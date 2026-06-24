【日本JC】「カーボンニュートラルアクションWEEK」結果のお知らせ

公益社団法人日本青年会議所

公益社団法人日本青年会議所（会頭：加藤大将、所在地：東京都千代田区麹町2-12-1VORT半蔵門7F、以下「日本JC」）は、2026年5月4日（月・祝）から11日（月）までの8日間に全国で開催した「カーボンニュートラルアクションWEEK」において、約80トン※（79,184キログラム）のCO2削減を達成したことをお知らせいたします。

※環境省のデコ活データベース（https://ondankataisaku.env.go.jp/decokatsu/decokatsu_db/）を基に、日常生活のさまざまな脱炭素に資する行動からCO2排出削減量を換算し、集計した数値。

「カーボンニュートラルアクションWEEK」結果

実施期間：2026年5月4日（月・祝）～11日（月）

参加人数：5524人

[表: https://prtimes.jp/data/corp/126503/table/142_1_59c32a8d561d4068ccbc423fc96cdd68.jpg?v=202606240352 ]

■「カーボンニュートラルアクションWEEK」について

※詳細は以下URLからご確認いただけます。

「CN-action 2026」について

- 日本JCホームページ内｜【全国同時 カーボンニュートラルアクション 5/4(月・祝)~5/11(月)開催!】https://www.jaycee.or.jp/54394- プレスリリース｜5/4(月・祝)～5/11(月)「カーボンニュートラルアクションWEEK」を全国同時開催https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000125.000126503.html

日本JCでは、カーボンニュートラルの推進を2026年度の重点事業として取り組んでいます。各家庭における日常の取り組みからのCO2削減を目指し、「CN-action 2026」として、青年会議所会員をおもな対象に先行実施したDAY1（2/4（水）実施）、DAY2（3/4（水）実施）、DAY3（4/4（土）実施）、全国の市民も対象とした「カーボンニュートラルアクションWEEK」（5/4（月・祝）～11（月）実施）を実施しました。事前に脱炭素につながる行動を示した「アクション一覧」を提示し、それぞれの実施日に家庭や会社で「アクション一覧」の行動を実践してもらい、1日の終わりにオンラインの回答フォームから実践できたアクションを「はい」「いいえ」で回答してもらうものです。DAY1～DAY3の結果は以下をご参照ください。また、「カーボンニュートラルアクションWEEK」とDAY1、DAY2、DAY3との合計では、計96トン強※（96,777キログラム）のCO2排出量を削減することができました。

「CN-action 2026」（DAY1～DAY3）結果

■DAY１

開催日：2月4日（水）

参加者：1594名

削減量：約1.1トン（1,102キログラム）

■DAY２

開催日：3月4日（水）

参加者：2079名

削減量：約1.5トン（1,494キログラム）

■DAY３

開催日：4月4日（土）

参加者：3008名

削減量：約15トン（14,997キログラム）

「日本一カーボンニュートラルを推進する団体」を目指して

日本JCでは、家庭から運動を起こすことでカーボンニュートラルを新しい文化として根付かせ、持続可能な地域社会や、子どもたちの住み良い未来づくりを目指しています。47都道府県全48の日本JCブロック協議会が「デコ活宣言」を行い、同じ認識と高い志のもと、青年会議所の全国のネットワークを活かして全国各地でカーボンニュートラルに関する事業、啓発活動を行い、各家庭における日常の取り組みからCO2の削減を実行していきます。

日本JCの取り組みは、以下Webサイトにて随時情報を発信しています。

https://www.jaycee.or.jp/committee-commission/jp301