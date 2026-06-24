GMOインターネットグループ、「スライド2Web byGMO」に新機能『スライド共有スペース』を提供開始

GMOインターネットグループ

GMOインターネットグループ（グループ代表：熊谷 正寿）は、PDF形式のスライド資料をHTML形式に変換できるサービス「スライド2Web byGMO」において、新機能『スライド共有スペース』を、2026年6月24日（水）より提供開始いたします。

『スライド共有スペース』は、PDF形式のスライド資料をアップロードするだけで、HTML形式のスライドとして本サービス上に投稿・保存・公開・共有できる新機能です。これにより、従来のようにHTMLファイル一式をダウンロードして自社サーバー等に設置する必要がなく、サーバーをお持ちでない方でも、登壇資料や技術資料、業務資料などをWeb上で簡単に公開・共有できるようになります。



GMOインターネットグループは、『スライド共有スペース』の提供を通じて、誰もが自身の知見や登壇実績をWeb上の資産として蓄積・共有できる環境を整備し、情報発信のさらなる利便性向上に貢献してまいります。

【「スライド2Web byGMO」とは】（URL: https://www.slide2web.gmo/(https://www.slide2web.gmo/)）

「スライド2Web byGMO」は、PDF形式のスライド資料をもとに、HTML形式のスライドファイルを生成できるサービスです。従来は、ユーザーがPDFファイルをアップロードし、生成されたHTMLファイル、画像、その他表示に必要なファイル一式をZIPファイルとしてダウンロードする機能を提供していました。

今回新たに提供する『スライド共有スペース』により、PDFスライド資料をHTML形式に変換したうえで、サービス上に投稿・保存・公開・共有できるようになります。これにより、サーバー環境の準備やファイル設置作業を行うことなく、スライド資料をWeb上で公開することが可能になります。

【新機能『スライド共有スペース』について】（URL: https://www.slide2web.gmo/slides/(https://www.slide2web.gmo/slides/)）

『スライド共有スペース』は、PDF形式のスライド資料をアップロードすることで、HTML形式のスライドとしてサイト内に掲載できる機能です。投稿者はアカウント登録後、プロフィールを作成し、自身の資料を投稿・管理できます。

公開範囲は、サイト上に公開する「全体公開」、URLを知っている人のみ閲覧できる「限定公開」、投稿者のみが管理する「非公開」から選択できます。登壇資料や技術資料、業務資料の公開はもちろん、ポートフォリオとしての活用や、イベント後の資料共有、SNSでの拡散にも適しています。

■主な機能

・アカウント登録、ログイン認証

・プロフィール作成

・PDF形式のスライド資料の投稿

・HTML形式への変換およびサイト内掲載

・投稿資料の閲覧

・検索

・いいね

・公開、限定公開、非公開の設定

・埋め込み表示

※投稿できるファイル形式はPDFです。

※閲覧ユーザーによるPDF、HTML、ZIP等のダウンロード機能は初期仕様では提供いたしません。

※AI機能は初期仕様では提供しておらず、将来的な追加を予定しています。

【『スライド共有スペース』の特長】

1．サーバー不要でスライド資料をWeb公開

これまでHTML化したスライド資料を公開するには、生成されたファイル一式をダウンロードし、ユーザー自身でサーバーへ設置する必要がありました。『スライド共有スペース』では、PDFをアップロードするだけでHTML形式のスライドとしてサービス上に掲載できるため、サーバーをお持ちでない方でも簡単に資料を公開できます。

2．日本語資料を見やすく共有

日本語の登壇資料、技術資料、業務資料などをWeb上で見やすく共有できる場所として活用できます。読み手にとって閲覧しやすい形式で資料を届けることで、発表後の情報共有や知見の再利用を促進します。

3．知見や登壇実績を長期的に蓄積

投稿した資料をWeb上に蓄積することで、自身の知見や登壇実績をポートフォリオとして残すことができます。社会人、学生、法人・個人を問わず、資料をWebで共有したい方にご利用いただけます。

【サービス提供の背景】

カンファレンス、勉強会、ウェビナー、社内外のプレゼンテーションなど、スライド資料を用いた情報発信の機会は年々増加しています。発表後には、登壇資料をSNSで共有したい、参加できなかった人にも内容を届けたい、自身の登壇実績をポートフォリオとして残したいといったニーズが高まっています。

一方で、スライド資料をWeb上で見やすく公開するには、ファイル変換やサーバー環境の準備、公開ページの管理などが必要となる場合があり、特にサーバーをお持ちでない方にとっては負担となっていました。また、日本語資料を共有しやすい場所が限られていること、SNS共有時の見え方を最適化したいこと、読み手にストレスなく資料を閲覧してもらいたいこと、公開資料を長期的に管理・蓄積したいことなども課題となっていました。

GMOインターネットグループは、こうした課題を解決するため、「スライド2Web byGMO」に新機能『スライド共有スペース』を追加しました。これにより、PDFスライド資料をアップロードするだけで、HTML形式の見やすいスライドとしてWeb上に公開・共有できる環境を提供します。

【担当者コメント】

「スライド2Web byGMO」担当者

「スライド資料は、登壇者や作成者の知見が詰まった重要な情報資産です。一方で、資料をWeb上で見やすく公開・共有するには、サーバー環境や公開作業など、一定の手間が必要でした。今回提供を開始する『スライド共有スペース』により、サーバーをお持ちでない方でも、PDFをアップロードするだけでスライド資料を簡単に公開・共有できるようになります。今後も、利用者の皆さまが知見や実績をより発信しやすくなる機能拡充を進めてまいります」

【今後の展開】

今後は、HTMLスライドの異なるタイプのテンプレートを追加し、資料の内容や用途に応じてより柔軟に見せ方を選べる機能拡充を予定しています。また、限定公開機能をさらに充実させることで、社内利用や特定の方への資料共有にも対応してまいります。

さらに、将来的にはAI機能の追加も視野に入れ、スライド資料の公開・共有・活用をより便利にする機能開発を進めてまいります。

以上

【GMOインターネットグループ株式会社】（URL：https://group.gmo/(https://group.gmo/)）

会社名 GMOインターネットグループ株式会社（東証プライム市場 証券コード9449）

所在地 東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー

代表者 代表取締役グループ代表 熊谷正寿

事業内容 持株会社（グループ経営機能）

■グループの事業内容

インターネットインフラ事業

インターネットセキュリティ事業

インターネット広告・メディア事業

インターネット金融事業

暗号資産事業

資本金 50億円

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