ベトジェット、ベトナムの人気観光地への国内線を増便 夏季の旅行需要に向けて、フライトネットワーク全体で880万席以上を追加
～ベトジェット、サッカーシーズンを記念した特別プロモーションを開始、限定グッズのお渡しや機内食割引も実施～
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353511/images/bodyimage1】
(東京, 2026年6月24日) - アジア全域で夏季の旅行需要が高まる中、ベトジェットは主要な国内線の供給座席数を30%増強しました。対象となるのは、ベトナム最大の都市であるホーチミンとハノイをはじめ、ニャチャン、ダナン、フーコック、フエ、クイニョン、クアンビンといった人気観光地、ならびに国内主要都市を結ぶ路線です。日本人旅行者の皆様は、東京、大阪、名古屋、福岡、広島、静岡からハノイまたはホーチミンへの直行便を利用することで、ベトナム各地の魅力的な観光地へスムーズにアクセスできます。
またベトジェットは一部国際線の増便も実施しており、ホーチミン - クアラルンプール線は2026年7月3日から1日2便体制となり、日本人旅行者により多くの東南アジア旅行の選択肢を提供します。この増便により、ベトジェットは現在、ベトナム国内線および国際フライトネットワーク全体で1日500便以上を運航しており、夏のピークシーズンに向けて880万席以上を提供しています。
夏季の旅行需要を後押しするため、ベトジェットは2026年8月31日まで(*)の間、エコチケットを24,900円(税・手数料込)から販売するほか、デラックスクラス、スカイボス、ビジネスクラスの航空券を最大20%割引(税・手数料抜)で購入いただけるチケットプロモーションを実施しています。対象の航空券はベトジェット公式サイト https://www.vietjetair.com またはベトジェットエアモバイルアプリでご購入いただけます。
加えて、ベトジェットをご利用のお客様を対象に、サッカーをテーマにした限定グッズのプレゼントや、機内で使用できる季節限定の特別キャンペーンが実施されます。また、「Hattrick」および「Penalty」のミールコンボを事前予約すると、機内食を最大30%割引でご利用いただくことができ、より快適でお得な空の旅をお楽しみいただけます。
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さらに、同社は今年後半に就航予定の新たな国際線についても、お得な就航記念キャンペーンを実施します。
・ 2026年8月18日就航予定 : ホーチミン - コロンボ(スリランカ)線
・ 2026年10月10日就航予定 :ハノイ - アルマトイ(カザフスタン)線
・ 2026年10月10日就航予定 :ハノイ - プラハ(チェコ)線
・ 2026年12月11日就航予定 :ニャチャン - シンガポール線
ベトジェットは、増便による座席供給の拡大、フライトネットワークの拡充、そして柔軟な旅程を通じて、より利用しやすい航空サービスを提供するとともに、アジア太平洋地域およびその先における観光振興と地域間の交流促進に貢献していきます。
(*)対象搭乗期間は路線によって異なります。また、一部除外日が設定される場合があります。
配信元企業：べトジェット・アビエーション・ジョイント・ストック・カンパニー
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(東京, 2026年6月24日) - アジア全域で夏季の旅行需要が高まる中、ベトジェットは主要な国内線の供給座席数を30%増強しました。対象となるのは、ベトナム最大の都市であるホーチミンとハノイをはじめ、ニャチャン、ダナン、フーコック、フエ、クイニョン、クアンビンといった人気観光地、ならびに国内主要都市を結ぶ路線です。日本人旅行者の皆様は、東京、大阪、名古屋、福岡、広島、静岡からハノイまたはホーチミンへの直行便を利用することで、ベトナム各地の魅力的な観光地へスムーズにアクセスできます。
またベトジェットは一部国際線の増便も実施しており、ホーチミン - クアラルンプール線は2026年7月3日から1日2便体制となり、日本人旅行者により多くの東南アジア旅行の選択肢を提供します。この増便により、ベトジェットは現在、ベトナム国内線および国際フライトネットワーク全体で1日500便以上を運航しており、夏のピークシーズンに向けて880万席以上を提供しています。
夏季の旅行需要を後押しするため、ベトジェットは2026年8月31日まで(*)の間、エコチケットを24,900円(税・手数料込)から販売するほか、デラックスクラス、スカイボス、ビジネスクラスの航空券を最大20%割引(税・手数料抜)で購入いただけるチケットプロモーションを実施しています。対象の航空券はベトジェット公式サイト https://www.vietjetair.com またはベトジェットエアモバイルアプリでご購入いただけます。
加えて、ベトジェットをご利用のお客様を対象に、サッカーをテーマにした限定グッズのプレゼントや、機内で使用できる季節限定の特別キャンペーンが実施されます。また、「Hattrick」および「Penalty」のミールコンボを事前予約すると、機内食を最大30%割引でご利用いただくことができ、より快適でお得な空の旅をお楽しみいただけます。
さらに、同社は今年後半に就航予定の新たな国際線についても、お得な就航記念キャンペーンを実施します。
・ 2026年8月18日就航予定 : ホーチミン - コロンボ(スリランカ)線
・ 2026年10月10日就航予定 :ハノイ - アルマトイ(カザフスタン)線
・ 2026年10月10日就航予定 :ハノイ - プラハ(チェコ)線
・ 2026年12月11日就航予定 :ニャチャン - シンガポール線
ベトジェットは、増便による座席供給の拡大、フライトネットワークの拡充、そして柔軟な旅程を通じて、より利用しやすい航空サービスを提供するとともに、アジア太平洋地域およびその先における観光振興と地域間の交流促進に貢献していきます。
(*)対象搭乗期間は路線によって異なります。また、一部除外日が設定される場合があります。
配信元企業：べトジェット・アビエーション・ジョイント・ストック・カンパニー
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