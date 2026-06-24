「言われるがまま治療を受ける」から「自分で納得して治療を選ぶ歯科医療」へ 『一生付き合える歯医者さん(R)︎』モデルを7月3日(金)より福岡・西新へ展開

株式会社ASW Holdings図 1：西新THREE歯科・矯正歯科 外観図 2：西新THREE歯科・矯正歯科 内観

「一生付き合える歯医者さん(R)︎」をコンセプトに歯科医院を展開する株式会社 ASW Holdings（本社：福岡県福岡市、代表取締役：廣田哲哉、以下ASW Group）は、2026年7月3日（金）、福岡市早良区西新に新たな拠点となる「西新THREE歯科・矯正歯科」を開院いたします。

ASW Groupが目指すのは、歯科医院を「痛くなったら行く場所」ではなく、患者さんが自分の口腔状態や治療内容を理解し、人生を通じて健康を相談できるパートナーへ変えていくことです。 歯科医療の現場では、「どんな治療を受けているのか分からない」「説明を受けても専門用語が多く理解できない」「治療期間や費用の見通しが分からない」といった不安を抱えたまま通院する患者さんも少なくありません。

こうした状況を変えるため、ASW Groupでは、患者さんと歯科医師が一緒に治療方針を考える「共同意思決定（SDM）」や、治療経過・口腔状態を可視化する独自アプリの導入を進めています。

今回開院する西新THREE歯科・矯正歯科でも、患者さんが自分の状態を理解し、納得して治療を選べる「一生付き合える歯医者さん(R)︎」モデルを提供してまいります。

なお、6月30日（火）にはメディア限定の内覧会を開催いたします。当日は、マイクロスコープを活用した歯科検診をご体験いただけるほか、「一生付き合える歯医者さん(R)︎」モデルの全国展開に向けて

ASW Group が独自開発を進めてきた患者さん向けアプリをメディア向けに初公開いたします。治療経過の見える化を通じて、患者さんとの情報共有を促進する新たな取り組みを体感いただけます。

■ASWについて

図 3：株式会社ASW Holdings ロゴ図 4：一生付き合える歯医者さん(R)︎ ロゴ

ASW Groupは、「一生付き合える歯医者さん(R)︎」をコンセプトに、福岡県内を中心に歯科医院を展開する歯科医療グループです。2014年に「ひろた哲哉歯科・矯正歯科」を開院して以来、「春日THREE歯科・矯正歯科」「大橋THREE歯科・矯正歯科」「しげ歯科・矯正歯科 水巻院」を展開し、このたび新たに「西新THREE歯科・矯正歯科」を開院いたします。 さらに近年は、同じ理念に共感する歯科医院とのパートナーシップも進めており、「一生付き合える歯医者さん(R)︎」という医療モデルの展開を進めています。

ASW Groupでは、歯科医療において患者さんが不安や疑問を抱えたまま治療を受ける状況を変えたいという想いから、開業当初より患者さんとの対話を重視してきました。これまでに5万件を超える歯科相談に対応しており、その中には、現在受けている治療への不安や、 他院で提案された治療方針に関するセカンドオピニオン、転院を検討する方からの相談なども数多く寄せられています。

こうした声に向き合う中でASW Groupが大切にしているのが、十分なカウンセリングを通じて、検査結果や治療内容を分かりやすく共有することです。「ひろた哲哉歯科・矯正歯科」では、患者さん一人ひとりと向き合う十分な時間を確保し、 治療の品質を維持するため、歯科医師1人あたりの診察人数を1日最大10名までに制限しています。また、初診時には約1時間かけてカウンセリングを実施し、患者さんの不安や希望、生活背景まで丁寧にヒアリングしたうえで治療計画を作成しています。

また、患者さんと歯科医師が一緒に治療計画を考える「共同意思決定（SDM:Shared Decision Making）」を取り入れ、一人ひとりが納得したうえで治療を進められる歯科医療を提供しています。 SDMでは、歯科医師が一方的に治療方針を決めるのではなく、検査結果や考えられる選択肢、それぞれのメリット・デメリットを丁寧に伝えたうえで、患者さんの価値観や生活背景も踏まえながら治療方法を相談していきます。

このように、診察人数の制限や初診時のカウンセリング、共同意思決定（SDM）に時間をかける背景には、患者さんが十分な情報を得たうえで、自分にとって必要な治療を納得して選択できる環境をつくりたいという考えがあります。

さらに、福岡県内でも導入例が限られるマイクロスコープを活用した精密診療に加え、独自アプリによる治療経過や口腔状態の見える化にも取り組み、患者さんが自身の健康状態を理解しながら、安心して長期的に通院できる環境づくりを進めています。 私たちは、歯科医院を“痛くなったら行く場所”ではなく、“人生を通じて健康を相談できるパートナー”として捉えています。

今後も、「一生付き合える歯医者さん(R)︎」という医療モデルを、福岡から全国へ広げていくことを目指してまいります。

■新たに開院する西新THREE 歯科・矯正歯科について

歯科医院を選ぶ際、治療方針や通い方まで含めて、自分に合う医院を見つけることは決して簡単ではありません。ASW Groupでは、患者さんと十分な対話を重ねながら治療方針を決め、患者さん自身が納得して治療を受けられる歯科医療を広げていくことが重要だと考えています。

歯科医療は一度治療して終わるものではなく、その後の予防やメンテナンスも含めて長く付き合っていくものです。だからこそ、「一生付き合える歯医者さん(R)︎」モデルを、患者さんにとって身近な選択肢として届けることを目指しています。

こうした考えのもと、ASW Group は「一生付き合える歯医者さん(R)︎」モデルをより多くの患者さんへ届けるための新たな展開拠点として、福岡市早良区西新に西新THREE歯科・矯正歯科を開院します。

西新エリアは人口が多く、健康意識の高い方も多い地域です。一方で、患者さんと歯科医師が十分に対話を重ねながら治療方針を考え、長期的な予防管理まで見据えた歯科医療を身近に受けられる環境は、まだ十分とは言えません。 西新THREE歯科・矯正歯科の開院は、福岡で培ってきた診療の考え方や仕組みを、新たな地域へ展開していく取り組みの一環です。

今後もASW Groupは、直営院・パートナー院の双方を通じて、「一生付き合える歯医者さん(R)︎」という医療モデルを福岡から全国へ広げ、患者さんと長く向き合い続けられる歯科医院を増やしてまいります。

■「治療して終わり」ではなく、継続的に向き合う歯科医療へ

患者さんと歯科医院の情報共有を促進する独自アプリ「歯医者さんAI」を開発

図 5：「 歯医者さんAI」

西新THREE歯科・矯正歯科の開院にあわせて新規導入される、ASW Group開発の「歯医者さんAI」は、患者さん自身が口腔内の状態や治療経過を確認しながら、歯科医院と長期的に健康管理を行うためのコミュニケーションプラットフォームです。 本アプリでは、検査結果やレントゲン画像、歯科医師の診断内容を患者さん目線で分かりやすく整理・可視化。さらに、患者さんと歯科医師が一緒に治療方針を考える「共同意思決定（SDM）」の考え方を取り入れることで、自身の口腔状態を理解しながら、納得して治療や予防に取り組める環境づくりを目指しています。

開発の背景には、ASW Groupがこれまで多くの患者さんの歯科相談に向き合う中で感じてきた課題があります。それは、自分の口腔状態や治療内容を十分に理解できないまま治療を受けている方が少なくないという現実です。治療方針や通院期間、費用の見通しが分からないことは、不安や納得感の低下につながり、「本当にこの治療で良いのだろうか」という迷いを生む要因にもなります。

私たちは、患者さんが自分の状態を正しく理解し、納得したうえで治療や予防に主体的に関われる歯科医療こそが、これからの時代に求められる姿だと考えています。そのためには、 歯科医院の中だけに存在していた情報を患者さんの手元にも届け、自身の健康情報を自ら管理できる環境を整えることが必要だと考えました。

「歯医者さんAI」は、そうした想いを形にした取り組みです。 単なる予約アプリではなく、患者さんが自分の健康情報を持ち、歯科医院とともに長期的な健康を育んでいくための新たなプラットフォームとして活用してまいります。

■株式会社ASW Holdings廣田代表コメント

図6：「歯医者さんAI」の主な機能図 7：株式会社ASW Holdings 代表取締役社長 兼 ひろた哲哉歯科・矯正歯科 院長 廣田 哲哉

ASW Group ではこれまで、多くの患者さんから相談を受ける中で、「何の治療を受けているのか分からない」「言われるままに治療を受けている」といった声に数多く触れてきました。 本来、歯科医療は患者さん自身の健康に関わる大切な選択であるにもかかわらず、その判断に必要な情報が十分に共有されていない場面は少なくありません。私は、この歯科医療における情報の非対称性こそが、患者さんの不安や不信感を生む大きな要因の一つだと考えています。

だからこそ私たちは、患者さんと歯科医師が一緒に治療方針を考え、自分の状態を理解しながら通院できる「一生付き合える歯医者さん(R)︎」という医療モデルをつくってきました。 西新THREE歯科・矯正歯科の開院は、その考え方をより多くの地域へ届けるための一歩です。

しかし、私たちの目標は、単に医院を増やすことではありません。患者さんが治療内容も分からないまま通院することが当たり前になっている現状を変え、一人ひとりが自分の状態を理解し、納得して治療を選択できる歯科医療を広げていくことです。

今後は、福岡から始まったこの取り組みを全国へ広げることで、歯科医療を「歯科医師に任せるもの」から「患者さんが自分の健康を理解し、ともに選択していくもの」へ変えていきたいと考えています。患者さんが歯科医療の主体となり、歯科医師とともに健康を守っていける新しい歯科医療の実現を目指してまいります。

■西新THREE歯科・矯正歯科 院長コメント

図 ８：西新THREE歯科・矯正歯科 院長 藤本大地

西新は、健康意識の高い方が多い地域だと伺っています。だからこそ、悪くなった歯を治すだけではなく、今ある歯をどう守っていくかまで一緒に考えられる歯科医院でありたいと思っています。

西新THREE歯科・矯正歯科では、初診時から患者さんの不安やこれまでの治療経験、生活習慣まで丁寧に伺い、検査結果やお口の状態を共有したうえで治療計画を立てていきます。 治療前の説明やカウンセリングの時間を大切にし、「聞きたいことを聞けなかった」「よく分からないまま治療が進んだ」と感じることのない診療を心がけています。 また、私たちは、患者さんご自身がお口の状態や治療内容を理解し、納得して選択できることを何より大切にしています。

歯科医師が一方的に治療を進めるのではなく、生活背景や将来の希望も踏まえながら、一緒に治療や予防の方針を考えていきたいと思っています。 「ここなら安心して相談できる」「自分や家族の健康を任せたい」。そんなふうに思っていただける存在になることが、私たちの目標です。西新の皆さまにとって身近な“かかりつけ歯科医院”として、一人ひとりの人生に寄り添いながら、長く健康を支えていきたいと考えています。

■西新THREE 歯科・矯正歯科について

住所：〒814-0002

福岡市早良区西新5丁目1-7 サンショウレジデンス西新2F

院長名：藤本 大地(ふじもと だいち)

診療時間：9:00～13:00/14:00～18:00(休診日：祝日)

診療内容：歯科 / 小児歯科 / 歯科口腔外科 / 矯正歯科

HP：https://nishijin.three.or.jp/

アクセス：

■株式会社ASW Holdingsについて

会社名：株式会社ASW Holdings

代表者：代表取締役 廣田 哲哉

所在地：福岡県福岡市南区老司2丁目7-11 メディカルビル2F

事業内容：歯科医院運営支援、歯科医療モデル「一生付き合える歯医者さん(R)︎」の展開

コンセプト：「一生付き合える歯医者さん(R)︎」

特徴：患者さんと治療方針を共有しながら進める「共同意思決定（SDM）」を取り入れ、患者さんが納得して通い続けられる歯科医療の実現を目指す

HP：https://ishoutsukiaeru-haishasan.com/

【医療法人ASW／一生付き合える歯医者さん(R)︎ 加盟医院】

（直営）

・ひろた哲哉歯科・矯正歯科

住所：〒811-1346 福岡県福岡市南区老司2丁目7-11 メディカルビル2F

・春日THREE歯科・矯正歯科

住所：〒816-0814 福岡県春日市春日3丁目139

・西新THREE歯科・矯正歯科

住所：〒814-0002 福岡県福岡市早良区西新5丁目1-7 サンショウレジデンス西新2F

（加盟院）

・大橋THREE歯科・矯正歯科

住所：〒815-0033 福岡県福岡市南区大橋1丁目3-3 OHASHI HILL 2F

・しげ歯科・矯正歯科 水巻院

住所：〒807-0002 福岡県遠賀郡水巻町樋口3-4

・医療法人高與会二番町デンタルオフィス

住所：〒790-0002 愛媛県松山市二番町3丁目4-17