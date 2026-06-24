【JAF札幌】全日本ジムカーナ選手権第5戦を砂川にて開催！

一般社団法人 日本自動車連盟

JAF（一般社団法人日本自動車連盟 ）札幌支部（支部長 横井 隆）は、2026年6月28日(日)砂川市にて「2026年JAF全日本ジムカーナ選手権第5戦」にJAFブースを出展します。

ジムカーナとは

走行イメージイベント詳細はこちら :https://agmsc.site/26jgc

舗装路面に設定されたコースを、競技車両が1台ずつ走行するタイムトライアル競技です。パイロン(マーカー)で指定したコースを2回走行し、ベストタイムを競います。

全日本ジムカーナ選手権は、全国8戦で開催される国内最高峰のシリーズ戦で、第5戦となる北海道大会には全国からトップドライバーが集結します。今大会には110台以上がエントリーしており、パイロンすれすれを駆け抜ける正確なライン取りや、鋭いターン、高速コーナリングなど、ドライバーの高度な運転技術を間近で見ることができます。

本物そっくり！JAFブースでは「ジュニアライセンス」を発行します

当日はJAFブースにて、お子様の顔写真入りの「ジュニアライセンス」を発行します（イメージ）

ブース出展詳細

■日時

2026年6月28日（日）

※全日本ジムカーナ選手権の詳細は主催者ホームページをご確認ください。

https://agmsc.site/26jgc

■JAFブース出展場所

オートスポーツランドスナガワ ジムカーナコース

■出展内容

JAFジュニアライセンス発行

JAFはモータースポーツの魅力発信に取り組んでいます

JAFで発給するモータースポーツライセンスを取得することで、JAFが公認するジムカーナをはじめとしたモータースポーツへの参加ができます。JAFでは、さまざまな世代にモータースポーツの魅力を伝えていきます。