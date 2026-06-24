神奈川県民共済、「夏休み大学出張講座」を神奈川県内8大学で開催

神奈川県民共済生活協同組合

神奈川県民共済生活協同組合（理事長：手島 康博、以下「県民共済」）は、神奈川県内8大学の協力のもと、小学生から中学生までの親子が大学キャンパスで学ぶ「夏休み大学出張講座」を、2026年7月27日（月）から8月20日（木）まで夏休み期間に開催します。

本講座は、夏休みの体験型プログラム「夏休み親子講座」のうち、大学キャンパスを会場に、各大学の教員・研究室・学生団体が講師を務める特別企画です。ふだん立ち入ることのない大学の研究施設やチャペル、厩舎などを舞台に、第一線の研究者や大学生から直接学べることが特長で、夏休みの自由研究のテーマにつながるほか、こどもたちが大学という進路を身近に感じる機会にもなっています。

県民共済は、共済制度による保障に加え、地域の皆さまの暮らしに寄り添う取り組みの一環として、地域の大学と連携した学びの機会づくりに取り組んでまいります。

※各講座は、県民共済の組合員とそのご家族を対象としています（一般の方の参加募集は行っておりません）。

■ 開催概要

名称：夏休み大学出張講座（夏休み親子講座2026）

開催期間：2026年7月27日（月）～8月20日（木） 全12講座

会場：神奈川県内8大学のキャンパス（横浜市立大学、相模女子大学、関東学院大学、東海大学、明治学院大学、神奈川大学、麻布大学、横浜美術大学）

時間：原則として各講座とも11:00～／14:00～の2回開催（8月19日（水）は午前・午後で別講座）

対象：主に小学生～中学生の親子

料金：無料の講座あり。講座により教材費が必要です。

定員：講座により異なります（応募多数の場合は抽選）

申込受付：2026年6月10日（水）10時受付開始／7月10日（金）10時締切

申込方法：各講座詳細ページの申込フォーム（https://www.kenminkyosai.or.jp/life/flare/season/koza/）より申込み。申込多数の場合は抽選となります。

※親子講座は、保護者1名につきお子さま2名まで申込み可能です。お子さま1名につき6講座までお申し込みいただけます。

■ 講座一覧（全12講座）[表: https://prtimes.jp/data/corp/182586/table/4_1_aca2346876ee964e4d527b0901f1a834.jpg?v=202606240252 ]

※このほか、東京科学大学公認サークルScienceTechnoによる「力学系工作！くるくるイカ」を8月15日（土）に県民共済プラザビル（横浜市中区）で開催します。

「顕微鏡で植物の細胞を観察してみよう(横浜市立大学)」「Spin-a-cap Ornament(相模女子大学)」「作って遊ぼうオリジナルすごろく(関東学院大学)」「夏といえば！ドクターアキヤマの不思議実験2026(東海大学)」「やさしいおやつ教室(関東学院大学)」「どぼじょと作る！光るどろ団子(関東学院大学)」「大十二面体の紙工作(東海大学)」「キッズ建築講座 コンクリート体験！(東海大学)」「縄文時代のあんぎん編みと弥生時代の原始機に挑戦！(横浜美術大学)」■ 注目講座

午年企画！ウマのからだを学ぼう（8月18日・麻布大学 獣医学部）

2026年の干支「午」にちなみ、獣医学部ならではの骨格標本の観察と厩舎見学を通じて、ウマのからだを学びます。

パイプオルガン体験＆ミニコンサート（8月7日・明治学院大学）

チャペルのパイプオルガンの音色に触れ、楽器の仕組みを学びます。キャンパスならではの体験です。

『かわいい』を調合する生成AI体験（8月10日・神奈川大学 情報学部）

研究室の知見をもとに、いま話題の生成AIを親子で体験します。AIとの付き合い方を学ぶ入口となるプログラムです。

「午年企画！ウマのからだを学ぼう(麻布大学)」「パイプオルガン体験＆ミニコンサート(明治学院大学)」「かわいいを調合する生成AI体験(神奈川大学)」■ お問い合わせ

神奈川県民共済生活協同組合 文化広報部 親子講座担当

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