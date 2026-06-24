海外デジタルマーケティング入門セミナー＆無料個別伴走支援 参加者募集しています！
公益財団法人ひろしま産業振興機構
https://prtimes.jp/a/?f=d82865-108-4e7b5add34857264c4eb267ae95efcf4.pdf
７月２１日、海外SEO、LinkedIn、メールマーケティング、生成AI活用など、中小企業でも実践しやすい海外向け情報発信・顧客開拓手法について、分かりやすく解説するセミナーを開催します！
また、セミナー開催後には、セミナー参加企業を中心に複数の企業を選定し、海外販路開拓に向けた無料の個別伴走支援を実施します。
ぜひ、お気軽にご参加ください！
■市場を「日本」から「世界」に変える！ 海外デジタルマーケティング入門セミナー
（１）日時：令和８年7月21日(火) 10：00～12:00
（２）講師：藤井 俊介
グローカルマーケティング株式会社 第二コンサルティング部 マネージャー
（３）参加費：無料
（４）参加方法：オンライン（Zoom）
■海外販路開拓 個別伴走支援
海外SEOやLinkedIn、メールマーケティング等を活用しながら、海外企業からの問合せ獲得につながる仕組みづくりを支援します。
（１）支援期間：令和8年8月～令和9年2月
（戦略設計フェーズ3回＋伴走支援フェーズ5回の全8回）
（２）参加費：無料
（３）支援対象企業：広島県内の企業
希望者多数の場合、下記のような企業を優先的に選定します。
◇海外販路開拓に意欲がある
◇デジタル活用に取り組む意思がある
▼詳細は、以下のチラシをご参照ください。
https://prtimes.jp/a/?f=d82865-108-4e7b5add34857264c4eb267ae95efcf4.pdf
▼お申し込みは当機構ホームページもしくは、電話082-248-1400迄お願いいたします。
セミナー：https://www.hiwave.or.jp/event/50444/
伴走支援：https://www.hiwave.or.jp/news/50542/