700年の歴史を持つ西馬音内盆踊りの精神を宿した、大切な人を想う時間に寄り添うビール『Brewed with I : Chapter 1』が誕生。Makuake（クラウドファンディング）にて先行販売！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353518/images/bodyimage1】
築180年の?地主・柴与家の商家を改修した「泊まれる?化交流施設 盆宿 U」（運営：合同会社U、所在地：秋?県?後町）は、?後町に伝わる重要無形?俗?化財「???内（にしもない）盆踊り」の精神性を宿したクラフトビール『Brewed with I : Chapter 1』を開発しました。6?29?11:00よりMakuake（クラウドファンディング）にて、先?販売を開始いたします。味わいやコンセプトの設計にはフレンチの名店「Remède nikaho」（にかほ市）、クラフトビールの醸造には「?後?酒」（?後町）を迎え、今夏のお盆に向けて五感で?化を体験する特別な?杯をお届けします。本取り組みをより多くの?に知っていただきたく、ご取材・告知にご協?いただけますと幸いです。
現代の「喪失感」に寄り添う、?常の中の特別なビールを
700年以上の歴史を持つ???内盆踊りは、単なるお祭りではなく、亡き?を想う「供養」として受け継がれてきました。その担い?たちは、本番だけではなく、?々の練習や?装の準備といった?常の中でも、「死や喪失」に向き合い暮らしてゆく、しなやかな強さを持っています。 効率が優先され、悲しみや喪失感に向き合う時間が遠ざけられがちな現代社会だからこそ、?常の延?にあるビールを通じてこの精神性を届けたい。そんな願いから、この企画が始まりました。
こだわりを詰め込んだ贅沢なサワービール
乳酸菌の爽やかな酸味と塩味が特徴のビアスタイル「ゴーゼ」をベースに、「尊重と愛情」の花?葉を持ついちご（?後町産）を全体の約 20%使?。さらに、盆踊りの藍染め?装にちなんだ隠し味の「藍」、男?産の「塩」、?海?の「清?」を合わせました。素材の?味を引き?てる、贅沢なサワービールです。
体験グラデーションを演出するパッケージ
?にしてから飲むまでの「過程」もひとつの体験であると考え、あえていくつかの層を重ねたパッケージに仕上げています。包装をそっとひらき、現れるボトル。そのボトルから注がれるのは、鮮やかな?いビールです。?は、闇夜のかがり?や端縫（はぬい）の着物、そして内に溢れる「愛（アイ）」を象徴する命の?でもあります。
【Makuake で先?販売｜クラウドファンディングについて】
本商品の?般販売に先駆け、アタラシイものや体験の応援購?サービス「Makuake」にて、お得な先?販売を?います。応援購?いただいた皆様のお?元に、あの世から死者の魂が帰ってくるとされる「お盆」までにお届け予定です。
・プロジェクト期間：6?29?（?）11：00～7?30?（?）22：00
・お届け予定：～8?13?（?）予定
・ページリンク：https://www.makuake.com/project/brewed_with_i/
・リターン：ビール単品をいち早く・お得に味わえる「早割」プランのほか、「盆宿 U」での特別な滞在をセットにした体験型リターンをご?意いたしました。?切な誰かへ「時間を贈るギフト」としてもおすすめです。
【マクアケ限定・早割価格】『Brewed with I : Chapter 1』先?お届けプラン
こだわりのクラフトビールを、いち早くお得に応援購?いただける定番プランです。
【盆宿 U 宿泊優待券付】歴史や?化と共に??で味わう滞在体験プラン
???内盆踊りの?装を間近に鑑賞できる客室や「蔵サウナ」を備えた「盆宿U」に滞在し、まちの歴史や?化を感じながらビールを??で味わう特別な体験です。
【VIP席優待券】???内盆踊りプレミアム鑑賞体験プラン（現地決済あり／宿泊割引券付）
伝統ある???内盆踊りの観覧に、特別な「?」や「解説」を掛け合わせたプレミアムな鑑賞席をVIP待遇でご案内する、極上の?化体験プランです。
泊まれる?化交流施設「盆宿U」について
秋?県?後町にある、???内盆踊りの発展に寄与した?地主・柴与（しばよ）家の商家をリノベーションした、泊まれる?化交流施設。「???内盆踊りプレミアム鑑賞体験」など、新しい感覚で地域の伝統?化を未来へ繋ぐ試みを展開しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353518/images/bodyimage2】
配信元企業：合同会社Ｕ
築180年の?地主・柴与家の商家を改修した「泊まれる?化交流施設 盆宿 U」（運営：合同会社U、所在地：秋?県?後町）は、?後町に伝わる重要無形?俗?化財「???内（にしもない）盆踊り」の精神性を宿したクラフトビール『Brewed with I : Chapter 1』を開発しました。6?29?11:00よりMakuake（クラウドファンディング）にて、先?販売を開始いたします。味わいやコンセプトの設計にはフレンチの名店「Remède nikaho」（にかほ市）、クラフトビールの醸造には「?後?酒」（?後町）を迎え、今夏のお盆に向けて五感で?化を体験する特別な?杯をお届けします。本取り組みをより多くの?に知っていただきたく、ご取材・告知にご協?いただけますと幸いです。
現代の「喪失感」に寄り添う、?常の中の特別なビールを
700年以上の歴史を持つ???内盆踊りは、単なるお祭りではなく、亡き?を想う「供養」として受け継がれてきました。その担い?たちは、本番だけではなく、?々の練習や?装の準備といった?常の中でも、「死や喪失」に向き合い暮らしてゆく、しなやかな強さを持っています。 効率が優先され、悲しみや喪失感に向き合う時間が遠ざけられがちな現代社会だからこそ、?常の延?にあるビールを通じてこの精神性を届けたい。そんな願いから、この企画が始まりました。
こだわりを詰め込んだ贅沢なサワービール
乳酸菌の爽やかな酸味と塩味が特徴のビアスタイル「ゴーゼ」をベースに、「尊重と愛情」の花?葉を持ついちご（?後町産）を全体の約 20%使?。さらに、盆踊りの藍染め?装にちなんだ隠し味の「藍」、男?産の「塩」、?海?の「清?」を合わせました。素材の?味を引き?てる、贅沢なサワービールです。
体験グラデーションを演出するパッケージ
?にしてから飲むまでの「過程」もひとつの体験であると考え、あえていくつかの層を重ねたパッケージに仕上げています。包装をそっとひらき、現れるボトル。そのボトルから注がれるのは、鮮やかな?いビールです。?は、闇夜のかがり?や端縫（はぬい）の着物、そして内に溢れる「愛（アイ）」を象徴する命の?でもあります。
【Makuake で先?販売｜クラウドファンディングについて】
本商品の?般販売に先駆け、アタラシイものや体験の応援購?サービス「Makuake」にて、お得な先?販売を?います。応援購?いただいた皆様のお?元に、あの世から死者の魂が帰ってくるとされる「お盆」までにお届け予定です。
・プロジェクト期間：6?29?（?）11：00～7?30?（?）22：00
・お届け予定：～8?13?（?）予定
・ページリンク：https://www.makuake.com/project/brewed_with_i/
・リターン：ビール単品をいち早く・お得に味わえる「早割」プランのほか、「盆宿 U」での特別な滞在をセットにした体験型リターンをご?意いたしました。?切な誰かへ「時間を贈るギフト」としてもおすすめです。
【マクアケ限定・早割価格】『Brewed with I : Chapter 1』先?お届けプラン
こだわりのクラフトビールを、いち早くお得に応援購?いただける定番プランです。
【盆宿 U 宿泊優待券付】歴史や?化と共に??で味わう滞在体験プラン
???内盆踊りの?装を間近に鑑賞できる客室や「蔵サウナ」を備えた「盆宿U」に滞在し、まちの歴史や?化を感じながらビールを??で味わう特別な体験です。
【VIP席優待券】???内盆踊りプレミアム鑑賞体験プラン（現地決済あり／宿泊割引券付）
伝統ある???内盆踊りの観覧に、特別な「?」や「解説」を掛け合わせたプレミアムな鑑賞席をVIP待遇でご案内する、極上の?化体験プランです。
泊まれる?化交流施設「盆宿U」について
秋?県?後町にある、???内盆踊りの発展に寄与した?地主・柴与（しばよ）家の商家をリノベーションした、泊まれる?化交流施設。「???内盆踊りプレミアム鑑賞体験」など、新しい感覚で地域の伝統?化を未来へ繋ぐ試みを展開しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353518/images/bodyimage2】
配信元企業：合同会社Ｕ
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