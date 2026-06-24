PREDUCTS：モニター背面を拡張し『BACKPACK』販売開始

PREDUCTS株式会社

PREDUCTS株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：安藤剛、以下PREDUCTS）は、モニター背面に設置する新たなモジュールシステム『BACKPACK』を、2026年6月23日より販売開始しました。

モニターアームとモニターの間に基本パーツとなる「Core Block」を挟み込むことで、モニターの背面や周囲にさまざまなガジェットを設置できます。PREDUCTSのデスクやシェルフを導入していなくても、お手持ちのVESA規格に対応したモニターアームがあればご利用いただけます。

商品ページ：https://preducts.jp/products/backpack

マイク、カメラ、ライト、サブモニターなど、年々机の上にはさまざまなガジェットが増えています。このBACKPACKは「モニターの裏側」を拡張・活用することで、多様な仕事道具がある中でも、机の上に余白を生み出すプロダクトです。

モニター裏を、ガジェット拡張のハブに

BACKPACKは、モニターの背面に設置するモジュールシステムです。「Core Block」と、設置面を増やす「Extension Block」で構成され、モニターアームとモニターの間に挟み込んで使用します。ネジ穴や溝を介してロッドやモジュールを接続、その先にさまざまなガジェットなどを取り付けて設置します。

「Core Block」と「Extension Block」

デスク上のスペースを空けたまま、Webカメラやタブレット端末などをモニターの周囲に配置したり、iPhoneをモニターの上下から差し出してカメラやマイクとして使ったり、マイクをモニター下に浮かせたり。設置だけでなく、モニター背面を小物の収納場所として使うこともできます。

BACKPACKの開発背景や活用イメージを紹介しているJOURNAL記事も合わせてご覧ください。

URL：https://preducts.jp/blogs/journal/featured-backpack

手持ちの機材も活かせる、開かれた拡張性

「Core Block」「Extension Block」には、カメラのリグ機材で広く使われる1/4インチ・3/8インチのネジ穴を備えています。市販のカメラリグや三脚用アクセサリをそのまま接続できるため、当社プロダクトに限らず拡張でき、ワークスペースや手持ちの機材に合わせて自由なセットアップが可能です。

本体のネジ穴。主に1/4インチネジ穴、3/8インチネジ穴を活用しさまざまなプロダクトを設置する

BACKPACKシリーズのモジュールとしては、発売に合わせてスチール棒「Rod for BACKPACK(https://preducts.jp/products/rod-for-backpack)」を用意しました。さらに、PREDUCTS DESK／DASHBOARD用の「Magnet Gadget Arm(https://preducts.jp/products/db-magnet-gadget-arm)」「Rig Gadget Arm(https://preducts.jp/products/db-rig-gadget-arm)」「Clamp Gadget Arm(https://preducts.jp/products/db-clamp-gadget-arm)」に対応する溝を設けており、これらを取り付けてモニター背面・周囲を手軽に拡張できます。今後、専用モジュールも順次追加していく予定です。

上部には「Rig Gadget Arm」を用いてバーライトを設置。右には、「Rod for BACKPACK」を用いてサブモニターを設置

なお、BACKPACKはモニターアームに対して荷重をかける構造です。モニター本体の重量に加え、BACKPACKと取り付けるガジェットの重量が、アームの耐荷重の範囲内におさまるようご確認ください。一般的なモニター設置時とは異なる位置に荷重がかかるため、耐荷重に余裕を持たせ、強度調整ネジのあるアームでは調整のうえ設置することをおすすめします。

PREDUCTSについて

We Make Tools for "Good Work"

わたしたちは「いい仕事」を生み出す道具のメーカーです。

代表：安藤 剛

本社住所：〒107-0062 東京都港区南青山3-1-36 青山丸竹ビル6F

FACTORY：〒154-0017 東京都世田谷区世田谷3-7-7

Webサイト：https://preducts.jp

X：https://x.com/preducts_inc/

Instagram：https://www.instagram.com/preducts_inc/