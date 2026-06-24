パソコン工房・グッドウィルを運営する株式会社ユニットコム（代表取締役：端田 泰三、本社：大阪市浪速区）は、iiyama PC クリエイターパソコンシリーズ「SENSE∞（センス インフィニティ）」より、イラストレーター「柳 ゆり菜」コラボクリエイターPCを2026年6月24日（水）に発売いたします。

■ イラストレーター「柳 ゆり菜」コラボクリエイターPCとは

イラストレーター「柳 ゆり菜」コラボクリエイターPCは、初めての方におすすめのエントリー向けモデルから、プロの現場においてより快適に作業ができるよう、イラスト作成ソフトに最適な性能のグラフィックカードを搭載したモデルまで、イラスト制作の過程においてクリエイターが要求するスペックを、クリエイターとプロPCショップの視点で見極め、作業の快適性を確保するための必要な要件を満たしたパソコンです。

◇ イラストレーター「柳 ゆり菜」コラボクリエイターPC 特集ページ

https://www.pc-koubou.jp/pc/yurina_yanagi.php?utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20260624_1&utm_content=nonpay

■ 柳 ゆり菜さんが自作PCの組立に挑戦！

柳 ゆり菜さんによる、インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサーで組むパソコン工房のパソコン組立キットを使用したPCの組立動画が公開されました。 ぜひこの動画を見て、自作PCの組み立てに挑戦してみてください。

◇ 自作PC組立動画はこちら

https://www.youtube.com/watch?v=nTKtAL3QbCI

■ ご購入特典として「柳 ゆり菜」書き下ろしオリジナル壁紙をプレゼント

イラストレーター「柳 ゆり菜」コラボクリエイターPCをお買い上げいただいた方にもれなく、「柳 ゆり菜」書き下ろしオリジナル壁紙をプレゼント！

※画像の「柳 ゆり菜」オリジナル壁紙はイメージです。実際の特典内容とは異なります。 ※ご購入特典の内容は予告なく変更、終了となる場合があります。 ※オリジナル壁紙は、コラボモデル専用ダウンロードページからダウンロードいただけます。

■ 柳 ゆり菜 プロフィール

大阪府出身. 2014年NHK連続テレビ小説『マッサン』でのポスターモデル役が話題を呼んだ。テレビ東京『ゆるキャン△』や朝日放送『ハレ婚』、フジテレビ『世にも奇妙な物語』映画『無頼』 『バッコン！』『火の華 』など数多くの作品に出演している。

■ モデルのご紹介

下記は、イラストレーター「柳 ゆり菜」コラボクリエイターPCのモデル例になります。他にも複数のラインナップをご用意しております。 【BTO 標準構成】各種カスタマイズが可能な「BTO(Build to Order＝受注後生産方式)」に対応しています。

製品名：SENSE-15FH112-N-UC3X-yana 販売価格：119,700円 https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=1241860&utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20260624_1&utm_content=nonpay Windows 11 Home / インテル® プロセッサー N100 / CPU統合チップセット / DDR4-3200 S.O.DIMM (PC4-25600) 16GB(16GB×1) / 500GB NVMe対応 M.2 SSD / 光学ドライブ非搭載 / インテル® UHD Graphics / 15.6型(非光沢カラー液晶) / フルHD(1920×1080ドット)

製品名：SENSE-16WR171-U7-UKSX-yana 販売価格：449,700円 https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=1241872&utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20260624_1&utm_content=nonpay Windows 11 Home [DSP版] / インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサー 255HX / インテル® HM870 / DDR5 32GB(16GB×2) / 1TB NVMe対応 M.2 SSD / 光学ドライブ非搭載 / GeForce RTX™ 5070 Ti Laptop GPU / 16型(非光沢カラー液晶) / WQUXGA(3840×2400ドット)

製品名：SENSE-M3AM-R86G-EZX-yana 販売価格：159,800円 ※モニタは別売りです https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=1241896&utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20260624_1&utm_content=nonpay Windows 11 Home / AMD Ryzen™ 5 8600G / AMD A620 / DDR5 16GB(8GB×2) / 1TB NVMe対応 M.2 SSD / 光学ドライブ非搭載 / Radeon 760M（CPU内蔵グラフィックス）※グラフィックスカードは搭載しておりません / ミニタワー / microATX / 550W 80PLUS® BRONZE認証 ATX電源

製品名：SENSE-F189-265F-SKX-yana 販売価格：374,800円 ※モニタは別売りです https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=1241879&utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20260624_1&utm_content=nonpay Windows 11 Home [DSP版] / インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサー 265F / インテル® Z890 / DDR5 32GB(16GB×2) / 1TB NVMe対応 M.2 SSD / 光学ドライブ非搭載 / GeForce RTX™ 5060 Ti 8GB GDDR7 / ミドルタワー / ATX / 750W 80PLUS® BRONZE認証 ATX電源 → 850W 80PLUS® GOLD認証 ATX電源 無償アップグレード中! 6/30(火)9:59まで

パソコン工房は、24時間365日体制のコールセンター、全国店舗ネットワークによる安心サポートで万全のアフターフォローとなっております。 パソコン工房ホームページ https://www.pc-koubou.jp/ ※文中の社名、製品名などは、一般に各社の表示、商標または登録商標です。 ※掲載情報は発表時点のものとなります。事前の告知なく中止、変更させていただく場合がございます。

【会社概要】 社名 株式会社ユニットコム 運営ショップ名 パソコン工房 URL : https://www.pc-koubou.jp/ グッドウィル URL : https://www.goodwill.jp/ 代表者 代表取締役 端田 泰三 本社所在地 〒556-0005 大阪市浪速区日本橋4-16-1 事業内容 iiyama PC（オリジナルパソコン）、パソコンパーツ、ソフトウェア、パソコン周辺機器の販売、パソコン修理・サポートサービス、データ復旧サービス、中古買取・販売、パソコンレンタル、メモリアーカイブサービス

本リリースに関するお問い合わせ先 株式会社ユニットコム Webマーケティング営業G Tel : 06-6647-6019 / Fax : 06-6647-6014 E-mail : order-webmaster@pc-koubou.co.jp