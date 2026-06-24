モバイルバッテリー用電池セル調査レポート：市場規模、シェア、動向、予測2026-2032
LP Informationはこのほど、業界レポート「世界モバイルバッテリー用電池セル市場の成長予測2026～2032」を発表した。本レポートでは、モバイルバッテリー用電池セルの製品定義、市場規模、競争環境、製品分類、用途シナリオ、地域構造、産業チェーンの変化、業界発展機会について調査している。本稿では、モバイル電源、シェア充電器、急速充電対応モバイルバッテリー、屋外ポータブル蓄電、車載および航空グレード充電機器におけるモバイルバッテリー用電池セルの需要変化、技術進化、サプライチェーン再構築に注目する。
モバイルバッテリー用電池セルとは、携帯型電源の内部でエネルギーを蓄えるために使用されるリチウムイオン電池セルを指す。一般的な形態には円筒形セル、パウチセル、角形セルがあり、主に電力貯蔵、充放電サイクル、出力電力の支援を担う。完全なモバイルバッテリー製品を構成するには、保護基板、昇降圧回路、筐体、インターフェース、熱管理構造などと組み合わせる必要がある。重要な性能指標には容量密度、倍率性能、サイクル寿命、一致性、安全保護、内部抵抗制御、熱安定性、急速充電への適合性が含まれる。
本調査対象は、主にモバイルバッテリーおよび携帯型電源製品に用いられるリチウムイオン電池セルを対象としており、14500、18650、21700などの円筒形セル、アルミラミネート型パウチセル、小容量および中容量の角形セルなどの製品形態を含む。5Gスマートフォン、タブレット、ワイヤレスイヤホン、携帯ゲーム機、モバイルオフィス機器、屋外電子機器の消費電力が高まるにつれ、モバイルバッテリー用電池セルは従来の低倍率エネルギー貯蔵ユニットから、急速充電出力、安全規格対応、製品重量、サイクル寿命、ブランド信頼性に影響する中核部品へと進化している。
LP Informationエネルギー研究センターの調査統計「世界モバイルバッテリー用電池セル市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/791731/battery-cells-for-power-bank）によると、2025年のグローバル・モバイルバッテリー用電池セル市場規模は約13,354.80百万米ドルであり、2026年には約14,622.60百万米ドル、2032年には約18,824.80百万米ドルに達する見通しである。2026-2032年の年平均成長率は約4.30%である。上記の市場規模は、主に携帯型電源内部のエネルギー貯蔵に用いられる電池セルの売上を対象としており、円筒形、パウチ、角形などの異なる封装形態、および家庭用、車載用、航空グレード、特殊用途、その他のモバイル電源用途向けの電池セル製品を含む。
図. グローバル・モバイルバッテリー用電池セル市場規模と成長トレンド
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353473/images/bodyimage1】
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図. グローバル・モバイルバッテリー用電池セルの競争環境と主要メーカー
グローバル・モバイルバッテリー用電池セル市場の競争環境は比較的集中しており、主要企業は主に日本、韓国、中国および中国香港に分布している。代表的な企業には、Panasonic Energy、Samsung SDI、LG Energy Solution、EVE Energy、EVE Power、Sunwoda Electronic、ATL、BAK Battery、Changhong Energy、Lishen、BYD、Great Power、Highpower Technology、Beijing Guxin Energy Technology、Zhenhua New Energyなどが含まれる。LP Informationエネルギー研究センターの調査データによれば、2025年のグローバル上位5社の売上シェアは合計約27.4%であり、高安全性の円筒形セル、急速充電対応セル、消費者向けリチウム電池製造の一致性、ブランド顧客認証の面で一定の集中度を有している。
モバイルバッテリー用電池セルとは、携帯型電源の内部でエネルギーを蓄えるために使用されるリチウムイオン電池セルを指す。一般的な形態には円筒形セル、パウチセル、角形セルがあり、主に電力貯蔵、充放電サイクル、出力電力の支援を担う。完全なモバイルバッテリー製品を構成するには、保護基板、昇降圧回路、筐体、インターフェース、熱管理構造などと組み合わせる必要がある。重要な性能指標には容量密度、倍率性能、サイクル寿命、一致性、安全保護、内部抵抗制御、熱安定性、急速充電への適合性が含まれる。
本調査対象は、主にモバイルバッテリーおよび携帯型電源製品に用いられるリチウムイオン電池セルを対象としており、14500、18650、21700などの円筒形セル、アルミラミネート型パウチセル、小容量および中容量の角形セルなどの製品形態を含む。5Gスマートフォン、タブレット、ワイヤレスイヤホン、携帯ゲーム機、モバイルオフィス機器、屋外電子機器の消費電力が高まるにつれ、モバイルバッテリー用電池セルは従来の低倍率エネルギー貯蔵ユニットから、急速充電出力、安全規格対応、製品重量、サイクル寿命、ブランド信頼性に影響する中核部品へと進化している。
LP Informationエネルギー研究センターの調査統計「世界モバイルバッテリー用電池セル市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/791731/battery-cells-for-power-bank）によると、2025年のグローバル・モバイルバッテリー用電池セル市場規模は約13,354.80百万米ドルであり、2026年には約14,622.60百万米ドル、2032年には約18,824.80百万米ドルに達する見通しである。2026-2032年の年平均成長率は約4.30%である。上記の市場規模は、主に携帯型電源内部のエネルギー貯蔵に用いられる電池セルの売上を対象としており、円筒形、パウチ、角形などの異なる封装形態、および家庭用、車載用、航空グレード、特殊用途、その他のモバイル電源用途向けの電池セル製品を含む。
図. グローバル・モバイルバッテリー用電池セル市場規模と成長トレンド
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図. グローバル・モバイルバッテリー用電池セルの競争環境と主要メーカー
グローバル・モバイルバッテリー用電池セル市場の競争環境は比較的集中しており、主要企業は主に日本、韓国、中国および中国香港に分布している。代表的な企業には、Panasonic Energy、Samsung SDI、LG Energy Solution、EVE Energy、EVE Power、Sunwoda Electronic、ATL、BAK Battery、Changhong Energy、Lishen、BYD、Great Power、Highpower Technology、Beijing Guxin Energy Technology、Zhenhua New Energyなどが含まれる。LP Informationエネルギー研究センターの調査データによれば、2025年のグローバル上位5社の売上シェアは合計約27.4%であり、高安全性の円筒形セル、急速充電対応セル、消費者向けリチウム電池製造の一致性、ブランド顧客認証の面で一定の集中度を有している。