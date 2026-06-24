海外デジタルマーケティング入門セミナー＆無料個別伴走支援　　　参加者募集しています！

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公益財団法人ひろしま産業振興機構

７月２１日、海外SEO、LinkedIn、メールマーケティング、生成AI活用など、中小企業でも実践しやすい海外向け情報発信・顧客開拓手法について、分かりやすく解説するセミナーを開催します！


また、セミナー開催後には、セミナー参加企業を中心に複数の企業を選定し、海外販路開拓に向けた無料の個別伴走支援を実施します。


ぜひ、お気軽にご参加ください！



■市場を「日本」から「世界」に変える！　海外デジタルマーケティング入門セミナー


（１）日時：令和８年7月21日(火) 10：00～12:00


（２）講師：藤井　俊介


　　 グローカルマーケティング株式会社　第二コンサルティング部　マネージャー


（３）参加費：無料


（４）参加方法：オンライン（Zoom）



■海外販路開拓　個別伴走支援


海外SEOやLinkedIn、メールマーケティング等を活用しながら、海外企業からの問合せ獲得につながる仕組みづくりを支援します。


（１）支援期間：令和8年8月～令和9年2月


（戦略設計フェーズ3回＋伴走支援フェーズ5回の全8回）


（２）参加費：無料


（３）支援対象企業：広島県内の企業


　　　希望者多数の場合、下記のような企業を優先的に選定します。


　　　　◇海外販路開拓に意欲がある


　　　　◇デジタル活用に取り組む意思がある



▼詳細は、以下のチラシをご参照ください。


https://prtimes.jp/a/?f=d82865-108-4e7b5add34857264c4eb267ae95efcf4.pdf


▼お申し込みは当機構ホームページもしくは、電話082-248-1400迄お願いいたします。


セミナー：https://www.hiwave.or.jp/event/50444/


伴走支援：https://www.hiwave.or.jp/news/50542/