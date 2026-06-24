700年の歴史を持つ西馬音内盆踊りの精神を宿した、大切な人を想う時間に寄り添うビール『Brewed with I : Chapter 1』が誕生。Makuake（クラウドファンディング）にて先行販売！

700年の歴史を持つ西馬音内盆踊りの精神を宿した、大切な人を想う時間に寄り添うビール『Brewed with I : Chapter 1』が誕生。Makuake（クラウドファンディング）にて先行販売！