ミニストップは、骨なしフライドチキン「ジューシーチキン」をリニューアルします。その名も、「ミニちきちゃん」を２０２６年６月２６日（金）より全国のミニストップ店舗にて発売します。 ２００９年から販売しているミニストップの骨なしフライドチキンは、リニューアルを重ねながら１８年目を迎えました。今回、「お客さまに長く愛されるチキン」「食べると気持ちが上がるチキン」を目指して開発し、商品名にはミニストップの「ミニ」を取り入れました。 キャラクターは、６月２６日（金）より実施する、お客さまによる投票で決定します！ プレーン、辛口ともに、ジューシーな肉の食感！衣のサクサク・ザクザク食感！をお楽しみいただけます。 ミニストップは今後も、ミニストップならではの商品やキャンペーンなどを通じて、「おいしさ」と「便利さ」で、笑顔あふれる社会を実現してまいります。

【商品情報】

●発売地区：全国（２０２６年５月末現在：１，７２０店） ●発売日：２０２６年６月２６日（金）（販売開始は、エリア・店舗により異なります。） ●商品名：ミニちきちゃん プレーン ／ 辛口 ●本体価格：２２３円（税込：２４０．８４円）※1 ●エネルギー：プレーン ２５３kcal※2 ／ 辛口 ３２１kcal※2 ●商品特長： ★ジューシーで食べ応えのある食感に！ ★サクサク感とザクザク感をお楽しみいただけます！ ★プレーンは、８種のスパイスを配合し、隠し味としてにんにくオイルを加えることでやみつきになるジャンキーな味わいに！ ★辛口は、お客さまからご支持いただいている「パンチのある辛み」は、そのままに。新たに「豆板醤パウダー」を追加。 より深みのある旨味を引き出しました！ ご注文後、温めてご提供いたします。

※1 税込価格は、お持ち帰り時に適用される軽減税率８％にて表示しております。 イートインスペースで飲食される場合は標準税率１０％が適用されます。 単品で購入した場合、税込価格の小数点以下は切り捨てとなります。 一部取り扱いの無い店舗がございます。 ※2 エネルギー値は、標準仕様の製品を検査機関にて分析した結果に基づき、「１食あたり」の値を表示しています。 商品個体差、及び店舗における調理条件により数値が異なることがありますので、目安としてお考え下さい。