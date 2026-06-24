Uber Taxi、函館空港の新設「配車アプリのりば」で利用可能に

Uber Japan株式会社

Uber Japan株式会社（以下、Uber Japan）は、2026年7月1日（水）より、函館空港に新設される「配車アプリのりば」において、スマートフォンアプリでタクシーを配車できる「Uber」を利用した乗車に対応します。 本取り組みにより、函館空港を利用するお客さまは、空港到着後にUberアプリで配車を行うほか、予約機能を活用してあらかじめ配車を手配することができ、新設された配車アプリ専用の乗り場からスムーズに乗車することが可能になります。観光やビジネスで函館を訪れる国内外のお客さまに対し、より便利で快適な移動体験を提供します。

函館空港では近年、国内線・国際線ともに増便が進み、利用者が増加しています。北海道エアポートの調査によると、函館空港の旅客数は前年同期を上回る水準で推移しており（※1）、特に2025年度累計（速報値）の国際線の利用者は前年比約16%増となっています。空港到着後の移動需要の増加に対応し、空港と市内主要エリアとのアクセス向上を目的として、配車アプリ専用乗り場が整備されることとなりました。世界70カ国以上で展開し、50言語に対応するUberアプリを利用した配車・乗車が可能となることで、国内外のお客さまの空港到着後の移動をよりスムーズにします。

※1 北海道エアポート運営７空港運用状況（2025年度累計:速報値）(https://www.hokkaido-airports.com/ja/corporate/pressrelease/assets/docs/260203_Release_HAP.pdf)、北海道エアポート株式会社

これから本格化する夏の観光シーズンや函館港まつりなどのイベントを控え、 Uber Taxi は函館市内の観光地や宿泊施設への移動手段としてご利用いただけるため、地域の活性化への貢献も期待できます。

Uber Japanは今後も、国内外のお客さまにとって便利で快適な移動環境の実現を目指すとともに、地域交通の利便性向上に取り組んでまいります。

Uber Japan株式会社について

Uber Japan株式会社は、ドライバーと乗客をオンデマンドでつなぐ配車プラットフォーム「Uber」を日本国内で運営する企業です。国内約1,000社のタクシー会社と提携し、47都道府県でタクシーの配車が可能な「Uber Taxi(https://www.uber.com/jp/ja/ride/ubertaxi/?uclick_id=56ad2694-4f16-4c71-bd0b-0ca02f350074)」や、札幌市・東京23区・大阪市・京都市など、9都道府県においてプレミアムなハイヤー車両や最大5名乗りのワゴンを配車できる「Uber プレミアム(https://www.uber.com/jp/ja/ride/uberblack/)」のサービスを提供しています。また京都府京丹後市、石川県加賀市、長野県野沢温泉村、大分県別府市において自治体とのパートナーシップによる自家用有償旅客運送（公共ライドシェア）を、2024年4月からはタクシー会社とのパートナーシップによる自家用車活用事業（日本版ライドシェア）のサービス提供をサポートしています。