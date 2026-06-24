阪神電気鉄道株式会社の関連会社である株式会社エフエム・キタ（本社：大阪市北区 社長：辻井浩二 愛称：ウメダFM Be Happy!789［周波数78.9MHz］）では、岡山ビジットアソシエーション（事務局：岡山市プロモーション・MICE推進課）と連携して、今年も「おかやま白桃パフェDAYS at OSAKA」を7月21日（火）～26日（日）の6日間開催します。





【フルーツパフェの街おかやま】

「晴れの国おかやま」と呼ばれる温暖な気候から、一年を通して収穫される岡山産の様々なフルーツを気軽に楽しんでもらうために、2009年より岡山市内でプロジェクトを展開しています。





・「フルーツパフェの街おかやま」公式サイト

https://okayama-parfait.com/





そして、この時期に旬を迎える特産フルーツが「白桃」です。そんな白桃をパフェとともに楽しめるイベントを大阪・梅田で開催します。また、岡山市内のお店で使えるパフェクーポンが当たるキャンペーンも同時開催。

これらのイベントを通じて岡山市のイメージアップ、特産品の認知度アップを図るとともに、岡山産「白桃」の美味しさや魅力をお伝えします。





イベントの概要は次のとおりです。





■大阪で味わう！おかやま白桃パフェ6DAYS

大阪・梅田周辺で人気のカフェやラウンジ計6店舗で、岡山産の白桃を贅沢に使用したオリジナルのパフェを7月21日（火）～26日（日）の6日間、各店舗1日30食限定で販売します。

パフェメニューは店舗ごとに異なり、それぞれ工夫を凝らした内容で提供します。詳しいメニュー情報や予約方法などは「おかやま白桃パフェDAYS at OSAKA」公式SNS（Instagram・X・Threads・Facebook）でご紹介します。





※画像は昨年のメニュー





（期間）

2026年7月21日（火）～7月26日（日）の6日間





（店舗）

・パティスリー＆カフェ デリーモ 梅田店（ハービスPLAZA ENT）

・cafe&bar Hush（HEP FIVE）

・キムラフルーツ 三番街店（阪急三番街）

・ティーラウンジ「パルテール」（ホテル阪急インターナショナル）

・からふね屋CAFE大阪店（JR大阪駅セントラルコート）

・パフェ＆ジェラート LARGO ルクアイーレ店（LUCUA1100）





（価格）

2,200円（税込）

※ティーラウンジ「パルテール」は、別途サービス料（15％）がかかります。





（提供数）

各店舗 限定30食／日（計180食／6日）

※売り切れ次第終了します。

※一部店舗ではWEBサイトでの事前予約が必要です。予約方法などは、「おかやま白桃パフェDAYS at OSAKA」のイベントリーフレットやポスター、SNS（Instagram・X・Threads・Facebook）の公式アカウントでご案内します。





■岡山で味わう！おかやまフルーツパフェクーポン プレゼントキャンペーン

大阪で白桃パフェを堪能したあとは、実際に岡山市で本場のフルーツパフェをご堪能ください。

白桃をはじめ、一年を通して収穫される様々な岡山の絶品フルーツを贅沢に使ったパフェを販売し、「フルーツパフェの街おかやま」に参加している岡山市内のお店5店舗で使えるパフェクーポン2,000円分が、抽選で100名に当たるプレゼントキャンペーンを開催します。





（応募期間）

2026年7月15日（水）から8月3日（月）まで





（クーポン対象店舗）

・cafe Antenna

・城下カフェ 岡山タカシマヤ店（岡山タカシマヤ）

・harebare

・烏城カフェ（岡山城天守閣）

・カジュアルダイニング ウルバーノ（ANAクラウンプラザホテル岡山）





（クーポン使用期間）

2026年8月10日（月）から12月31日（木）まで





（応募方法）

インターネット・スマートフォンからイベント特設の「応募用WEBフォーム」のアンケートにお答えください。「応募用WEBフォーム」へは「おかやま白桃パフェDAYS at OSAKA」SNS公式アカウント、またはイベントリーフレットに記載している二次元コードからもアクセス可能です。

抽選で100名に、岡山市内の対象5店舗で使用できる「パフェクーポン2,000円分（1,000円分のクーポン2枚）をプレゼントします。

※応募は近畿圏在住者（大阪府、兵庫県、京都府、滋賀県、奈良県、和歌山県）の方のみ対象とさせていただきます。





本イベントに関する詳しい情報は、次のSNS公式アカウントで随時発信します。





「おかやま白桃パフェDAYS at OSAKA」SNS公式アカウント

・「おかやま白桃パフェDAYS at OSAKA」：Instagram

https://www.instagram.com/okayama_hakuto_at.osaka/





・「おかやま白桃パフェDAYS at OSAKA」：X

https://x.com/hakuto_pafedays





・「おかやま白桃パフェDAYS at OSAKA」：Threads

https://www.threads.com/@okayama_hakuto_at.osaka





・「おかやま白桃パフェDAYS at OSAKA」：Facebook

https://www.facebook.com/pafe.osaka/





また、ウメダFM Be Happy!789 の番組内、ラジオCMなどを通してイベント情報について発信します。

・「ウメダFM Be Happy!789」公式ホームページ

https://www.be-happy789.com/

※インターネット放送を通じて日本全国どこからでも無料で聴くことができます。





「おかやま白桃パフェDAYS at OSAKA」主催

・岡山ビジットアソシエーション

（岡山市、（公社）おかやま観光コンベンション協会、岡山商工会議所で構成）

・株式会社エフエム・キタ









株式会社エフエム・キタ https://www.be-happy789.com/





リリース https://www.hankyu-hanshin.co.jp/release/2026/06/d5d47b1c4923e36965fe745735dfbe098b904fc2.pdf





発行元：阪急阪神ホールディングス

大阪市北区芝田1-16-1