくもん出版公式LINEに遷移するとデジタル図書カードが当たるチャンス（※）も実施中です。

（※）100名様に300円分のデジタル図書カードがその場で当たるキャンペーンです。１アカウント１回抽選できます。

キャンペーン概要

おとなくもんクイズ（大人の語彙力）

・開催期間：2026年６月１日（月）～６月30日（火）

・開催場所：ドトール バリューカードアプリ内（アプリの専用アイコンからクイズへ移動できます）

・回答方式：１日１回、２択のクイズに挑戦できます。

・ドトール バリューポイントについて：１問正解で２ポイント付与されます。10問正解で50ポイント、20問正解で50ポイント、25問正解で100ポイント付与（最大200ポイント付与）されます。

※お使いのスマートフォンにドトール バリューカードアプリをダウンロードし、ドトール バリューカードを登録すると挑戦できます。

ドトール バリューカードアプリ（こちらから端末にあわせてダウンロードできます）

https://www.doutor.co.jp/dvc/app.html

アプリからの参加方法詳細はこちら

https://www.doutor.co.jp/dvc/service/app-campaign.html

「くもん出版だより」より最新情報もお知らせします

https://www.kumonshuppan.com/pickup/doutor-otona-kumon-quiz-2026/