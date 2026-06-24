中高生女子対象プログラム「Girls Meet STEM」をトレインパーク白山・白山総合車両所で開催します

西日本旅客鉄道株式会社

西日本旅客鉄道株式会社（以下、JR西日本）は、公益財団法人山田進太郎D&I財団が推進する中高生女子向けSTEM（理系）領域のツアー型体験プログラム「Girls Meet STEM」に参画し、2026年8月25日（火）に同プログラム初となる北陸エリアでの企業による現地ツアーを開催します。

JR西日本では、安全・安心な鉄道輸送を支える現場において、機械・電気・情報・土木など、さまざまなSTEM分野の知識や技術が活かされています。今回のプログラムでは、北陸新幹線の車両基地である白山総合車両所と、隣接する体験型施設「トレインパーク白山」を舞台に、展示見学や技術説明に加え、北陸新幹線の整備・点検現場の見学、JR西日本でSTEM分野に関わる仕事をしている女性社員との座談会を実施します。

進路選択を控える中高生の皆さまに、鉄道を支えるSTEMの世界を身近に感じていただき、将来の選択肢を広げるきっかけとしていただくことを目指します。

「Girls Meet STEM」について

「Girls Meet STEM」は、公益財団法人山田進太郎D&I財団が、高専や大学、企業・研究機関と協力して実施する、中高生女子向けのSTEM領域（科学・技術・工学・数学）のツアー型体験プログラムです。参加者は、企業のオフィスや研究所、大学・高専のキャンパス等を訪問し、実際のSTEMの現場を体験するとともに、大学生・大学院生・社会人女性との交流を通じて、進学やキャリアへの可能性を広げます。

1. 開催概要

2. 主なプログラム内容（予定）

（1）新幹線技術の説明・展示見学

トレインパーク白山にて、JR西日本の女性社員による説明を通じて、新幹線を支える技術や安全を守るしくみについて学びます。北陸新幹線に使われている部品の実物展示などを見学しながら、車両の構造や鉄道技術の背景をわかりやすく紹介します。

（2）新幹線車両の整備現場見学

トレインパーク白山に隣接する白山総合車両所において、実際に新幹線車両の検査・整備を行う現場を見学します。車両の床下機器や台車など、普段は見る機会の少ない部分を間近で見学し、「安全・品質」を支える現場の工夫や技術を体感いただきます。

（3）オフィス見学・女性社員との座談会

車両所内の事務所にて、鉄道の安全を守る仕事には、現場での作業だけでなく、計画・確認・調整といったさまざまな役割があることを紹介します。また、STEMに関わる仕事をしている女性社員との座談会を実施し、仕事のやりがい、学生時代の進路選択、JR西日本で働く魅力などについて、参加者の皆さまからの質問にもお答えします。

3. お申し込み方法

「Girls Meet STEM」公式ウェブサイト内の募集ページよりお申し込みください。

申込期間：2026年６月24日（水）から2026年７月21日（火）12時まで

募集ページURL：https://gms.shinfdn.org/tour/7BgR070V

【ご参考】当社で実施した過去の企業ツアー

・2025年８月実施（当社社員研修センター）https://gms.shinfdn.org/report/QmdilDjG/

・2026年３月実施（大阪市うめきた地区） https://gms.shinfdn.org/report/Nf74fwNg/