自動車内装用エッジバンディング機の世界市場2026年、グローバル市場規模（全自動型、半自動型）・分析レポートを発表
2026年6月24日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「自動車内装用エッジバンディング機の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、自動車内装用エッジバンディング機のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
自動車内装用エッジバンディング機市場は、自動車内装部品の端部に装飾材を貼り付ける装置を対象とする市場です。主にドア、計器盤、座席などの端部処理に使用され、加熱や加圧などの工程を通じて、ポリ塩化ビニル、革、その他の装飾材を内装部品へ強固に固定します。これにより、外観品質、耐久性、剥がれ防止性能を高め、生産効率と製品品質の向上に貢献します。
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世界の自動車内装用エッジバンディング機市場規模は、2024年に11億2600万米ドルと評価され、2031年には15億6600万米ドルへ拡大すると予測されています。2024年から2031年までの年平均成長率は4.9％です。
自動車内装の高品質化、快適性や意匠性への需要拡大、内装部品製造の自動化が市場成長を支える主な要因です。
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本レポートでは、米国の関税制度と各国の政策対応が、競争構造、地域経済、供給網の強靭性に与える影響も評価しています。関税や政策変更は、加熱装置、加圧部品、制御機器、金属部材、搬送装置、接着関連材料などの調達コストに影響する可能性があります。そのため、装置価格、地域別生産体制、販売戦略、自動車部品メーカーの設備投資判断に関わる重要な要素となっています。
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調査では、2020年から2031年までの市場規模、販売数量、平均販売価格を分析しています。また、地域別、国別、種類別、用途別に消費金額と販売数量を整理し、各分野の成長性を示しています。
さらに、2020年から2025年までの主要企業の売上、販売数量、価格、粗利益率、市場シェアを評価し、2025年時点の主要企業の競争状況も示しています。
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種類別では、全自動型と半自動型に分類されています。全自動型は、生産ラインとの連携に適しており、大量生産における作業効率、品質安定性、省人化に強みがあります。半自動型は、導入費用を抑えやすく、少量生産、多品種対応、修理や補修作業など柔軟な運用が求められる現場に適しています。
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用途別では、自動車製造、自動車細部仕上げ・修理、その他に分類されています。自動車製造では、新車向け内装部品の量産工程で使用され、見栄えと耐久性を両立するために重要です。自動車細部仕上げ・修理では、内装の補修、交換、改装作業に利用されます。その他の用途では、特殊車両、試作部品、カスタム内装などへの応用が見込まれます。
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主要企業としては、Caple Industrial Solutions、Huahua、Siddhtech Industry、PAKEA、Paratech Machine Tools、Sino Top Machinery、WEINIG、SCM Wood、Homag、Jiangsu Zhongzhi Automation、GZH-T、SCHZ、Seiin、OAV Equipment And Tools、Nanxing、Hongyaなどが挙げられます。これらの企業は、自動化技術、貼り付け精度、加熱・加圧制御、対応素材の幅、装置の耐久性、保守対応力を競争力の中心として市場で競っています。
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株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「自動車内装用エッジバンディング機の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、自動車内装用エッジバンディング機のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
自動車内装用エッジバンディング機市場は、自動車内装部品の端部に装飾材を貼り付ける装置を対象とする市場です。主にドア、計器盤、座席などの端部処理に使用され、加熱や加圧などの工程を通じて、ポリ塩化ビニル、革、その他の装飾材を内装部品へ強固に固定します。これにより、外観品質、耐久性、剥がれ防止性能を高め、生産効率と製品品質の向上に貢献します。
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世界の自動車内装用エッジバンディング機市場規模は、2024年に11億2600万米ドルと評価され、2031年には15億6600万米ドルへ拡大すると予測されています。2024年から2031年までの年平均成長率は4.9％です。
自動車内装の高品質化、快適性や意匠性への需要拡大、内装部品製造の自動化が市場成長を支える主な要因です。
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本レポートでは、米国の関税制度と各国の政策対応が、競争構造、地域経済、供給網の強靭性に与える影響も評価しています。関税や政策変更は、加熱装置、加圧部品、制御機器、金属部材、搬送装置、接着関連材料などの調達コストに影響する可能性があります。そのため、装置価格、地域別生産体制、販売戦略、自動車部品メーカーの設備投資判断に関わる重要な要素となっています。
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調査では、2020年から2031年までの市場規模、販売数量、平均販売価格を分析しています。また、地域別、国別、種類別、用途別に消費金額と販売数量を整理し、各分野の成長性を示しています。
さらに、2020年から2025年までの主要企業の売上、販売数量、価格、粗利益率、市場シェアを評価し、2025年時点の主要企業の競争状況も示しています。
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種類別では、全自動型と半自動型に分類されています。全自動型は、生産ラインとの連携に適しており、大量生産における作業効率、品質安定性、省人化に強みがあります。半自動型は、導入費用を抑えやすく、少量生産、多品種対応、修理や補修作業など柔軟な運用が求められる現場に適しています。
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用途別では、自動車製造、自動車細部仕上げ・修理、その他に分類されています。自動車製造では、新車向け内装部品の量産工程で使用され、見栄えと耐久性を両立するために重要です。自動車細部仕上げ・修理では、内装の補修、交換、改装作業に利用されます。その他の用途では、特殊車両、試作部品、カスタム内装などへの応用が見込まれます。
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主要企業としては、Caple Industrial Solutions、Huahua、Siddhtech Industry、PAKEA、Paratech Machine Tools、Sino Top Machinery、WEINIG、SCM Wood、Homag、Jiangsu Zhongzhi Automation、GZH-T、SCHZ、Seiin、OAV Equipment And Tools、Nanxing、Hongyaなどが挙げられます。これらの企業は、自動化技術、貼り付け精度、加熱・加圧制御、対応素材の幅、装置の耐久性、保守対応力を競争力の中心として市場で競っています。
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