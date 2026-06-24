伊勢丹新宿店に、あのPOP UP EVENTが再び。OPEN STUDIOが90年代を代表するオルタナティヴ・ロックと、写真・アートの関係性を紐解きながら楽しむTシャツ＆グッズをキュレーション

株式会社デイトナ・インターナショナル

2026年7月1日(水)～7月11日(土)までの期間、伊勢丹新宿店 本館3階 ザ・ステージ＃3にてセレクトショップ【FREAK’S STORE(フリークス ストア)】の旗艦店であるFREAK’S STORE渋谷に併設するギャラリー「OPEN STUDIO(オープンスタジオ)」がキュレーションするポップアップイベントを開催いたします。伊勢丹新宿店では今年で3回目となる本イベント。回を重ねるごとに反響を呼んでいます。今回は名門レーベル〈SUB POP〉のアイテム3型が新たに登場するほか、〈SMASHING PUMPKINS (スマッシング・パンプキンズ） 〉などを含む計７型の新作を、伊勢丹新宿店限定で先行発売します。また、税込み22,000円以上お買い上げのうえ条件を満たすお客様には（Sonic Youth)Washing Machine のステッカーをプレゼントします。さらに、本イベントにちなみ、映像事業「FREAK’S MOVIE」プレゼンツとして、7月5日（日）限定で、シネマート新宿にてドキュメンタリー映画『ダイナソー Jr. / フリークシーン』を特別上映いたします。

詳細を見る :https://www.daytona-park.com/news/1097474?&utm_source=pressrelease&utm_medium=Referral&utm_campaign=624_ISETAN&utm_content=PRESSRELEASE- 先行発売アイテムSMASHING PUMPKINS HEART LOGO Lｰ S TEESonic Youth EYE HAND LｰS TEEDinasour Jr. EYE BALL LｰS TEEPUNKY MEGA MART TEE PUNKY MEGA MART TEESUB POP INDIE SELL OUT TEESUB POP LOGOS LSTEE

LｰS TEE SUB POP シリーズ 16,500円 / その他、17,600円 / TEE 14,300円

※全て税込価格

■スペシャルノベルティ

POPUP会場にて1会計につき税込22,000円以上ご購入の上、三越伊勢丹のクーポンをご提示いただいた先着450名さま、もしくは、MITSUKOSHI ISETAN JAPAN または WeChatミニプログラムにて掲載のクーポンをご呈示いただいた先着50名さまに先着でソニック・ユース（Sonic Youth)Washing Machine のステッカーをプレゼント！1995年9月26日にリリースしたアルバム『Washing Machine』のジャケットで着用しているTシャツのグラフィックです。

※無くなり次第終了

- FREAK’S MOVIE プレゼンツ。7月5日（日）限定で、シネマート新宿にてドキュメンタリー映画『ダイナソーJr. /フリークシーン』の特別上映が決定！【観て、知って、着る。｜POP UP EVENT × 映画『ダイナソーJr. /フリークシーン』連動企画】

Tシャツを着る前に、その背景にある音楽やカルチャーに触れる。

映画を通じてダイナソーJr.の軌跡や時代の空気を知り、その余韻とともにTシャツを纏う。

ただのTシャツではなく、カルチャーごと身につける体験を。

OPEN STUDIOとFREAK’S MOVIEがタッグを組み、映画とファッションを横断する特別な一日をお届けします。

映画 『ダイナソーJr. /フリークシーン』

80年代 USハードコア／パンクの直撃を受けた面々によって1984年、マサチューセッツ州で結成された〈ダイナソーJr.〉。アメリカのアンダーグラウンドからメジャーシーンまで、80年代末から90年代のオルタナティヴ・ロックの巨大なうねりの中核として活動、しばしの活動休止を経て現在も新たな音楽を生み出し続けている轟音バンド。そのダイナソーJr.の歴史を、オリジナル・メンバーであるJ・マスキス（G.／Vo.）、ルー・バーロウ（B.）、マーフ（D.）の三人の関係性にフォーカスしながら貴重な過去のフッテージを交えて描く、バンド自身が製作に関わったバンド公式のドキュメンタリー映画『ダイナソーJr.／フリークシーン』。 2022年3月に日本公開され大きな話題となった本作（この年はフジロックフェスティバルにダイナソーJr.が出演）が、伊勢丹新宿店でのポップアップイベント＜オルタナティヴ・ロックと、写真・アートの関係性＞開催に合わせ、明治通りを挟んだ向かい側に位置する映画館、シネマート新宿にて１回限りの復活上映を果たします。

さらに、本企画を記念した連動キャンペーンも実施いたします。

映画とPOP UP、それぞれの会場をお楽しみいただいた方へ向けて、ここでしか手に入らない限定ノベルティをご用意しました。映画館とPOP UP会場、それぞれで特典をお受け取りいただけます。

■シネマート新宿

伊勢丹新宿店のPOP UP会場にて販売しているアイテムをご購入いただき、購入レシートをご持参のうえシネマート新宿にて映画をご鑑賞いただいたお客様に、映画のキービジュアルをプリントしたB3ポスター（非売品）をプレゼント。

■伊勢丹新宿店 POP UP会場

映画『ダイナソーJr. / フリークシーン』の半券、または購入画面をご提示のうえ、POP UP会場にて販売しているアイテムをご購入いただいたお客様に、Dinosaur Jr.限定ステッカー(非売品)をプレゼント。

※ノベルティはなくなり次第終了となります。

ダイナソーJr.／フリークシーン』 1回限定復活上映

日時：2026年7月5日(日) 16:30の回

劇場：シネマート新宿(スクリーン１)

新宿区新宿3丁目13番3号 新宿文化ビル6Ｆ

TEL: 03-5369-2831 （東京メトロ丸ノ内線・副都心線「新宿三丁目」駅B2出口より徒歩1分）

【料金】通常料金 ※各種サービス適用

【販売】6月25日(木) 20:00より劇場オンライン予約開始 ※残席ある場合のみ、翌日より劇場窓口販売追加

https://cinemart.cineticket.jp/theater/shinjuku/schedule

- 伊勢丹新宿 POP UP EVENT その他展開アイテムラインナップ

BAND：

Sonic Youth（ソニック・ユース）

Dinosaur Jr.（ダイナソー・ジュニア）

SMASHING PUMPKINS（スマッシング・パンプキンズ）

PHOTOGRAPHER：

CHARLES PETERSON（チャールズ・ピーターソン）

JOSEPH SZABO（ジョセフ・サボ）

RECORD LABEL, ARTIST：

SUB POP（サブ・ポップ）

DANIEL JOHNSTON（ダニエル・ジョンストン）

Sonic Youth

and more…

Dinosaur Jr.

and more…

SMASHING PUMPKINS

価格は全て \15,400 (税込)

サイズ展開も全て : M・L・XL

CHARLES PETERSON

and more…

JOSEPH SZABO

価格は全て \14,300 (税込)

サイズ展開も全て : M・L・XL

- まるでアメリカ古着！？当時モノ感満載な 90sプリンタブルボディ

本企画のアイテムは、90年代に存在したプリンタブルTシャツの雰囲気とディテールを再現したボディを使用しています。米綿100%のメイドインU.S.A生地は、もちろん横割りではなく丸胴仕様に。

ネックとアームの縫製は、当時モノに多くみられるロック付けで表から糸が見えない仕様に。

袖と裾も2本針縫製ではなく、熟練を要する天地引き仕様。

全てを日本で縫製しています。

乾燥機文化のアメリカ特有の縮んだかのようなやや短めな丈感と、丸胴ならではの横に伸びきった感の身幅広めなボックスシルエット。加工をしていなくてもどこか古着感を感じさせる雰囲気に仕上がっています。昨今の古着市場では、ヴィンテージのバンドTシャツは年々高騰しており、数十万～数百万円で取引されています。１万円台で購入出来る当時モノに負けないクオリティで「服好き、カルチャー好きが納得して買える、着れるTシャツを」という思いが詰まったボディが誕生しました。

たかがTシャツに本気で向き合った最高の1枚です。

- POP UP EVENT 詳細

伊勢丹新宿店 POP UP EVENT 『オルタナティヴ・ロックと写真、アートの関係性 』

開催期間

7月1日(水)～7月10日(土)

開催場所

伊勢丹新宿店 本館3階 ステージ＃3

営業時間

10:00～20:00

- FREAK'S MOVIE(フリークス ムービー)

2023年秋、FREAK'S STOREから映画配給・宣伝などを軸とした映像事業「FREAK'S MOVIE」がスタート。ひとつの枠に留まらず、ワクワク・ドキドキするようなエンター テインメントをみなさまにお届けいたします。

公式X：https://x.com/FREAKSMOVIE_JP?s=20

公式Instagram：@freaksmovie_jp

- OPEN STUDIO(オープンスタジオ)について

FREAK'S STOREの旗艦店である渋谷店に併設したギャラリー兼ポップアップスペース。モノ、ヒト、文化の切り口で、日本ではまだまだ知られていない、わたしたちが思う新しい価値を発掘・創造・発信し続けることによって生まれるコミュニティーこそが、このオープンスタジオのコンセプトそのものになります。

公式サイト : https://www.instagram.com/openstudio_gallery/(https://www.instagram.com/openstudio_gallery/)

Instagram: (@openstudio_gallery)

- FREAKS STORE(フリークス ストア)について

「アメリカの豊かさとワクワク・ドキドキを日本に伝えたい」という想いからスタート。

1986年の創業以来、洋服を中心に、カルチャーやアートなど自分たちが本当に良いと思うものをセレクト。積極的に楽しむ生活体験者＝フリークとして、豊かなライフスタイルの楽しみ方をリアルに提案するセレクトショップ。

- 株式会社デイトナ・インターナショナル

1986年創業。基幹事業であるセレクトショップ「FREAK'S STORE(フリークス ストア)」をはじめ、「CAHLUMN」「Freada」「Firsthand」「PUBLUX」などのブランドを展開。さらに、セレクトショップ業界初となる協業規格住宅「FREAK’S HOUSE」や、映画の配給・宣伝を軸とした映像事業「FREAK‘S MOVIE」、コワーキングスペース「&FREAK.」、”好き”と”情熱”のコミュニティ「FREAK'S VILLAGE」、再エネプロジェクト「フリークス電気」、NFTプロジェクト「NFT FREAK」などを幅広く手がける。

コーポレートサイト (https://daytonajp.com/ )