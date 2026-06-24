株式会社エステック(本社：大阪府吹田市、代表取締役：山本 新次)は、ペーパーレス会議システム『ECO Meeting(R) CLOUD』において、会議の音声をリアルタイムで文字起こし・要約する「AI議事録」をオプション機能として、2026年7月3日にリリースいたします。

※当社調べ





本機能では、会議参加者が資料閲覧に使用するiPadのマイクをそのまま活用することで、新たに専用のマイク機材を導入することなく、『議事録の作成』を実現できます。また、AI基盤にAzure AI(Microsoft)を採用し、AI学習のデータとして利用されないセキュリティ環境を提供。機密性を最優先する役員会議・経営会議などにおいて、会議のDX化を促進することにつながります。





【「AI議事録機能」についての詳細は下記まで】

https://ecomeeting.jp/ai-meeting-minutes/





ECO Meeting CLOUD





【AI議事録機能／差別化される3つの強み】

競合製品(追加専用機材が必要なツールや、セキュリティが懸念されるクラウドツール)に対し、ECO Meeting(R) CLOUD「AI議事録機能」は以下の3点で明確に差別化されています。





(1) 1人1台のマイク環境で「音声の取りこぼしが少ない」

●仕組み：会議参加者がペーパーレス会議で使用するiPadのマイクをそのまま集音デバイスとして利用することが可能。





●強み：単一や少数のマイクで集音する製品では、音声の取りこぼしや不明瞭な音声が発生しやすいという課題があります。しかし、本システムは物理的にマイクが分散した「1人1台」の環境で集音するため、発言の取りこぼしが極めて少ないことが強みです。また、会議端末として導入されているiPadを用いるため高価な機材コストを追加で支払う必要がありません。





会議風景 ※本画像は生成AIを活用して作成したイメージです。





(2) Azure AI基盤採用による業界最高水準の「セキュリティ」と「継続的な精度向上」

●AI基盤：Azure AI(Microsoft)プラットフォームを採用。





●安全性：入力された音声データや生成された議事録データは、AIモデルの学習(再学習)には一切利用されません。これにより、機密性の高い経営会議や、個人情報を扱う自治体・医療現場でも安心して導入していただけます。さらにAzure AIの恩恵として、AIモデルの継続的なバージョンアップが行われるため、将来にわたって文字起こしや要約の精度が自動的に高まっていく点も大きな強みです。





(3) 会議フローへの「完全統合」

●操作：会議資料を閲覧しているアプリ上でボタンを押すだけで会議の録音が開始され、リアルタイムで文字起こしが可能です。





●活用：会議終了直後には、音声と同期したテキストと共に、「会議議事録」が自動生成され、ブラウザの管理画面から即座にダウンロードしての編集が可能です。









【重要会議の『DX・コストダウン・セキュリティ強化』】

ECO Meeting(R) CLOUDの「AI議事録機能」は、事務作業の削減だけでなく、意思決定の質とスピードを向上させるための経営ソリューションです。加えて、ユーザーが安心・安全な環境で使用できるセキュリティと利便性を兼ね備えたサービスでもあります。





(1) DX／会議の資産化と意思決定のスピードUP

従来の会議では、決定事項が個人のメモに埋もれ、情報共有までに数日のタイムラグが発生していました。本機能は、会議を「物理的・知的な制約」から解放します。





●「議事録」の自動構造化

AIが単なる文字起こしだけでなく、「議事録」の内容を自動的に構造化します。会議終了と同時に会議の内容が明確化されるため、即座に実行フェーズへ移行可能です。





●認識違いの完全排除

議論のプロセスが客観的なデータとしてクラウド上に資産化されるため、認識の齟齬による手戻りを防ぎ、プロジェクトの停滞を回避します。





(2) コストダウン／「1人1台」環境が生む、さまざまな効率化

一般的なAIツールが抱える「マイクの場所による集音漏れ」「専用マイクが高価」という課題を、ECO Meeting(R)独自の環境が解決します。





●会議端末のiPadを最大限活用

個別に高価な専用マイクの購入や、配線工事による追加費用は不要です。参加者がECO Meeting(R)で使用するiPadをそのままマイクデバイスとして利用するため、物理的にマイクが分散されており、個々の発言を取りこぼすことなく、集音することができます。





●議事録作成時間を大幅削減

録音を聞き直し、手入力で議事録を起こしていた作成時間が大幅に削減されます。担当者はAIが作成したドラフトの議事録を確認や修正するのみとなり、本来注力すべき重要な業務にリソースを集中できます。これにより、残業代や人件費コストをカットする高い投資対効果(ROI)も期待できます。





(3) セキュリティ強化／堅牢な環境で、安心・安全の会議運営を実現

自社の重要事項について議論した会議の内容や資料を、一般的なクラウドスペースへ保存することに抵抗がある企業様の悩みにも、安心の解決策をご提案します。





●業界最高レベルのセキュリティ保護

まず基幹サービスとなる『ECO Meeting(R) CLOUD』が、高水準のセキュリティを求める企業が採用するMicrosoft Azureを使用しており、会議資料のすべてが高いセキュリティで保護されています。さらに「AI議事録機能」でも、AI基盤にAzure AI(Microsoft)を使用し、会議の音声や生成データをAIの再学習には一切利用いたしません。





●圧倒的にシンプルな使いやすさ

「AI議事録機能」は、ペーパーレス会議システム『ECO Meeting(R) CLOUD』と完全連携しており、専門的な設定や操作は不要です。これまでと同様のペーパーレス会議環境で、安心かつ安全にAI議事録機能を利用することができ、複数のアプリケーションの使い方を覚える必要はありません。









【価格】

AI議事録機能 オプション価格

スタンダードプラン(50user以下) 月額15,000円(税別)／10時間

ヘビーユースプラン(51user以上) 月額25,000円(税別)／10時間





※規定時間(10時間)を超過した場合、10時間単位で繰り返し料金が適用されます。(翌月にご請求)









【ECO Meeting(R)について】

「ECO Meeting(R)」は、企業、大学、農協、金融、医療、自治体など、高いセキュリティと操作性が求められる業界を中心に導入されているペーパーレス会議システムです。シンプルで直感的な操作性と、会議後のデータ自動削除などの高いセキュリティ機能が支持され、幅広い業界の会議の準備から運営までの効率化を支援しているアプリケーションツールです。









【株式会社エステックについて】

本社 ： 〒564-0062 大阪府吹田市垂水町3-10-12 STECビル

事業内容： ・各種プラットフォーム・サーバーソリューションの提案、構築

・クラウド事業、ECO Meetingをはじめとする

オリジナルクラウドサービスの提供

・ネットワーク構築・敷設工事、在宅ソリューションの提案・構築

・Apple・Windows PC及び周辺機器の販売・メンテナンス保守サポート

URL ： https://www.stec.ne.jp/









※Microsoft、Azureは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

※iPadは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。