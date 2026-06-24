料金は成約した月だけ―　コンサル特化マッチング『ARROW pro』、初期費用・月額0円の「マッチング課金」プランを開始

株式会社Swallo

株式会社Swallo（本社：東京都中央区、代表取締役：井田翔）が運営するコンサルタントマッチングプラットフォーム『ARROW pro（アロープロ）』は、初期費用・月額費用ともに0円で企業が自ら登録コンサルタントとやり取りでき、料金発生は成約時のみの料金プラン「セルフサービスプラン」の提供を開始しました。

ARROW proとは：コンサル特化 × 完全ダイレクト型のマッチングプラットフォーム

ARROW proは、大手ファーム出身者を中心としたフリーランス・独立コンサルタントと、その知見・実行力を求める企業を直接繋ぐ、コンサル特化型ダイレクトマッチングプラットフォームです。

従来の人材紹介やSESでは、企業とコンサルタントの間に仲介会社が入るため、毎月の報酬から仲介料が抜かれるだけでなく、要件や条件のやり取りも冗長になりがちでした。ARROW proでは、候補者の検索・スカウトから面談、契約までを当事者間で進められます。仲介を挟まないことで、継続的な中間マージンがなくなり、認識のズレや“伝言ゲーム”によるコミュニケーションコスト、タイムロスも抑えられます。

新プラン概要

新規事業の立ち上げや基幹システム更改、AIツールの業務適用など、「恒常的ではないが、スポットで生じるコンサル委託ニーズ」に対応するため、従来の月額固定型プランではなく、利用開始は完全無料、業務委託契約が合意されたときにのみ料金が発生するマッチング報酬型の「セルフサービスプラン」を新たに提供します。（コンサルタントの方は従来通り、登録から利用まで完全無料です）

ARROW proは、マッチングプラットフォームの核心的な価値を“最初の接点をつくること”に置いています。そのため、料金が発生するのはマッチング成立時の1回だけとし、マッチング前のやり取りにも、マッチング後の同一コンサルタントへの継続・別件依頼にも、追加料金は一切いただきません。

ご利用方法（コンサルタントをお探しの企業様向け）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/173562/table/6_1_76d03f5ddf3daff23187f09d2f5eece0.jpg?v=202606240352 ]

１.無料アカウント登録

公式HP(https://arrowpro.jp/?ref=prt2)から、会社情報などを入力して登録します。登録・利用開始に費用はかかりません。

サービス紹介・無料登録はこちら :https://arrowpro.jp/?ref=prt2

（転載記事などでボタンが表示・操作できない場合は、こちらのURLから直接アクセスしてください：https://arrowpro.jp/?ref=prt2）

２.候補者を探し、直接やり取りする

WEB上で案件の掲載・コンサルタントの検索・スカウトができます。メッセージや契約前のオンライン面談を通じて、候補者の適性を直接見極め、条件をすり合わせます。

３.委託合意（成約）

条件が整ったら、システム上で委託合意の旨を通知します。両者の連絡先が開示され、直接契約手続きに進んでいただけます。（費用が発生するのは、このタイミングのみです）

コンサルタントの方へ

登録から利用まで完全無料です。公式HP(https://arrowpro.jp/professional/?ref=prt2)からご登録のうえ、企業からのスカウトや案件への応募を通じてマッチングいただけます。

選ばれている理由

ハイレイヤー人材特化のデータベース

マッキンゼー、BCG、アクセンチュア*等の大手ファーム出身者を中心に、正式リリースから約半年時点で約400名が登録。戦略立案から現場での実行・推進まで担える即戦力が揃っています。

コンサルタントのプロフィール作成には経歴書の解析AIを提供しており、登録負荷の軽減とデータの標準化を可能にしています。

出身企業、経験プロジェクト、スキル、希望単価など、”コンサルの検索”に最適化された条件の登録・閲覧が可能

*企業名は登録人材の経歴例であり、各社との提携・関係性を示すものではありません

ダイレクトでリアルタイムな コミュニケーション

メッセージ機能に加え、一般的なマッチングプラットフォームで制限されがちな「契約前面談」も自由に行え、ミスマッチを未然に抑止できます。

“伝言ゲーム”による時間損失も生じず、条件が合意でき次第「最短即日」での稼働も可能です。

会社概要

スカウトや応募メッセージの送信から面談調整、契約締結に至るまで、仲介者を介さず直接やりとり可能

会社名：株式会社Swallo

代表者：代表取締役 井田翔

【経歴】

外資系総合コンサルティングファーム、戦略コンサルティングファームを経て当社設立。

戦略コンサルタントとして新規事業戦略、事業ポートフォリオ改革、業務改革のプロジェクトに従事。

コンサルティングの現場で、企業とコンサルタントの間に何重もの仲介が入る商流に課題を感じ、両者が直接つながる仕組みをつくるため本サービスを開発。

大阪大学人間科学部卒業

事業内容：

- コンサルタントマッチングプラットフォーム『ARROW pro』の運営- 戦略コンサルティング事業- 人材育成支援事業

URL：https://swallo.co.jp

本件に関するお問い合わせ先

株式会社Swallo

ARROW pro運営事務局

Email：info@contact.arrowpro.jp