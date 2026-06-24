株式会社RYODEN

株式会社RYODENは、オフィシャルウェブサイト（https://www.ryoden.co.jp/）の主要領域であるコーポレートサイト（トップページ、事業案内・取扱製品、ヘッダー・ナビゲーション等）をリニューアルし本日公開しました。今後もビジネス拡大の加速およびステークホルダーエンゲージメントの強化を目指し、継続的なコンテンツの充実とアクセシビリティ・ユーザビリティの向上を図ってまいります。

▶ リニューアルの主なポイント- 中長期経営計画「ONE RYODEN Growth 2029 | 2034」専用ページの新設当社の目指す姿と成長戦略の進捗を分かりやすくお伝えするため、中長期経営計画の専用ページを新設しました。パーパスやビジョンに加え、社長メッセージ、各事業（FA、冷熱・ビル、エレクトロニクス、ヘルスケア、スマートアグリ）の責任者メッセージ、重要課題（マテリアリティ）ごとの具体的なアクションをタイムリーに発信します。- お客様の課題・製品へのアクセス性を改善お客様が抱える課題（DX、省エネ、人手不足等）を起点に、目的の情報へストレスなく到達できるようサイト構造をシンプル化しました。最適な製品・サービス・導入事例へとダイレクトにアクセスできるナビゲーションを新設し、同時に、最新の検索エンジン対策（SEO）やAIによる情報検索（AEO）への対応改善も実施しました。日々のWeb検索時におけるユーザーの皆様の利便性を高め、スムーズなソリューション提案へと繋げます。

当社は今後も、本サイトを通じてRYODENグループ一丸となったさまざまな取り組みをタイムリーにお届けし、すべてのステークホルダーの皆様との共創とコミュニケーションをより一層深めてまいります。

▶ RYODENコーポレートサイトのトップページはこちら(https://www.ryoden.co.jp/)▶ 中長期経営計画「ONE RYODEN Growth 2029 | 2034」専用ページはこちら(https://www.ryoden.co.jp/strategy/)▶ 本件に関するお問い合わせはこちら(https://www.ryoden.co.jp/inquiry/pr)■株式会社RYODENについて

RYODENは、「人とテクノロジーをつなぐ力で"ワクワク"をカタチにする」をパーパスとし、「未来を共創するエクセレントカンパニー」の実現に向けて、企業活動を通じて、全てのステークホルダーと共に価値を創出し、世界に誇れる企業へ進化し続けます。

2000社を超えるパートナー企業様とのネットワークから常に新しい技術を融合し、未来へのソリューションを創造します。また、基幹事業であるFAシステム、冷熱ビルシステム、エレクトロニクスの技術を基に、スマートアグリや医療IT化、脱炭素などの社会課題と向き合い、新たな発想でその先の未来をイノベートします。





代表者 ：代表取締役社長 富澤 克行

設立 ：1947年4月22日

本社所在地：〒102-0083 東京都千代田区麹町5丁目1番地 麹町弘済ビルディング10階

公式HP ：https://www.ryoden.co.jp/



＜報道関係者お問い合わせ先＞

https://www.ryoden.co.jp/inquiry/pr