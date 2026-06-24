ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイト「ＪＡタウン」のショップ しずおか『手しお屋』は、毎年大人気の商品「三島馬鈴薯(メークイン)」を６月２２日(月)から販売開始しました。

「三島馬鈴薯」は、ＪＡふじ伊豆 三島函南地区(静岡県三島市・函南町)で生産されるメークイン品種の馬鈴薯です。「三島馬鈴薯」は、一つ一つ丁寧に収穫を行なうため、肌に傷がつかず、艶を帯びた美しい表面をしています。食味はメークインの特徴である粘質で崩れにくい肉質と甘みのあるほくほく感が特徴です。収穫してから１週間から２週間程度、風通しの良い冷暗所で乾燥させながら貯蔵することで、しっかり熟成させます。これが甘みと「しっとり」で「ほくほく」の食感を生み、保存性を高めることになります。馬鈴薯の表面が乾いていない状態で貯蔵すると、表面に汗をかき呼吸が出来なくなります。これが傷みや腐敗、病気の原因になるわけですが、しっかりと風に晒して乾燥させることにより、購入してからも品質が保たれています。このような食味と保存性の良さが市場で高く評価され、ＪＡタウンでも毎年リピートでご購入される方が非常に増えている人気の商品です。

「三島馬鈴薯」は、長年の生産者の伝統と技術が評価され、平成２８年１０月１２日に、国の地理的表示(ＧＩ)保護制度に登録されました。

■「三島ばれいしょ(メークイン)」１０kg出荷箱 徳用

箱根西麓三島野菜の代表とも言える「三島馬鈴薯」毎年多くの方にリピート頂いております♪大変お得な規格ですが、もちろん贈り物にもおすすめです！ ＵＲＬ: https://www.ja-town.com/shop/g/g4301-5201107/

■「三島ばれいしょ(メークイン)」５㎏ 化粧箱入

ＵＲＬ: https://www.ja-town.com/shop/g/g4301-5201106/

【ＪＡタウン】

ＪＡタウンは、全国農業協同組合連合会(ＪＡ全農)が運営する産地直送通販サイトです。「おいしい日本と暮らそう。」をテーマに、「ＪＡタウン」に出店する全国の農協(ＪＡ)などが、各産地で育まれた旬の農畜産物や特産品を、インターネットを通じてお客さまに直接お届けし、食を通じて豊かな暮らしの実現を目指しています。ＪＡタウンイメージキャラクターは「じぇー太」。 ＵＲＬ: https://www.ja-town.com/shop/f/f0

【公式Ｘアカウント「じぇー太【公式】」】

「じぇー太【公式】」では、全国の産地の旬の農畜産物やお得なキャンペーンの情報を都度発信しています。 公式Ｘアカウント: https://x.com/JA_JAtown