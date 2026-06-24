焼肉店『牛恋』の「肉の日」に希少な鹿児島県産ブランド黒毛和牛『北さつま高崎牛』が再登場。ラインナップを全4商品に拡充し、前回よりお求めやすい価格で提供。毎月恒例の120分飲み放題550円も同時実施。

株式会社K-KING foods

GACKT氏、竹内涼真氏など数多くの著名人が通う都内の人気焼肉店『牛恋』は、2026年6月29日（月）の「肉の日」キャンペーンにて、4月にご好評をいただいた鹿児島県産ブランド黒毛和牛・北さつま高崎牛の魅力をより幅広くお楽しみいただける『北さつま高崎牛フェア』を開催いたします。

今回は、『上ロース』『上赤身』に加え、新たに『特選カルビ』と『北さつま高崎牛3種盛り合わせ』を追加し、ラインナップを全4商品へ拡充しました。

さらに、『上ロース』『上赤身』は前回よりお求めやすい価格で提供し、より多くのお客様に北さつま高崎牛をお楽しみいただける内容となっています。

また、毎月29日恒例の人気企画として、通常1,650円（税込）の120分飲み放題を550円（税込）で提供いたします。

ブランド黒毛和牛と120分飲み放題550円（税込）を同時に楽しめる特別企画です。

■『北さつま高崎牛フェア』開催

今回提供する北さつま高崎牛は、鹿児島県薩摩川内市で育てられたブランド黒毛和牛です。

流通量が限られていることから、東京都内で味わえる機会が少ない希少な和牛です。

生産者である高崎畜産・高崎ファームは、全国・九州・鹿児島県内の枝肉共励会で数多くの受賞歴を持ち、高品質な黒毛和牛の生産で高い評価を受けています。

きめ細かな肉質と上品な脂の甘み、赤身本来の濃い旨みを兼ね備え、口どけの良さと最後まで飽きのこない味わいが特長です。

今回は全4商品をご用意しました。それぞれ異なる味わいを食べ比べながら、北さつま高崎牛ならではの魅力をお楽しみいただけます。

■部位ごとの味わい

『上ロース』

きめ細かなサシが美しく入り、口に入れた瞬間に上質な脂の甘みが広がります。

とろけるような口どけと、赤身の旨みをバランスよく味わえる部位です。

※写真はイメージです。『上赤身』

赤身本来の濃厚な旨みをしっかり感じながらも、脂は控えめで後味はさっぱり。

肉本来の味わいを存分に楽しみたい方におすすめです。

※写真はイメージです。『特選カルビ』

きめ細かなサシが生み出す上質な脂の甘みと、やわらかな口どけが特長です。

焼き上げると香ばしさが増し、和牛ならではの濃厚なコクと豊かな風味をお楽しみいただけます。

※写真はイメージです。『北さつま高崎牛3種盛り合わせ』

『上ロース』『上赤身』『特選カルビ』を一皿で楽しめる盛り合わせです。

それぞれ異なる肉質や旨み、脂の甘みを食べ比べながら、北さつま高崎牛ならではの味わいをご堪能いただけます。

■企画背景

※写真はイメージです。

牛恋では、毎月29日の「肉の日」に、通常1,650円（税込）の120分飲み放題を550円（税込）で提供する恒例キャンペーンを実施しています。

さらに、お客様に毎月新たな焼肉体験をお楽しみいただけるよう、その時々で厳選した和牛や特別な企画をご用意しています。

4月は北さつま高崎牛、5月は岡山県産黒毛和牛と島根県産銀山和牛による「和牛フェア」を開催し、多くのお客様にご好評をいただきました。

特に4月に提供した北さつま高崎牛は反響が大きく、お客様から再販売を希望するお声も多数いただきました。

そこで6月は、北さつま高崎牛を再びご用意するとともに、『特選カルビ』と『北さつま高崎牛3種盛り合わせ』を新たに加えた「北さつま高崎牛フェア」として開催します。

ラインナップを全4商品に拡充したことで、より多くのお客様に北さつま高崎牛のさまざまな部位をお楽しみいただけるよう、『上ロース』『上赤身』は前回よりお求めやすい価格でご用意しました。

■毎月恒例の120分飲み放題550円も実施

牛恋では毎月29日を「肉の日」とし、ディナータイム限定で通常1,650円（税込）の120分飲み放題を550円（税込）で提供しております。

プレミアムモルツや角ハイボールを含む人気ドリンクをお得に楽しめる企画として、多くのお客様にご好評いただいております。

北さつま高崎牛とともに、「肉の日」ならではの特別なひとときをお楽しみください。

■キャンペーン概要

●開催日：2026年6月29日（月）

●内容：

・『上ロース』前回1,980円（税込） → 今回1,800円（税込）

・『上赤身』前回1,980円（税込）→ 今回1,650円（税込）

・『特選カルビ』 1,800円（税込）

・『北さつま高崎牛3種盛り合わせ』 3,300円（税込）

・120分飲み放題 550円（税込）

※ディナータイム限定

※お席は120分制（ラストオーダー30分前）

※北さつま高崎牛は数量限定のため、なくなり次第終了となります

ご好評につき、事前のご予約をおすすめします。

予約ページへ :https://ushikoi.co.jp/storelp

【GACKT、竹内涼真、数原龍友、長友佑都など。多くの肉好き芸能人御用達の『牛恋』】

2012年7月東京・神田に１号店を開店した『牛恋』は、現在では新宿、恵比寿、渋谷、池袋など都内に6店舗を展開し、連日多くのお客様にお越しいただき、予約が困難になりつつあります。



“コスパ最強・⾚身焼肉のカリスマ ”を掲げる『牛恋』は芸能人にもファンが多く、TVやSNSなどのメディアでも数多く取り上げられる人気焼肉店に成長しました。高級焼肉店のような上質な美味しい焼肉をリーズナブルに楽しめるコスパの良さが人気の秘密です。

【恋ノ輔からのひと言】

皆さんこんにちは。自称・焼肉博士の恋ノ輔です。

4月の「肉の日」キャンペーンでご好評だった北さつま高崎牛が、さらにパワーアップして帰ってまいりました。

『特選カルビ』と『北さつま高崎牛3種盛り合わせ』も仲間入りし、『上ロース』『上赤身』はより気軽にお楽しみいただけます。

お気に入りの部位を味わうもよし、盛り合わせで食べ比べるもよし。

北さつま高崎牛を味わいながら、お酒も心ゆくまでお楽しみくださいませ...。



【『牛恋』全６店舗】 ※営業時間は各店舗にお問合せください。

・神田店（TEL:03-5577-5875）東京都千代田区内神田3-6-13 JR「神田駅」から1分 ※日曜定休

・新宿1階店（TEL:03-6233-8629）東京都新宿区歌舞伎町2-45-8 1F 西武「西武新宿駅」から1分

・新宿2階店（TEL:03-6233-8629）東京都新宿区歌舞伎町2-45-8 2F 西武「西武新宿駅」から1分

・恵比寿店（TEL:03-6452-4115）東京都渋谷区恵比寿南1-4-13 B1 JR「恵比寿駅」から1分

・渋谷店（TEL：03-6419-7122）東京都渋谷区渋谷 1-24-4 1F/B1 JR・東京メトロ「渋谷駅」から3分

・池袋店（TEL：03-6914-0155）東京都豊島区東池袋1-13-11 2F JR・東京メトロ「池袋駅」から5分



＜お客様のお問い合わせ先＞

最寄りの上記店舗までお問い合わせください。

■牛恋X(Twitter) https://twitter.com/ushikoi

■牛恋Instagram https://www.instagram.com/ushikoi

■牛恋TikTok https://www.tiktok.com/@ushikoi

■牛恋YouTube http://www.youtube.com/@ushikoi

■牛恋LINE https://lin.ee/vYuJjy2