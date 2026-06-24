株式会社M&A Do（本社：東京都港区、代表取締役：濱田 啓揮）は、レンタカー会社・カーリース・法人向け貸渡事業者に向けたM&A・事業承継の相談窓口「レンタカー業界M&A総合センター」を開設しました。

対象は、レンタカー会社、法人向け貸渡、観光地・駅前店舗、カーリース・サブスク、中古車販売併設、整備工場併設、福祉車両・キャンピングカー・特殊車両レンタルなど、レンタカー関連事業で会社譲渡や事業承継を検討する中小企業です。

レンタカー業界M&A総合センターでは、譲渡企業様から、相談料・着手金・中間金・月額報酬・成功報酬をいただきません。

URL：https://rentacar-ma-center.jp/

■開設の背景

レンタカー業界では、経営者の高齢化、後継者不在、車両調達・更新負担、スタッフ採用難、保険・事故対応、法人契約や観光需要の変動、予約システムや口コミ管理など、事業承継に関する課題が複雑化しています。

レンタカー会社の価値は、決算書だけでは判断できません。車両台数だけでなく、稼働率、車種構成、リース・残債、整備履歴、店舗立地、法人顧客、予約経路、貸渡約款、保険、駐車場契約、スタッフ体制まで、買い手が確認しやすい形に整理する必要があります。

レンタカー業界M&A総合センターは、譲渡企業様の費用負担をなくし、社名・店舗名・所在地を伏せた初期相談から、レンタカー業界の車両、拠点、顧客、許認可・契約、予約基盤の実務論点を踏まえて譲渡可能性や進め方を確認できる相談環境を整えるために開設しました。

■譲渡企業様の費用負担について

レンタカー業界M&A総合センターでは、譲渡企業様から以下の手数料をいただきません。

・相談料：0円

・着手金：0円

・中間金：0円

・月額報酬：0円

・成功報酬：0円

なお、「譲渡企業様の手数料0円」は、当社が譲渡企業様から受領する上記手数料を指します。デューデリジェンス、登記、税務、法務、許認可変更、公租公課、外部専門家費用等は別途発生する場合があります。

■レンタカー会社のM&Aで整理すべき論点

レンタカー会社の中小企業M&Aでは、「誰に会社を引き継ぐか」だけでなく、「車両、拠点、スタッフ、法人顧客、予約基盤、保険・事故対応、地域での信用をどのように守るか」が重要になります。

主な確認項目は以下の通りです。

・普通車、軽自動車、商用車、福祉車両、キャンピングカー、特殊車両、代車、法人向け長期貸渡などの車両構成

・車両台帳、年式、走行距離、簿価、残債、リース契約、整備履歴、事故履歴、保険契約、車検満了

・店舗別売上、レンタル売上、法人契約、代車需要、観光需要、季節変動、稼働率、平均貸渡単価

・貸渡約款、レンタカー許可・届出、駐車場契約、整備委託契約、予約システム、決済・会員管理

・スタッフ、店長、車両管理担当、受付、清掃・回送、整備内製化、繁忙期の人員体制

・駅前、空港、観光地、地域密着、法人代車、中古車販売併設、整備工場併設などの立地・複合事業

・口コミ、予約経路、法人顧客、保険会社、整備会社、中古車販売会社、地域企業との関係性

・社名非開示の匿名概要、秘密保持契約、ネームクリア、店舗名・所在地・主要顧客名の段階的な開示方法

■サービス概要

名称：レンタカー業界M&A総合センター

URL：https://rentacar-ma-center.jp/

内容：M&A仲介、M&Aアドバイザリー、事業承継サポート、買い手候補探索、企業価値の目安確認、条件整理

対象：レンタカー会社、法人向け貸渡、観光地・駅前店舗、カーリース・サブスク、中古車販売併設、整備工場併設、福祉車両・キャンピングカー・特殊車両レンタルなど

特徴：レンタカー業界特化、譲渡企業手数料0円、秘密保持前提、社名・店舗名非開示の初期相談対応、中小M&Aガイドライン遵守

■会社概要

会社名：株式会社M&A Do

本社所在地：〒107-0061 東京都港区北青山一丁目3番1号 アールキューブ青山3階

代表者：代表取締役 濱田 啓揮

設立：2021年4月1日

資本金：1,000万円

事業内容：M&A支援事業、スカウト型M&A、事業承継サポート、後継者スカウト、PMIサポート、企業価値評価

配信元企業：株式会社Ｍ＆Ａ Ｄｏ

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