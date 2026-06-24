【アクアイグニス仙台】多世代で楽しめる飲食店「FUJITSUKA Table」7月1日（水）オープン

株式会社アクアイグニス

仙台reborn株式会社（宮城県仙台市/株式会社深松組グループ会社）と株式会社MiLL FiELD（東京都豊島区）は、アクアイグニス仙台内に新店舗「FUJITSUKA Table」（藤塚テーブル）を2026年7月1日（水）11：00にオープンします。

「FUJITSUKA Table」は、家族や友人同士、ペット同伴での利用など、シーンを選ばず多世代で利用できる飲食店です。また、店内にはイベントスペースを設け、今後は食だけにとどまらない体験の場としても活用していく予定です。地域の人々が世代を超えてつながれる企画を順次展開していきます。

「また行きたい」が生まれる場所へ。新店舗FUJITSUKA Tableオープン

アクアイグニス仙台は、東日本大震災で被災した仙台市沿岸部（藤塚地区）の再興に向けて、これまでも地域の人々が集える店舗を運営してきました。新しくオープンする「FUJITSUKA Table」のコンセプトは"多世代で楽しめる飲食店"です。よりたくさんの方が日常的に使える場所として、家族や友人とのランチ、ペットとのお出かけ帰り、ひとりでの気軽なお食事など、様々なシーンでご利用いただける飲食店がアクアイグニス仙台に新たに加わりました。

◼︎アクアイグニス仙台初、「ペット同伴専用エリア」*1を設けたカジュアルダイニング

これまでのアクアイグニス仙台内の飲食店では、ペットの同伴をご遠慮いただいていましたが、今回初めてペットの同伴が可能なカジュアルダイニング*2としてオープンします。おひとり様もファミリーも、それぞれのペースでくつろげる席をご用意し、世代やシーンを選ばない、アクアイグニス仙台らしい居心地の良さを目指しました。

*1 一般のお客様とは入口を分け、店内の一部にペットと一緒にお食事ができる「ペット同伴専用エリア」を新設しています。ご利用ルールや条件等、詳しくはHPをご確認ください。*2 ペットへのお食事は、店内販売の市販品のみ可能です。

◼︎世代を問わず楽しめるメニュー展開

小さなお子様からご年配の方まで、幅広い世代に向けたメニューを和洋折衷でラインナップしています。また、小さなお子様向けの「お子様プレート」は数種類用意し、選ぶ楽しみという体験も提供します。

国産豚使用 野菜もたっぷり豚の角煮ライスボウルセット兵庫県産バジルを使ったジェノベーゼパスタセットボロネーゼパスタセット三陸生銀鮭とエビ、アボカドの彩りサラダライスボウルセットお子様プレート◼出会いと体験が生まれる場所へ

店内にはイベントスペースを設け、ポップアップや親子向けワークショップなど、食だけにとどまらない体験の場としても活用していく予定です。地域の人々が世代を超えてつながれる企画を順次展開していきます。

【店舗概要】

オープン日：2026年7月1日（水）

住所：宮城県仙台市若林区藤塚松の西56-5

電話番号：022-357-0669

営業時間： 11:00～17:00

定休日：なし

※施設イベント、点検等により営業時間の延長、臨時休業となる場合もございます。詳しくは、公式SNS等をご確認ください。

公式SNS（Instagram）：https://www.instagram.com/fujitsuka_table

客席数： 約80席

FUJITSUKA Tableの由来

「FUJITSUKA」の名前は、アクアイグニス仙台が位置する「藤塚地区」に由来します。藤塚地区は、東日本大震災による津波被害を受けた沿岸エリアです。多くの記憶や人の営みが積み重なってきた"藤塚"という土地の名前や記憶を未来へつないでいきたいという想いを、店名に託しました。また、「Table」には食卓という意味だけではなく、人が自然と集まり、会話し、時間を共有する場にしたいという想いを込めています。

仙台reborn株式会社について

仙台reborn株式会社は、地元建設会社・深松組のグループ企業として、東日本大震災の津波被害を受けた仙台市沿岸部（藤塚地区）に「アクアイグニス仙台」を開業・運営しています。

人の営みに欠かせない「治する・食する・育む」。それらがこの場所に息づき、関わり合いながら広がることで、地域に新たな賑わいを生み出す。そんな思いのもと、東北・仙台・地域に根差した施設づくりを進めています。

所在地： 宮城県仙台市若林区

URL： https://aquaignis-sendai.jp