ユーザーの利便性向上と施設の業務負担軽減を両立！「プロテインサーバー」のサブスク・キャッシュレス利用がスマートフォンで完結できる専用アプリ「サーバーチケット」提供開始

森永製菓株式会社

アプリ画面イメージ

森永製菓株式会社（東京都港区芝浦、代表取締役社長 COO・森 信也）は、フィットネス施設などで導入が進む「プロテインサーバー」の利便性向上および施設運営の効率化への寄与を目的に、専用アプリ「サーバーチケット」の提供を6月24日（水）より開始いたします。

近年、プロテイン（たんぱく質）は筋肉増強のためだけでなく、健康的な日常生活を支える不足しがちな栄養素として広く認識されるようになっています。当社の「プロテインサーバー」は、フィットネス施設に加え、学校や、チーム・企業の社員食堂や、介護・医療施設など多様な場面へ導入が進むほか、福利厚生としても活用されており、幅広いプロテイン補給ニーズに応える新たなソリューションとして注目されています。

一方で、省人化・無人化が進むフィットネス施設や店舗においては、スタッフが常駐しない運営形態の増加により、利用頻度の高いユーザーでもサブスクリプション契約や商品購入の機会提供が難しいという課題がありました。また、施設側にとっても販売・契約対応の手間や人件費が負担となるケースも見られました。こうした背景のもと、当社は「プロテインサーバー」をより手軽に利用できる専用アプリ「サーバーチケット」を開発しました。本アプリにより、ユーザーはスマートフォン上で購入から利用管理、サブスクリプション契約までを完結でき、利便性が向上します。加えて、施設側にとっては、ユーザーがスタッフを介さずに直接購入・契約を行えるため、業務負担の軽減と運営効率の向上を実現します。スタッフが常駐しない施設においてもスムーズに導入可能で、人手をかけずに新たな収益機会の創出につながります。

本アプリの提供により、ユーザーにとっては利便性の高いプロテイン補給環境を、施設にとっては省人化を図りながら収益向上を実現することで、お客様のウェルネスライフをサポートしてまいります。

■「プロテインサーバー」とは

プロテインサーバー

シェーカーや水を用意する必要がなくボタン1つで、プロテインドリンクをその場で提供できる専用サーバー。2017年12月に当社が日本で初めて設置しました。最大30gの高たんぱく質含有ドリンクの提供やCOLD/HOTの選択が可能で、お客様の様々なニーズに応える高機能モデルです。

＜特長＞

・COLD / HOT対応

・4種類のプロテインが選べる

・コンパクトサイズで設置しやすい

・水道工事不要のタンク式モデルあり

■アプリ「サーバーチケット」とは

スマートフォンからプロテインドリンク購入を完結させる専用アプリ。

＜特長＞

・サブスクリプション（月額）、単品販売、両方に対応

・キャッシュレス決済（クレジット・二次元コート決済）対応

・タンパク質量を選択して購入可能

・ユーザー自身で購入・契約を完結でき、施設側の対応不要