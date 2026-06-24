株式会社トータルアセットパートナーズ(所在地：東京都、代表：齊藤 雄太)が運営する住宅ブランド「SAI HOMES」は、空間デザインを手掛ける株式会社Old Kanとの業務提携により、2026年6月24日、高級リフォームブランド「WATEI EDITION(ワテイエディション)」を開始いたしました。





WATEI EDITIONのイメージ画像





WATEI EDITIONは、日本古来の美意識である「陰影」「余白」「静寂」を現代の住空間へ再構築し、建築・素材・家具・照明を一つの思想として統合する、少数限定の邸宅プロジェクトです。単なる設備更新や内装変更にとどまらず、住まい手の価値観や人生観までを空間に反映することを目指しています。





本ブランドの展開にあたっては、株式会社ナック取締役、タマホーム株式会社専務取締役、タマホーム東北株式会社代表取締役社長、株式会社ヤマダホームズ代表取締役社長・代表取締役会長、株式会社ヤマダ住建ホールディングス代表取締役会長などを歴任し、住宅業界における商品開発、組織構築、事業拡大に豊富な実績を持つ増田文彦氏が顧問として参画しています。SAI HOMESの施工品質、Old Kanの空間デザイン、増田氏の住宅業界における実践的な知見を掛け合わせ、これまでにない「和のラグジュアリー」を提案してまいります。









■住宅に求められる価値が「機能」から「体験」へ変化

近年、住宅市場では新築住宅だけでなく、既存住宅を自分らしく再編集するリフォーム・リノベーションへの関心が高まっています。特に富裕層や経営者層を中心に、住まいを単なる生活の場ではなく、日々の時間の質や美意識を映し出す空間として捉えるニーズが広がっています。

一方で、従来のリフォームでは、キッチン、浴室、洗面、床材、照明、家具などが個別に検討されることも多く、空間全体としての統一感や、暮らしの所作まで含めた設計思想が十分に反映されにくいという課題がありました。高価格帯の住宅リフォームにおいては、素材の高級感や設備のグレードだけではなく、光の入り方、視線の抜け、家具の高さ、照明の陰影、余白の取り方まで含めた総合的な空間設計が求められています。

WATEI EDITIONでは、図面だけでは表現しきれない空気感、素材だけでは語れない質感、空間だけでは完結しない暮らしの美しさを重視します。大量生産型の住宅提案ではなく、一邸ごとの背景や住まい手の価値観に深く向き合い、住宅を「所有するもの」から「体験するもの」へと高めることを目指しています。









■建築・素材・家具・照明を一体で整える「和のラグジュアリー」

WATEI EDITIONの最大の特長は、設計、施工、インテリア、素材、家具、照明を分断せず、一つの世界観として統合する点にあります。SAI HOMESが担う施工品質と現場管理の知見に、Old Kanが持つ空間デザインの思想を掛け合わせることで、図面上の美しさだけではなく、現場での納まり、素材の見え方、細部の仕上がりまでを整えます。

Old Kanは、日本人が古くから大切にしてきた陰影、余白、静寂といった感性を、現代の暮らしに合う形で再解釈します。たとえば、LDKでは間接照明、木目、石の質感をひと続きに整え、日常のくつろぎと来客時の迎賓性を同じ空間の中に共存させます。洗面空間では、石の壁面や浮遊感のあるカウンター、やわらかな照明により、朝と夜の身支度が静かな儀式になるような時間を設計します。浴室では、湯気、石、木、灯りが重なることで、一日の余韻をほどく私邸の湯時間をつくります。

さらに、住宅業界で長年にわたり事業成長と商品戦略に携わってきた増田文彦氏の知見を取り入れることで、デザイン性だけでなく、住宅ブランドとしての継続性・市場性も備えた高級リフォームブランドを目指します。WATEI EDITIONが追求するのは、派手な豪華さではありません。暮らしの中に静かに存在し、時間とともに深まっていく上質さです。









■富裕層・経営者層に向けた少数限定プロジェクトとして展開

WATEI EDITIONでは、個別面談による要望整理から、設計、素材選定、家具・照明提案、施工品質管理までをワンストップで提供します。対象は、既存住宅を上質に再構築したい富裕層・経営者層を中心に、日常の住空間にホテルライクな心地よさや、日本の美意識を取り入れたい方々を想定しています。

今後は、年間10邸限定のプロジェクトとして、一邸ごとに深く向き合う体制を重視しながら展開してまいります。量を追うのではなく、密度を追求することで、住まい手の価値観や人生観に寄り添った邸宅づくりを実現します。SAI HOMESとOld Kanは、住まいを単なる建築物としてではなく、暮らしそのものを整える体験として捉え、日本の住宅市場に新たな価値を提案してまいります。









■代表コメント

株式会社トータルアセットパートナーズ 代表取締役 齊藤 雄太

「住宅は、人生の中で最も長い時間を過ごす場所の一つです。だからこそ、私たちは単に住まいをきれいにするのではなく、その先にある暮らし方や時間の質まで設計したいと考えています。WATEI EDITIONは、日本人が本来持つ美意識を現代の住空間へ継承するプロジェクトです。SAI HOMESの施工品質とOld Kanのデザイン思想を掛け合わせることで、住まいという体験そのものの価値を高めてまいります。」









■提携先コメント

株式会社Old Kan 代表取締役 浦田 晶平

「優れた空間デザインは、図面やスペックだけで完結するものではありません。光の移ろい、素材の肌触り、考え抜かれた納まりなど、様々なディテールの集積によって上質な空気感が生まれていきます。

WATEI EDITIONでは、これまでの日本的な設えをモダンに再解釈し、暮らしのあらゆる所作が美しく引き立つ空間を仕立てていきます。

設計施工、インテリアまでが完全に一体となるこのプロジェクトだからこそ実現できる、美しく整えられた『上質な和』の新たな基準を、皆様にお届けできればと思っております。」









■顧問プロフィール

顧問 増田 文彦 氏

1984年、武蔵工業大学工学部卒業。アメリカ留学後、株式会社ナックに入社し、社内ベンチャーとして工務店支援事業に携わる。その後、株式会社ナック取締役、タマホーム株式会社専務取締役、タマホーム東北株式会社代表取締役社長、株式会社ヤマダホームズ代表取締役社長・代表取締役会長、株式会社ヤマダ住建ホールディングス代表取締役会長などを歴任。

2014年より株式会社ヤマダ電機(現・株式会社ヤマダホールディングス)にて住宅事業に携わり、株式会社ヤマダ・ウッドハウス代表取締役社長、株式会社ヤマダホームズ代表取締役社長・代表取締役会長、株式会社ヤマダ住建ホールディングス代表取締役会長などを務める。住宅業界における商品開発、事業再編、組織構築、収益改善に豊富な実績を持つ。

2024年4月には株式会社増田総合研究所を設立し、代表取締役社長に就任。現在は、住宅・建設業界を中心に、企業の事業成長や経営基盤強化を支援している。









■主題に関する概要

ブランド名： WATEI EDITION(ワテイエディション)

提供内容 ： 高級住宅リフォーム、空間設計、素材選定、家具・照明提案、

施工品質管理

対象 ： 富裕層、経営者層、既存住宅を上質に再構築したい方

特徴 ： 日本の美意識を再解釈したモダン・ラグジュアリー空間の提案

提携先 ： 株式会社Old Kan

顧問 ： 増田 文彦 氏

特設サイト： https://sai-homes.jp/watei-edition/





【お問い合わせ・ご相談】

WATEI EDITION 特設サイト： https://sai-homes.jp/watei-edition/

個別面談のお申し込みは特設サイトにて承ります。









■会社概要

会社名 ： 株式会社トータルアセットパートナーズ

所在地 ： 〒103-0006 東京都中央区日本橋富沢町7-13 R.core日本橋人形町ビル 9F

代表者 ： 代表取締役 齊藤 雄太

事業内容 ： 住宅事業、建設事業、リフォーム事業

住宅ブランド： SAI HOMES

URL ： https://ta-partners.co.jp/









■提携先概要

会社名 ： 株式会社Old Kan

事業内容： 空間デザイン、インテリアデザイン、設計・デザイン監修

URL ： https://old-kan.jp/参考情報：・WATEI EDITION

特設サイト： https://sai-homes.jp/watei-edition/