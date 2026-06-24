阪急電鉄では、地域（まち）の魅力や史跡・文化などを、沿線の自治体と連携してご紹介する講座「阪急沿線まちがたり ～きっと出会える、このまちの魅力～」を開催します。昨年から開始した本講座では、沿線の自治体と共同で開催し、その地域（まち）ならではのエピソードをご紹介しています。8月21日（金）に開催する池田編では「織姫伝説」、9月11日（金）に開催する長岡京編では「長岡天満宮と菅原道真公の生涯」について、それぞれの分野に詳しい講師をお迎えして、楽しく学べる講座となっています。12月には京都市西京区、2027年2月には西宮市でも開催を予定しており、詳細が決まり次第、ホームページやチラシ等でお知らせします。

当社では、地域（まち）の魅力や史跡・文化などをテーマにした講座を継続的に展開することで、阪急沿線にお住まいの方々だけでなく、初めて訪れる方々にも、その地域（まち）への愛着を持っていただく機会を提供させていただき、沿線の皆さまの交流や関係づくりのきっかけとしていただければと考えています。

詳細は次のとおりです。





1．プログラム

（1）【池田編】伝承「織姫伝説」から日本文化と歴史を辿る

［開催日時］8月21日（金）9：50～11：30

［開催場所］池田駅前南会館

［講師］安本寿久（やすもととしひさ）氏（元新聞社編集長）

［募集人数］60名（先着順）

［参加費］500円

［内容］

池田市に深く根付く機織り（はたおり）の伝承「織姫伝説」。元新聞社編集長の安本寿久さんが日本最古の書物『古事記』の視点で、その歴史から日本独自の文化まで紐解きます。また、池田市立歴史民俗資料館の学芸員が、池田市における伝承の背景や寺社との関わりを解説。さらに、機織りの実演と、池田ブランドの和菓子の試食も行い、地域（まち）に息づく深い歴史を感じていただきます。





（2）【長岡京編】長岡天満宮と菅原道真公の生涯を辿る

［開催日時］

9月11日（金）＜1＞10：30～12：10 ＜2＞14：00～15：40

※＜1＞＜2＞ともに内容は同じです。

［開催場所］長岡天満宮 社務所

［講師］豊田博一（とよだひろかず）氏（NPO法人 京都観光文化を考える会・都草（みやこぐさ）理事）

［募集人数］各回30名（先着順）

［参加費］500円

［内容］

講師に、地域（まち）をよく知るNPO法人都草の理事・豊田博一さんを迎え、在原業平（ありわらのなりひら）との親交や大宰府へ左遷される際の伝承などに触れながら、長岡天満宮の御祭神・菅原道真（すがわらのみちざね）公の生涯を辿ります。さらに、長岡天満宮の歴史や魅力の解説に加え、郷土銘菓をご用意し、令和9年に斎行される式年大祭「管公御神忌千百二十五年半萬燈祭（かんこうごしんきせんひゃくにじゅうごねんはんまんとうさい）」の概要についてもご紹介します。





（3）【今後の予定】

2026年12月に京都市西京区、また、2027年2月に西宮市との共同での開催を予定しています。思わず足を運びたくなるような発見と学びをお届けするため、それぞれの地域（まち）ならではの魅力的なテーマを深堀りします。詳細が決まり次第、ホームページやチラシ等でご案内しますので、ぜひご期待ください。





2．応募期間

6月24日（水）から受付開始（それぞれ定員になり次第、受付を終了させていただきます）





3．応募方法

特設ホームページよりご応募ください

URL： https://www.hankyu.co.jp/area_info/machigatari/index.html





4．実施体制

主催 阪急電鉄

共催

池田市、長岡京市、京都市西京区、西宮市

阪急阪神ホールディングス

企画運営 阪急交通社「たびコト塾」





5．お客様からの「本イベント」に関するお問い合わせ先

阪急電鉄 沿線まちづくり推進部

TEL：06-6373-5040（平日：9：00～12：00、13：00～17：00）





6．お客様からの「申込み」に関するお問い合わせ先

阪急交通社 予約センター

TEL：06-6366-2670（平日：9：30～17：30）





参考資料：https://www.atpress.ne.jp/releases/609580/att_609580_1.pdf









阪急電鉄株式会社 https://www.hankyu.co.jp/





リリース https://www.hankyu-hanshin.co.jp/release/2026/06/6c857ab7098a9920cb74a38d1bc11291633c80cb.pdf





発行元：阪急阪神ホールディングス

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