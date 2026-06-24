ミニストップは、人気の高級フルーツである岡山県産白桃の果汁を使用した「岡山白桃ソフト」を、２０２６年６月２６日（金）より、国内のミニストップ店舗にて順次発売します。 ２０２３年に続き２作目となる今回の「岡山白桃ソフト」は、酸味と旨味の調整を積み重ね、まるで本物の桃を食べているかのような、みずみずしい味わいに仕上げました。 ミニストップは今後も、ミニストップならではの、味わいはもちろん、見た目や食感でもお楽しみいただける商品の開発・発売に取り組んでまいります。

【商品情報】 岡山白桃ソフト

●発売日：２０２６年６月２６日（金）より順次発売 ７月３日（金）全国発売 ●発売地区：全国（２０２６年５月末現在：１，７２０店） ●商品特長： ★桃の名産地、岡山県産白桃を使用したソフトクリームです。 ★白桃の特長である、みずみずしい果汁感と上品な甘さ、甘い香りと旨味を再現しました。 ★白桃の果肉を食べたときのような、みずみずしい味わいをお楽しみいただけます。 食べるスプーン付。（小麦・大豆アレルギーをお持ちのお客さまには、プラスチックスプーンをお付けいたします。）

●商品名： 岡山白桃ソフト ／ミックス ●本体価格：４００円 （税込：４３２．００円）※1（一部店舗では仕様と価格が異なります。） ●エネルギー：２４４kcal ／ ２５９ kcal （コーン） １３７ kcal ／ １５３ kcal （カップ）※2 ワッフルコーンと、カップがお選びいただけます。

●商品名： 得盛ソフト 岡山白桃 ／ミックス ●本体価格：５５０円 （税込：５９４．００円）※1 （一部店舗では価格が異なります） ●エネルギー： ２０７kcal ／ ２３２kcal※2

【デリバリーでも発売します！】 カップでのご提供のみとなります。プラスチックのスプーンが付きます。

価格、配送エリア、オーダー受付時間、配送手数料などは、各社サービスアプリ・ウェブサイトにてご確認ください。 店舗により取り扱いの無い商品もございます。

※1 税込価格は、お持ち帰り時に適用される軽減税率８％にて表示しております。 イートインスペースで飲食される場合は標準税率１０％が適用されます。 単品で購入した場合、税込価格の小数点以下は切り捨てとなります。 一部取り扱いの無い店舗がございます。 ※2 エネルギー値は、標準仕様の製品を検査機関にて分析した結果に基づき、「１食あたり」の値を表示しています。 商品個体差、及び店舗における調理条件により数値が異なることがありますので、目安としてお考え下さい。