海外デジタルマーケティング入門セミナー＆無料個別伴走支援　　　参加者募集しています！

公益財団法人ひろしま産業振興機構

７月２１日、海外SEO、LinkedIn、メールマーケティング、生成AI活用など、中小企業でも実践しやすい海外向け情報発信・顧客開拓手法について、分かりやすく解説するセミナーを開催します！

また、セミナー開催後には、セミナー参加企業を中心に複数の企業を選定し、海外販路開拓に向けた無料の個別伴走支援を実施します。

ぜひ、お気軽にご参加ください！

■市場を「日本」から「世界」に変える！ 海外デジタルマーケティング入門セミナー

（１）日時：令和８年7月21日(火) 10：00～12:00

（２）講師：藤井 俊介

グローカルマーケティング株式会社 第二コンサルティング部 マネージャー

（３）参加費：無料

（４）参加方法：オンライン（Zoom）

■海外販路開拓 個別伴走支援

海外SEOやLinkedIn、メールマーケティング等を活用しながら、海外企業からの問合せ獲得につながる仕組みづくりを支援します。

（１）支援期間：令和8年8月～令和9年2月

（戦略設計フェーズ3回＋伴走支援フェーズ5回の全8回）

（２）参加費：無料

（３）支援対象企業：広島県内の企業

希望者多数の場合、下記のような企業を優先的に選定します。

◇海外販路開拓に意欲がある

◇デジタル活用に取り組む意思がある

▼詳細は、以下のチラシをご参照ください。

https://prtimes.jp/a/?f=d82865-108-4e7b5add34857264c4eb267ae95efcf4.pdf

▼お申し込みは当機構ホームページもしくは、電話082-248-1400迄お願いいたします。

セミナー：https://www.hiwave.or.jp/event/50444/

伴走支援：https://www.hiwave.or.jp/news/50542/