【ニッコースタイル名古屋】白桃・ジャスミン・すもものパフェ『Peachy』を7月1日より提供

株式会社オークラ ニッコー ホテルマネジメント

コーヒーと音楽を通じて心地よい時間を提供するニッコースタイル名古屋（所在地：愛知県名古屋市、総支配人：布施 俊和）では、2026年7月1日（水）～8月31日（月）の期間、「style kitchen Cafe & Bar」にて白桃・ジャスミン・すももを使用したパフェ『Peachy』を提供いたします。

『Peachy』

当ホテルでは、旬の食材や話題のスイーツを取り入れた季節のパフェを展開しています。今夏は、白桃を主役に、香りや味わいの調和に趣向を凝らした涼やかなパフェが登場します。

トップには濃厚なクレミアソフトクリームをはじめ、みずみずしい白桃の果肉や芳醇な甘みのコンポート、桃のチュイルをあしらいました。

中層では、華やかな香りのジャスミンのメレンゲとジュレに、卵黄のコクが広がるブリュレクリーム、白桃アイスクリームなどを重ねました。さらに、フランボワーズ風味のタルト生地とキャラメリゼしたアーモンドを忍ばせ、食感にアクセントを添えます。

下層には、甘酸っぱいすもものコンフィとレモングラスのジュレを合わせ、爽やかな後味に仕上げました。

白桃の芳醇な味わいとジャスミンの気品ある香り、そしてすももの爽やかな酸味が織りなす夏ならではの味わいをご堪能ください。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/2213/table/4280_1_ad784cadb4a0fbc364e63edaddafd414.jpg?v=202606240252 ]

【白桃・ジャスミン・すもものパフェ『Peachy』概要】

提供期間：2026年7月1日（水）～8月31日（月）

提供時間：11：30～17：30 ※日曜日は11：30～17：00

提供店舗：ニッコースタイル名古屋 1階 「style kitchen Cafe & Bar」

料 金：2,400円

＜お得なドリンクセット＞

380 円の追加料金でコーヒーまたは紅茶、420 円でカフェラテを付けることができます。

※上記料金には消費税・サービス料を含みます。

■ ご予約・お問い合わせ先 style kitchen TEL： 052‐433‐2582 （直通）

■ ホテル公式サイト style kitchen Cafe & Bar https://nagoya.nikkostyle.jp/cafe-and-bar/

ニッコースタイル名古屋について

2020年8月に開業した、コーヒーと音楽にこだわった唯一無二のライフスタイルホテル。

コーヒーの名店として知られる「TRUNK COFFEE」が焙煎するオリジナルコーヒーを提供するほか、館内には24時間異なるBGMが流れ、心地よい音楽に包まれた時間をお過ごしいただけます。客室は、正方形で30平方メートル の広さを有し、くつろぎや癒しにこだわった空間を実現。人々が集い、新しい旅のスタイルを提案するホテルとして、お客様をお迎えします。

2025年8月7日に開業5周年を迎えました。



所在地：〒450-0002 名古屋市中村区名駅5-20-13

アクセス: JR・名鉄・近鉄・名古屋市営地下鉄「名古屋駅」から徒歩約10分

電話番号：052-211-8050

公式サイト：https://nagoya.nikkostyle.jp/



＜Nikko Styleとは＞

文化、健康、環境に対する関心が高く、ホテル滞在にも新しい体験を求めるお客様をターゲットとしたライフスタイルホテルブランド。地域の食材にこだわった料理や音楽、アートを通じて、ホテルゲストや地元の人々が集まり、つながる場所を提供するホテルです。

2017年にブランドを創設し、第一号となる『ニッコースタイル名古屋』を2020年8月に開業しました。2024年12月15日には第二号として『ニッコースタイルニセコ HANAZONO』を開業しました。