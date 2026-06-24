ビジネスSNS「Wantedly」、国内の登録ユーザー数が450万人を突破

ウォンテッドリー株式会社

ウォンテッドリー株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：仲暁子、以下「ウォンテッドリー」）は、当社が運営するビジネスSNS「Wantedly」の日本国内の登録ユーザー数が450万人を突破したことをお知らせします。

個人間でも「ココロオドル」出会いを創出

ウォンテッドリーは「究極の適材適所により、シゴトでココロオドルひとをふやす」をミッションに掲げ、ビジョンやパーパスへの共感を軸に、企業と求職者が出会うためのビジネスSNS「Wantedly」を通じて成長を続けてきました。

2012年2月のサービス提供開始以来、採用手法は多様化しており、求人サイトを経由して企業と求職者が出会うこと以外にも、社員の知人・友人を誘う「リファラル採用」や、一度退職した社員を再雇用する「アルムナイ採用」などの手法が登場しています。企業対個人のみならず、個人対個人のつながりの重要性が増す中で、より気軽にビジネス文脈で出会った方と関係を構築できるようにするため、Wantedlyでは個人がつながるための機能提供を強化しています。単なる「仕事を探すためのツール」から「出会い、つながりを深めるビジネスSNS」へと進化させ、より多くの方に活用いただけるようにすることで、ひとりでも多くの「シゴトでココロオドルひと」を増やしていきます。

出会い、つながり、良好な関係性を構築するために

個人がつながり、関係性を構築できるような機能を実装・提供しています。

１．つながりを広める「ユーザー名検索」

Wantedlyアプリの「つながりタブ」から氏名検索ができるようになりました。イベントやプロジェクトで一緒になった方を探し、つながりを申請できます。

２．つながりを手軽にする「プロフィールコードシェア機能」

Wantedlyアプリで二次元コードを提示・読み取るだけで、簡単につながることができます。

３．つながりを深める「ダイレクトメッセージ機能」

つながっている人同士で1対1かつ非公開でテキストメッセージのやりとりができる機能です。近況連絡や、仕事の相談などをする際にご活用いただけます。

４．つながりの活躍を知る「タイムライン機能」

シゴトに役立つニュースや情報の収集ができるほか、つながっているユーザーの発信や活動を確認できます。つながり同士では「いいね」で気持ちを伝えることも可能です。

プロフィールをアップデートして、自身の魅力を多くの人に届けよう

Wantedlyで多くの人と出会い、つながり、関係性を構築するためには、プロフィールページを充実させることが大切です。そこでウォンテッドリーでは、ユーザーのみなさまのプロフィール作成をサポートすべく、Wantedlyプロフィールの作成方法やコツをご紹介するオンラインウェビナー「基礎から魅力アップのコツまで。Wantedlyプロフィール徹底解説」を実施します。Wantedlyユーザーの方であれば、どなたでも無料で参加可能です。

- イベント名：基礎から魅力アップのコツまで。Wantedlyプロフィール徹底解説- 内 容：Wantedlyプロフィールの機能や基本的な作成方法のほか、より魅力的なプロフィールにするための文章作成術やコツなどをお伝えします。- 開 催 日 時 ：2026年7月7日（火）19:00-20:30、7月21日（火）19:30-20:30※各回ともに内容は同じです。ご都合に合わせてご参加ください。- 実 施 形 式 ：オンライン（Zoom）※参加お申込みをいただいた方には、後日参加用リンクをお送りします。- 参 加 費 用 ：無料- お 申 込 み ：Wantedlyのmeetupページよりお申込みください。お申込みはこちら :https://www.wantedly.com/projects/2472450

ウォンテッドリー株式会社

『究極の適材適所により、シゴトでココロオドルひとをふやす』。ウォンテッドリーは、あらゆる人がシゴトに没頭し成果を上げ、その結果成長を実感できるような、究極の適材適所を実現するビジネスSNS「Wantedly」を提供しています。2012年2月のサービス公式リリースから現在まで、登録会社数44,000社、個人ユーザー数450万人を突破しました。



2021年9月には、従業員の定着と活躍を支援するサービス群「Engagement Suite」の提供を開始。2024年11月には、採用管理システム「Wantedly Hire」をリリースしました。



ウォンテッドリーは、究極の適材適所の実現を目指すとともに、入社後の従業員の定着、活躍を支援するエンゲージメント事業を推進することで「はたらくすべての人のインフラ」となることを目指していきます。



＜会社概要＞

会社名：ウォンテッドリー株式会社

URL：https://www.wantedly.com

本社所在地：東京都渋谷区恵比寿四丁目20番3号 恵比寿ガーデンプレイスタワー5階

代表取締役：仲 暁子

設立：2010年9月

事業概要：

・400万人以上が利用するビジネスSNS「Wantedly」https://www.wantedly.com/

・出会いを記録し活躍を共有する Wantedly People https://people.wantedly.com/about

・自己理解を深め、強みを伸ばす Wantedly Assessment

・Engagement Suite（エンゲージメント スイート）

- 福利厚生サービス「Perk」 https://engagement.wantedly.com/perk/

- オンライン社内報サービス「Story」 https://www.wantedly.com/stories

- チームマネジメントサービス「Pulse」 https://www.wantedly.com/about/engagement/pulse

・学習する採用管理システム「Wantedly Hire」 https://hire.wantedly.com/